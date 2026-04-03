Tesina terza media su Artemis 2: il ritorno sulla Luna nel 2026 come percorso interdisciplinare

L’Universo rappresenta da sempre uno degli argomenti più affascinanti e completi per una tesina di terza media, offrendo collegamenti naturali con praticamente ogni disciplina scolastica. Lo spazio permette di esplorare domande profonde sull’umanità e di costruire una mappa concettuale fluida e logica, priva di forzature che potrebbero risultare artificiose agli occhi della commissione d’esame.

Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sulle missioni Apollo, pur essendo un percorso classico e consolidato, rischia di apparire ripetitivo in un contesto in cui i docenti ascoltano decine di presentazioni ogni anno. Il 2026 segna invece un momento cruciale: il ritorno dei viaggi umani oltre l’orbita terrestre bassa dopo oltre cinquant’anni di assenza. Questo aggiornamento trasforma un tema tradizionale in un’inchiesta di attualità scientifica, dimostrando curiosità intellettuale, capacità di informarsi sugli eventi contemporanei e metodo di ricerca rigoroso, tutte qualità valutate positivamente durante il colloquio orale.

L’asse portante: Artemis 2 come caso di studio

Il primo aprile 2026 segna una pietra miliare nell’esplorazione spaziale: dal Launch Complex 39B del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, il razzo Space Launch System (SLS) ha lanciato la navicella Orion verso la Luna. A bordo viaggiano quattro astronauti: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e lo specialista canadese Jeremy Hansen.

Koch detiene il record femminile di permanenza nello spazio ed è la prima donna a partecipare a una missione lunare, segnando un traguardo storico per l’inclusione.

Artemis 2 prevede un profilo di missione della durata di circa dieci giorni, durante i quali l’equipaggio effettuerà un sorvolo ravvicinato della Luna per testare i sistemi di supporto vitale e navigazione in ambiente spaziale profondo, prima del rientro con ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

Si tratta del primo volo umano diretto verso il satellite naturale terrestre dalla missione Apollo 17 del 1972, chiudendo un’interruzione di oltre cinquant’anni e aprendo la strada alle future missioni con sbarco sulla superficie lunare previste dal programma Artemis.

Le connessioni interdisciplinari: come costruire il percorso tra le materie

In Scienze, si parte dal Big Bang per spiegare l’origine dell’Universo circa 14 miliardi di anni fa, poi si passa al Sistema Solare con focus su Terra e Luna. Approfondire i moti terrestri, le fasi lunari e l’influenza della gravità lunare sulle maree offre basi solide per comprendere l’ambiente delle missioni spaziali.

Tecnologia introduce il razzo SLS e il modulo di servizio europeo (ESM), che fornisce elettricità e propulsione tramite pannelli fotovoltaici. Spiegare la differenza tra massa (quantità di materia invariabile) e peso (forza variabile con la gravità) chiarisce condizioni vissute dagli astronauti in orbita.

Storia inquadra la Corsa allo Spazio: Sputnik 1957, Gagarin 1961, Apollo 11 nel 1969. Il contrasto con Artemis evidenzia il passaggio dalla competizione Guerra Fredda alla cooperazione internazionale tra NASA, ESA, CSA e JAXA.

Educazione civica richiama l’Outer Space Treaty del 1967 e il tema dell’inquinamento spaziale, sottolineando che la sostenibilità riguarda anche le attività oltre l’atmosfera.

Geografia collega Stati Uniti e Florida, sede di Cape Canaveral, motore dell’economia aerospaziale americana.

Inglese propone biografie dell’equipaggio o il discorso di JFK del 1962 “We choose to go to the Moon”. Francese offre Verne e Saint-Exupéry; spagnolo gli osservatori di Atacama e il riferimento culturale al Camino.

Letteratura italiana trova in Leopardi (L’infinito, Canto notturno, Alla luna) il contrappunto poetico all’indagine scientifica.

Arte porta Van Gogh con Notte stellata o Balla con Mercurio passa davanti al Sole.

Musica suggerisce Space Oddity di Bowie o The Planets di Holst.

Educazione motoria descrive effetti della microgravità (perdita ossea, atrofia muscolare) e l’allenamento nel Neutral Buoyancy Laboratory.