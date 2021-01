Variante brasiliana Covid: primo caso in Italia

La variante brasiliana è stata isolata ai primi di gennaio dall’Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive, si sta diffondendo soprattutto nello Stato brasiliano di Amazonas e ha portato, in Italia, al blocco dei voli dal Paese sudamericano. Questa nuova varinate del Covid-19 spaventa un pò in quanto in Brasile si è osservato che chi ha già avuto un’infezione da Covid non risulta più protetto contro questa variante. E’ stato registrato il primo caso in Italia, ecco dove.

Variante brasiliana Covid: primo caso a Varese

È stato rintracciato a Varese il primo caso in Italia di contagio da variante brasiliana. Il paziente è ricoverato all’ospedale Circolo di Varese, come comunicato dalla direzione dell’Ats Insubria. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Malpensa, via Madrid, e risultato positivo al tampone disposto dall’Ats in ottemperanza alla recente ordinanza ministeriale del 16 gennaio. L’uomo è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per accertamenti nel reparto di Malattie infettive diretto da Paolo Grossi.

Variante brasiliana Covid in Italia: i sintomi

Per quanto riguarda i sintomi possiamo dire che sono quasi identici quindi riconoscibili. La differenza è che pare che questa variante sia più aggressiva e che quindi possa risultare più cattiva. L’iter da seguire resta quello consigliato in caso di sospetta positività al Covid-19. L’importante è continuare ad avere prudenza, rispettare e seguire le norme di sicurezza.

