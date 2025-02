The Kolors: testo e significato di "Tu con chi fai l'amore", il brano in gara a Sanremo 2025

The Kolors a Sanremo 2025 con “Tu con chi fai l’amore”

I The Kolors tornano in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tu con chi fai l’amore”: per la band non si tratta del debutto sul palco del Teatro Ariston, ma è la terza volta. Nel 2018 hanno fatto il loro esordio con “Frida (mai, mai, mai)”, il loro primo brano interamente in italiano ed il secondo del gruppo a raggiungere la Top 10 dei singoli più venduti. Nel 2024 sono tornati con “Un ragazzo una ragazza”, che ha ottenuto la sedicesima posizione in classifica.

Il testo ufficiale di “Tu con chi fai l’amore”

Ecco il testo ufficiale di “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors, pubblicato, come sempre, in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

Persa in un’isola grande così

A mille miglia da questa città

Avevi grandi occhi neri e mi fa

Dove stai andando?

Non lo so

Era una stella che lascia una scia

Un desiderio che nasce così

La gente in strada che viene e che va

Si sta cercando

E non lo sa

Tutte le storie sono uguali e te lo dico

C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico

Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo

Che non ricordo mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

A mezzanotte poi un salto nel blu

Dove le luci si spengono già

Diceva dai l’hai capito anche tu

Mi sto innamorando

Non lo so

Io per gli errori c’ho una mezza calamita

Chi prova le emozioni e chi le compra con la visa

Non mi mandare fuori appena inizia la partita

Con te non gioco mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Non posso spegnere le luci dell’alba

Che sono dentro la stanza

Guarda che confusione

Non c’è mai una ragione

Uhh

Non posso credere alle voci dell’ansia

Sanno il mio nome ma non è la realtà

Guarda che confusione

Ma non importa più

(Tu con chi fai)

(Tu con chi fai)

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Il significato

La canzone – scritta da Antonio Fiordispino, leader della band, con Davide Petrella (Tropico), Edoardo D’Erme (Calcutta) e Stefano Tognini (Zef) – intende celebrare la leggerezza, invitando ad apprezzare i momenti in cui si agisce più con il cuore che con la testa e ad avere più fiducia nel proprio istinto. Lo stesso cantante Stash ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni che una “forza naturale” ha influenzato la nascita e lo sviluppo del brano per cui si è trovato a collaborare con Calcutta per la prima volta oltre che con Petrella. I loro tre mondi distanti hanno trovato spazio nella canzone, incastrandosi perfettamente. Sanremo è sempre Sanremo, ma la band vuole divertirsi e a far divertire, ammettendo che ci sono adrenalina e un po’ di ansia.