Superman Challenge: c’è una nuova sfida su TikTok (ed è molto pericolosa)

Il trend ormai virale che imita Superman è arrivato anche in Italia. Cresce il numero di video che documentano gravi cadute e incidenti.

La “Superman Challenge” è l’ultima tendenza di TikTok che sta preoccupando genitori e autorità in tutto il mondo. La sfida consiste nel lanciarsi in avanti con il braccio teso, imitando il volo del famoso supereroe, e appoggiarsi temporaneamente sulle braccia tese degli amici; la fase successiva prevede invece che gli amici ritirino le braccia e che il presunto supereroe cada a terra. Ovviamente la caduta non è quasi mai indolore, anzi spesso porta diretti in ospedale.

Questo trend ha già avuto conseguenze serie in Romania, dove circa 20 giovani sono finiti in ospedale con fratture e traumi. Tra gli esempi più emblematici c’è Juana, una ragazza che si è rotta un braccio durante la sfida e ha condiviso l’esperienza su TikTok, attirando milioni di visualizzazioni: nel video, la giovane mostra da un lato il momento della caduta e dall’altro il risultato con il suo braccio ingessato.

La diffusione globale del trend e l’impatto in Italia

La Superman Challenge si è rapidamente diffusa grazie all’algoritmo di TikTok che amplifica la visibilità dei video legati agli hashtag popolari. Con oltre 2,1 milioni di post sotto l’hashtag #superman, la sfida ha raggiunto una portata internazionale. Tra le celebrità che hanno contribuito alla sua diffusione c’è il calciatore portoghese Joao Felix, che ha pubblicato un video della sua partecipazione, ottenendo quasi 140.000 “mi piace”.

In Italia, la sfida ha già preso piede tra adolescenti e bambini, con video che documentano le loro prove, spesso ambientate a scuola o per strada; la fascia d’età coinvolta è perlopiù tra i 13 e i 16 anni, ma non mancano filmati con protagonisti ancora più piccoli.

Alcuni video mostrano varianti del trend, come la capriola a terra seguita da un lancio verso l’alto, peccato che in quasi tutti i casi il finale della caduta rovinosa non cambi.

Le critiche a TikTok e i rischi per i giovani

Nonostante TikTok offra contenuti di varia natura e attragga un pubblico sempre più diversificato, le cosiddette “challenge” rappresentano una zona d’ombra della piattaforma. Sfide pericolose come questa mettono in discussione la responsabilità del social e l’incapacità (o la negligenza) nel gestire contenuti che possono influenzare negativamente i più giovani.

La domanda che molti si pongono: TikTok interverrà per bloccare questi video prima che la situazione degeneri ulteriormente? In passato, la piattaforma ha rimosso contenuti legati a sfide simili, ma la velocità con cui nascono nuovi trend rende il controllo una sfida sempre più complessa.

Un fenomeno che invita alla riflessione

La Superman Challenge non è un caso isolato, ma parte di un problema più ampio, legato all’uso dei social media da parte degli adolescenti. La ricerca di popolarità e approvazione online spinge molti giovani a mettere a rischio la propria incolumità, spesso sottovalutando le conseguenze.

Il fenomeno richiede un intervento concreto ed efficace da parte delle piattaforme, delle famiglie e delle istituzioni educative per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli nascosti dietro queste sfide. Nel frattempo, si spera che gli episodi con gli epiloghi più gravi servano da monito per scoraggiare la partecipazione a questa pericolosa moda.