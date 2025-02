Tony Effe: testo e significato di "Damme 'na mano", il brano in gara a Sanremo 2025

Tony Effe a Sanremo 2025 con “Damme ‘na mano”

Debutto per Tony Effe al Festival di Sanremo con il brano “Damme ‘na mano”: per il cantante è la prima volta in assoluto sul palco del Teatro Ariston. Ricordiamo che il cantante è noto per essere stato membro del collettivo Dark Polo Gang fino al 2021, poi ha intrapreso la carriera da solista con brani di successo come “Taxi sulla luna” in duetto con Emma Marrone ed il recente tormentone estivo “Sesso e samba” con Gaia. Per lui, essere in gara a Sanremo rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino, un desiderio condiviso con la sua famiglia, e in particolare con sua mamma. Per affrontare al meglio questa importante occasione, l’artista si sta preparando con impegno, seguendo lezioni di canto per migliorare le sue capacità vocali e ripetizioni di italiano per curare la sua dizione. Inoltre, si sta allenando nella boxe per mantenersi in forma e scaricare la tensione.

Il testo ufficiale di “Damme ‘na mano”

Ecco il testo ufficiale di “Damme ‘na mano” di Tony Effe, pubblicato, come ogni anno, in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, quindi anche dal sito del giornale:

Io non soffro per te

Non so fare l’attore

Sono pronto a sbagliare

Come un uomo d’onore

Spengo la sigaretta

Come la nostra storia

Ogni notte è per sempre

Per le strade di Roma

E non fare la stupida stasera

Tu non sei mai sincera

Tu sei pericolosa

Io so che morderai la mela

Ma di noi cosa direbbe Califano

Che è durato troppo poco

Cammino sui sanpietrini

Fino a quando non te trovo

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo ‘na donna e ‘na canzone

Nun conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io e te per tutta la vita

Te lo giuro mi incrocio le dita

Sono il classico uomo italiano

Amo solo mia madre Annarita

La domenica ti lascio sola

Vuoi andare a cena ma c’è la partita

Tu mi aspetti nel letto nervosa

Parli poco fai la stranita

Poi mi tocchi te ne fotti

Vai più giù mi si girano gli occhi

Poi mi guardi togli i tacchi

Mentre ti fai i capelli raccolti

A te piace sbagliare farmi del male

Mi alzi le mani

Poi ti vuoi scusare

E so che perderò questo gioco

Come a carte sei brava a barare

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo una donna

E ‘na canzone

Non conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io ho sofferto per te

Ora so fare l’attore

Quante volte ho sbagliato

Come un uomo d’onore

Accendo la sigaretta

Penso alla nostra storia

Mentre guardo la notte

Per le strade di Roma

Il significato

La canzone – scritta dallo stesso cantante (al secolo Nicolò Rapisarda) insieme a Davide Petrella, Diego Vincenzo Vettraino (Drillionaire) e Luca Faraone – è un omaggio sentito e sincero alla sua città natale, ossia Roma. Un legame vero, espresso attraverso un testo in dialetto romanesco (quest’anno troviamo anche il diletto napoletano con Rocco Hunt e quello pugliese con Serena Brancale). Il cantante ha dichiarato di considerare la Città Eterna come una donna affascinante e passionale, una musa ispiratrice a cui ha voluto dedicare un vero e proprio atto d’amore in musica. “Damme ‘na mano” è un brano che, nelle intenzioni dell’artista, vuole essere un po’ come un piatto tipico della tradizione romana, una esperienza sensoriale da vivere pienamente e senza paure. Il consiglio che vuole dare ai telespettatori è quello di ascoltare la canzone durante una passeggiata notturna tra le vie del centro storico, magari con lo sguardo rivolto verso il Colosseo o il Foro Romano, per apprezzarne il fascino e le suggestioni evocate. Un modo per immergersi completamente nell’atmosfera della Capitale e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo Roma sa regalare.

Ph. Adriano Alla