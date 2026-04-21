Test psicoattitudinali per i docenti, il 90% degli studenti dice sì: richieste valutazioni periodiche e feedback anonimi

Il dibattito sull’idoneità psicologica degli insegnanti è tornato al centro dell’attenzione dopo l’episodio della docente di scuola media che ha tagliato i capelli a un’alunna per aver posto ripetutamente domande durante lo svolgimento di un compito. L’accaduto ha riacceso la discussione su quali requisiti siano necessari per insegnare, oltre alle competenze disciplinari.

Skuola.net ha raccolto le opinioni di 780 studenti di scuole e università attraverso un instant poll sui propri canali social. Il risultato è netto: il 90% si dichiara favorevole all’introduzione di test psicoattitudinali per chi deve salire in cattedra.

Il dato riflette una percezione diffusa tra i giovani: insegnare significa anche gestire relazioni complesse, pressioni quotidiane e dinamiche d’aula che vanno ben oltre la trasmissione di nozioni.

I dati su umiliazione e criticità nel rapporto docente-studente

Un’indagine condotta da Skuola.net insieme all’Associazione Nazionale Presidi (Anp) su oltre 5.000 studenti conferma la profondità del disagio percepito nelle aule italiane. L’87% degli intervistati dichiara di essersi sentito almeno una volta sottovalutato o umiliato dal comportamento di un insegnante durante il proprio percorso scolastico.

Il dato si fa ancora più critico analizzando la frequenza: per il 30% degli studenti questi episodi si verificano regolarmente, mentre per un altro 57% accadono in modo occasionale ma ricorrente.

Le criticità riguardano principalmente la gestione della relazione in classe, con situazioni in cui commenti, atteggiamenti o modalità comunicative dei docenti vengono percepiti come svalutanti rispetto alle capacità e alla dignità degli alunni. Questi numeri spiegano perché la richiesta di strumenti di valutazione più ampi sia così sentita tra i ragazzi, che vedono negli screening psicologici un possibile argine a comportamenti che minano il clima educativo e il rapporto di fiducia indispensabile per l’apprendimento.

Le competenze valutate dagli studenti: motivazione, comunicazione, ascolto

Per otto studenti su dieci le capacità motivazionali e comunicative rappresentano gli elementi centrali nella definizione di un buon insegnante. La competenza nella propria disciplina resta fondamentale, riconosciuta dal 70% del campione, ma viene tallonata dall’esigenza di ascolto e attenzione verso chi manifesta difficoltà, considerata prioritaria dal 69% degli intervistati.

La dimensione relazionale pesa dunque quanto quella strettamente didattica, ridefinendo il profilo dell’insegnante ideale oltre i soli saperi disciplinari e valorizzando le soft skills nella pratica quotidiana dell’insegnamento.

Le proposte di valutazione: test psicoattitudinali e questionari anonimi

L’introduzione di test psicoattitudinali per i docenti rappresenta una proposta che ritorna periodicamente nel dibattito pubblico. L’ipotesi prevede verifiche sia in fase di accesso alla professione, durante i concorsi, sia attraverso controlli periodici lungo l’arco della carriera.

L’obiettivo dichiarato è affiancare alla valutazione delle competenze disciplinari un’analisi della capacità di gestire stress, relazioni con gli studenti e responsabilità educative quotidiane.

Gli studenti mostrano ampia apertura verso questi meccanismi: il 76% ritiene giusto che i professori vengano valutati sul loro operato complessivo, non limitandosi agli aspetti puramente didattici. Ancora più significativo il dato sul 67% favorevole all’introduzione di questionari anonimi a fine anno, sul modello di quelli già utilizzati negli atenei universitari.

Secondo i ragazzi intervistati, questi strumenti non dovrebbero configurarsi come dispositivi punitivi, ma come opportunità concrete di miglioramento e feedback per chi insegna. La valutazione periodica permetterebbe di monitorare nel tempo l’equilibrio psicologico e le capacità relazionali, elementi considerati fondamentali quanto la padronanza della materia per garantire un clima educativo efficace e rispettoso.

Le tutele e il tema del burnout tra i docenti

Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, inquadra lo screening psicologico come strumento di tutela bilaterale: «Serve un monitoraggio costante dell’equilibrio e delle doti umane delle persone a cui è delegata la crescita dei nostri figli».

La proposta non mira solo a proteggere gli studenti, ma anche i docenti stessi. Secondo studi scientifici citati, 1 insegnante su 2 presenta livelli critici su almeno un indicatore di possibile burnout, patologia correlata al lavoro sempre più diffusa nella scuola. Intercettare precocemente questi segnali permetterebbe interventi mirati, migliorando il benessere complessivo dell’ambiente educativo e prevenendo situazioni di crisi.