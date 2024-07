Test Veterinaria 2024: ecco tutto quello che devi sapere

Il 31 luglio si svolgerà il test di ammissione a Veterinaria. Scopriamo la struttura della prova, i posti disponibili in ogni ateneo e come vengono assegnati i punteggi.

Il test di ammissione a Veterinaria del 31 luglio 2024 si fa sempre più vicino. Dopo la prima sessione, che si è tenuta lo scorso 29 maggio, gli aspiranti veterinari dovranno affrontare questa seconda prova con determinazione e preparazione. Vediamo insieme cosa c’è da sapere e come prepararsi per affrontare questa importante sfida.

A che ora inizia il test di Veterinaria? E cosa bisogna portare?

Il test di ammissione a Veterinaria del 31 luglio 2024 si svolgerà simultaneamente in tutta Italia con inizio alle ore 13:00 e una durata massima di 100 minuti. Gli studenti potranno portare all’interno dell’aula solo:

– la ricevuta cartacea di iscrizione e pagamento;

– un documento d’identità valido;

– il codice fiscale;

– solo per i candidati non comunitari residenti all’estero: passaporto con visto di breve durata (tipo C Schengen) o senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve.

Come è strutturata la prova del test di Veterinaria 2024?

La prova di ammissione a Veterinaria consiste in 60 domande a risposta multipla, ciascuna con 5 opzioni.

– 4 domande su lettura e conoscenze acquisite negli studi;

– 5 domande di ragionamento logico e problemi;

– 19 domande di biologia;

– 19 domande di chimica;

– 13 domande di fisica e matematica.

Come prepararsi per sostenere il test?

Per affrontare al meglio il test di Veterinaria del 31 luglio 2024 consigliamo ai candidati di concentrarsi sullo studio delle materie specifiche previste dal test e di esercitarsi con quiz e simulazioni, sia online che cartacee, per acquisire dimestichezza con il formato della prova: gestire correttamente il tempo a disposizione è cruciale se si pensa che in quei 100 minuti si decide il successo o il fallimento della prova e delle aspirazioni per il prossimo anno accademico.

Quanti sono i posti disponibili per l’anno accademico 2024-25?

Per l’anno accademico 2024-25, i posti a disposizione per accedere al corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria sono 1.209, da suddividere tra candidati italiani, candidati UE e candidati extra-UE residenti in Italia, più 63 posti riservati ai candidati extra-UE non residenti in Italia. Ecco come sono distribuiti tra le varie università italiane:

– Bari: 60 posti

– Bologna: 110 posti

– Camerino: 60 posti

– Messina: 95 posti

– Milano: 100 posti

– Napoli Federico II: 76 posti

– Padova: 96 posti

– Palermo: 47 posti

– Parma: 77 posti

– Perugia: 84 posti

– Pisa: 66 posti

– Tor Vergata: 80 posti

– Sassari: 50 posti

– Teramo: 74 posti

– Torino: 134 posti

Come viene assegnato il punteggio e come funziona la graduatoria?

I candidati possono ottenere un massimo di 90 punti, suddivisi come segue:

– 1,5 punti per ogni risposta esatta

– meno 0,4 punti per ogni risposta errata

– 0 punti per ogni risposta omessa

Il punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria è di 20 punti.

La graduatoria per l’ammissione a Veterinaria è unica e nazionale e tiene conto del punteggio ottenuto e dell’ordine di preferenze espresse dal candidato; ogni candidato può utilizzare il punteggio più alto ottenuto tra le due sessioni (29 maggio e 31 luglio 2024) per concorrere ai posti disponibili.