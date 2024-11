Test Odontoiatria 2025 Campus Bio-Medico: iscrizione e date

Test Odontoiatria 2025, pubblicato il bando

Mentre si sta ancora cercando di capire come si evolverà la riforma del test di accesso alla Facoltà di Medicina delle università statali, come, se e quando cambieranno le modalità di iscrizione, molta più certezza caratterizza i test di accesso degli atenei privati.

Dopo la Cattolica, con il bando per l’iscrizione alla Facoltà di medicina in lingua inglese, è la volta del Campus Bio-Medico di Roma, che ha pubblicato il bando e rese note le date del test di accesso per le selezioni relative al 2025. Che riguarderanno 60 posti, 55 destinati ai cittadini italiani ed europei e 5 per quelli extra Unione Europea. Come avverrà la selezione e quali sono i giorni destinati a questa ve lo diciamo nel corso di questo articolo con tutte le info necessarie.

Test Odontoiatria 2025, data

Iniziamo dalle date da rispettare per effettuare regolarmente l’iscrizione ed avere la possibilità di accedere alle selezioni. E’ possibile iscriversi online alla pagina https://www.unicampus.it/it/info/ammissioni-corsi-laurea a partire dallo scorso 4 novembre e fino al 7 febbraio 2025, alle ore 13:00, sempre online.

Essendo 5 dei 60 posti destinati agli studenti extra UE residenti all’estero, questi ultimo dovranno sostenere una prova in lingua italiana il 19 febbraio 2025. Naturalmente questa avrà luogo solo se saranno pervenute richieste di iscrizione da parte di candidati extra UE che risiedono all’estero.

Entriamo nel vivo dei test di ammissione: la prova scritta è in programma il 21 febbraio 2025 a Roma. Sarà effettuata in presenza durante la mattina (l’orario verrà pubblicato, unitamente alla sede, entro il 14 febbraio sulla pagina web del concorso all’indirizzo www.unicampus.it/ammissioni-corsi-di-laurea).

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà reso pubblico entro il 14 febbraio 2025. Chi avrà sostenuto il test, dovrà verificare la propria posizione in graduatoria entro il 28 febbraio 2025. Potrà farlo utilizzando il codice “UniqueID” (fornito ai candidati direttamente dalla piattaforma online di iscrizione alla prova).

Chi può partecipare ai test

Possono partecipare alla prova di ammissione i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia. Possono inoltre partecipare i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo. Inoltre, bisognerà essere in possesso di un diploma o ottenerlo nel corso dell’anno scolastico 2024/2025

Come è strutturato il test di ammissione

L’esame di ammissione scritto avrà una durata di 1 ora e 50 minuti, e consisterà in un test con 80 domande a risposta multipla così suddivise:

50 domande di logica

10 di biologia

10 di chimica

10 di matematica e fisica.

Le domande verranno selezionate in maniera casuale da un archivio preparato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, utilizzando una procedura randomizzata eseguita da un ente esterno incaricato a tale scopo.

Entro il limite di tempo stabilito – o comunque al momento della consegna, anche anticipata in maniera volontaria dal candidato – quest’ultimo dovrà aver risposto anche a 6 domande supplementari di riserva. Si tratta di quesiti aggiuntivi che non verranno considerati nel punteggio finale, salvo nel caso in cui si verifichi un’anomalia in una o più delle domande principali.

Come verranno assegnati i punteggi

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio, si farà riferimento a questo calcolo. Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punto; per ogni risposta multipla o errata -0,2 punti;

ad ogni risposta non data 0 punti. Ogni prova scritta potrà ricevere un punteggio massimo di 80 punti. Il punteggio minimo per poter essere ammessi è pari o superiore a 16 punti.

Test Odontoiatria 2025 Campus Bio-Medico, la graduatoria

Le graduatorie – saranno due e saranno riservate alle due tipologie di candidati prevista – come anticipato saranno pubblicate entro il 28 febbraio. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà primeggiato per quanto riguarda la soluzione dei quesiti di Logica. E, a seguire, di Biologia, di Chimica e di Matematica e Fisica.

Photo Credit Apertura | Beyza Kaplan via Pexels