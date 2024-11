Test di ammissione medicina in inglese alla Cattolica 2025: data e bando

Test Medicina Cattolica 2025

Ci troviamo in un momento di grandi cambiamenti per quanto riguarda i test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. In attesa di sapere con certezza come avverranno le iscrizioni per quanto riguarda le Università statali, possiamo già darvi un anticipo di quali saranno i criteri utilizzati da uno dei più importanti atenei italiani privati, l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’università ha appena comunicato, infatti, quali saranno le date del test per l’accesso alla facoltà di medicina in inglese del prossimo anno.

Come si svolgerà il test

Il test di ammissione per il corso di Medicina in inglese dell’Università Cattolica si terrà il 18 marzo 2025 e, qualora il numero di iscritti risulti elevato, è prevista un’ulteriore sessione il 19 marzo. Il test sarà svolto in modalità home-based tramite un’apposita piattaforma grazie alla quale viene assicurato un controllo a distanza (effettuando la registrazione audio-video di tutte le fasi). Le convocazioni dei candidati saranno disponibili a partire dal 12 marzo. Chiunque, per qualsiasi motivo, effettui l’accesso dopo la chiusura delle fasi di identificazione, non sarà ammesso alla prova.

Il test, interamente in lingua inglese, sarà strutturato in varie sezioni, ognuna focalizzata su specifiche competenze e conoscenze richieste per il corso di Medicina. Ecco la distribuzione delle domande per argomento:

Cultura generale: 2 domande, che testano le conoscenze di base e il contesto culturale del candidato.

Ragionamento logico: 20 domande, pensate per valutare la capacità di ragionamento critico e di problem-solving.

Biologia: 18 domande, che verificano le conoscenze fondamentali di biologia, essenziali per il percorso medico.

Chimica: 12 domande, per misurare la comprensione dei concetti chimici rilevanti per le scienze mediche.

Fisica: 4 domande, che coprono i principi base della fisica.

Matematica: 4 domande, per valutare la padronanza degli strumenti matematici.

Cultura etico-religiosa: 5 domande, per esaminare la comprensione dei temi etici e religiosi, rilevanti in un contesto medico.

Per ogni risposta esatta sarà assegnato 1 punto, mentre una risposta errata comporterà una penalizzazione di 0,25 punti. È richiesto un punteggio minimo di 20 punti per l’inserimento in graduatoria.

Le domande, però, non si esauriscono a quelle appena elencate. Al termine della prova, ne saranno poste ai candidati ulteriori 7 – una per ogni materia – assegnate automaticamente dalla piattaforma di test e alle quali si dovrà rispondere in altrettanti minuti. Niente paura, queste non conteranno ai fini della valutazione finale (salvo anomalie riscontrate in una o più domande di ogni materia che ne possano determinare l’annullamento). Questo significa che l’Ateneo potrebbe valutare di tenere conto di una risposta data ad uno di questi quesiti nel caso in cui la risposta data ad uno dei quesiti principali (nella stessa materia) abbia comportato delle criticità.

Come iscriversi al test

Le modalità di iscrizione al test sono riportate nel relativo bando, visionabile a questo indirizzo. Se siete (o state per essere) in possesso di un titolo di studio di scuola superiore italiano, dovrete procedere alla registrazione e al pagamento della quota di iscrizione entro il 21 febbraio 2025 (pena la non accettazione delle registrazioni tardive). Nel caso di titolo di studio di scuola superiore non italiano valgono le stesse indicazioni. Gli appartenenti a questa categoria potranno contattare [email protected] per ricevere tutte le informazioni del caso. I primi, invece, potranno contattare il Numero verde 800 954 459 o compilare il form di contatto il cui indirizzo trovate nel bando. A disposizione dei candidati sono organizzati dall’Ateneo specifici corsi di preparazione frequentabili a distanza.

