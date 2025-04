I Pinguini Tattici Nucleari all'Università di Bologna

L’aula Magna dell’Università di Bologna ha accolto un evento straordinario che ha visto protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca amatissima dal pubblico giovanile. Oltre 800 studenti si sono radunati per assistere a questa lezione speciale incentrata sulla musica come strumento di aggregazione.

L’incontro, coordinato dalla professoressa Anna Scalfaro, ha creato un’atmosfera vibrante di scambio e condivisione, attirando universitari da diverse facoltà, da ingegneria a medicina, da economia a lingue straniere, tutti uniti dalla passione per la musica e dalla curiosità di conoscere più da vicino il percorso formativo e artistico del gruppo.

La lezione e l’interazione

Durante l’incontro, la professoressa Anna Scalfaro ha guidato il dialogo tra i Pinguini Tattici Nucleari e gli studenti. La band ha risposto alle domande di universitari provenienti da diverse facoltà, da ingegneria a medicina, da lingue a economia.

L’incontro ha esplorato il potere della musica come strumento di aggregazione sociale, permettendo riflessioni condivise sulle esperienze universitarie che hanno formato il gruppo.

I ricordi universitari dei Pinguini Tattici Nucleari

Durante l’incontro, i membri della band hanno condiviso nostalgici ricordi della loro esperienza universitaria, periodo che ha contribuito a consolidare il loro legame. Riccardo Zanotti ha conseguito una laurea in Musica, mentre Elio Biffi in Letteratura latino medievale, scherzando sulle difficoltà incontrate con gli esami.

Proprio in quegli anni hanno scelto il nome del gruppo, ispirato da una birra, con l’intento di essere “simpatici”. La band ha ricordato con affetto come gli studenti bolognesi siano stati tra i primi sostenitori, organizzando un concertino in piazza Scaravilli.

Il messaggio per gli studenti e la valorizzazione dei sogni

Durante l’incontro, i Pinguini Tattici Nucleari hanno condiviso un potente messaggio con gli universitari presenti: non bisogna limitarsi a un’unica ambizione nella vita. “Per un certo tempo ho creduto di voler fare il compositore di colonne sonore”, ha confessato Riccardo Zanotti, mentre Elio Biffi sognava di diventare professore.

La band ha sottolineato come alcuni membri avessero studiato per diventare educatori o per specializzarsi in lingue, ribadendo: “Non crediamo che una persona nasca per una cosa sola”. Particolarmente toccante è stata l’ammissione del frontman riguardo le sue fragilità: nonostante il successo, continua a provare tanta ansia prima dei concerti da arrivare a vomitare per l’agitazione. Una testimonianza autentica che invita gli studenti a perseguire i propri sogni senza temere le insicurezze.