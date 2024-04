TFA Sostegno, pubblicato il decreto: tutte le info

TFA Sostegno IX ciclo

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha recentemente emesso il Decreto 583, che dà il via al tanto atteso nuovo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA Sostegno) in sostegno didattico. Questa notizia è stata accolta con grande interesse da parte di coloro che sono interessati a intraprendere questa importante esperienza formativa. Ora, l’attenzione è rivolta all’attesa pubblicazione del Bando TFA per il IX ciclo presso l’ateneo prescelto.

Posti disponibili TFA Sostegno IX Ciclo

Il numero complessivo di posti disponibili per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), come specificato nell’Allegato A al Decreto Ministeriale 583/2024, ammonta a 32.317, distribuiti tra i quattro ordini di scuola e suddivisi per regione. Nei singoli Bandi TFA del IX ciclo, gli Atenei italiani indicheranno il numero di posti disponibili per i candidati, che può variare da un’università all’altra in base alle loro capacità organizzative e di accoglienza.

È importante sottolineare che non è consentito partecipare a più selezioni per lo stesso grado di scuola presso diverse università al fine di aumentare le proprie possibilità di ammissione. Tuttavia, è possibile candidarsi a selezioni per gradi di scuola diversi in più atenei, ad esempio, per la Secondaria di primo grado presso l’Università Bicocca e per la Secondaria di secondo grado presso l’Università Cattolica.

Spesso, molti candidati chiedono consigli riguardo alle università con maggiori possibilità di accesso o se alcuni atenei propongono prove più semplici di altri. È importante notare che, sulla base dell’esperienza consolidata nella preparazione al concorso, non è possibile stabilire una graduatoria di difficoltà delle prove tra gli atenei, poiché la percezione di difficoltà dipende dalla preparazione individuale del candidato.

Un fattore che può influenzare la scelta dell’università è il numero di posti disponibili: statisticamente, maggiore è il numero di posti, maggiori sono le probabilità di essere ammessi. Tuttavia, è essenziale prepararsi adeguatamente indipendentemente dal numero di posti disponibili.

Un altro aspetto da considerare è la modalità di erogazione dei corsi, che può variare notevolmente da un’università all’altra. Mentre alcune università prevedono una parte della formazione a distanza, altre favoriscono la frequenza in presenza. Anche la distribuzione dei giorni di lezione può essere diversa, con alcune sedi che concentrano le lezioni nel fine settimana e altre che le distribuiscono durante la settimana.

Pertanto, è consigliabile valutare attentamente la compatibilità tra gli impegni lavorativi e familiari e l’organizzazione oraria dell’università prescelta. Le informazioni dettagliate su queste modalità sono solitamente disponibili sulle pagine dedicate al TFA degli Atenei.

Una delle informazioni cruciali fornite dal Decreto Ministeriale 583/2024 riguarda le date univoche su tutto il territorio nazionale per le prove preselettive relative ai quattro ordini di scuola:

Infanzia: mattina del 7 maggio.

Primaria: mattina dell’8 maggio.

Secondaria di primo grado: mattina del 9 maggio.

Secondaria di secondo grado: mattina del 10 maggio.

Queste date sono fondamentali per tutti i candidati che intendono partecipare alle selezioni del Tirocinio Formativo Attivo e forniscono un chiaro riferimento temporale per la preparazione e l’organizzazione delle prove.