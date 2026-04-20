La Toscana approva il congedo mestruale a scuola: verso una legge nazionale

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una mozione sul congedo mestruale destinata alle studentesse e al personale scolastico. Il provvedimento sollecita un intervento legislativo nazionale per definire una disciplina uniforme che estenda la tutela non solo alle alunne, ma anche al corpo docente e al personale ATA.

L’iniziativa mira a superare le sperimentazioni isolate già avviate da alcuni istituti, trasformandole in un sistema strutturato di garanzie.

Il coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale rappresenta un elemento strategico per standardizzare prassi attualmente gestite in modo frammentario e per promuovere un ambiente educativo attento alle esigenze fisiche della comunità scolastica.

La mozione punta a migliorare la salute scolastica, riconoscendo il diritto allo studio come priorità da tutelare attraverso una cornice normativa chiara e condivisa su tutto il territorio nazionale.

La mozione approvata punta a garantire il diritto allo studio, riconoscendo i dolori mestruali come condizione potenzialmente invalidante che può compromettere la continuità formativa.

L’iniziativa, sostenuta dal consigliere Iacopo Melio, nasce per dare voce a chi convive quotidianamente con malessere fisico spesso accompagnato da timore del giudizio e vergogna.

L’obiettivo è superare i tabù culturali sul benessere femminile, promuovendo un ambiente scolastico inclusivo fondato sull’ascolto e sull’empatia. Regolamentare il congedo mestruale permette di legittimare il dolore fisico e standardizzare prassi attualmente gestite in modo autonomo e frammentario dai singoli istituti.

La tutela proposta mira a creare una cultura scolastica che riconosca le reali necessità fisiche della comunità educativa, assicurando che nessuna studentessa o lavoratrice debba scegliere tra benessere personale e presenza a scuola.

Il dibattito politico: le critiche e l’alternativa proposta

La mozione ha ottenuto l’approvazione a maggioranza, ma non senza suscitare un confronto acceso in aula. Fratelli d’Italia ha espresso parere contrario, ponendo l’accento su una diversa scala di priorità.

Secondo l’opposizione, la tutela del benessere femminile dovrebbe concentrarsi sulla ricerca medica e sulla prevenzione delle patologie correlate ai disturbi mestruali, piuttosto che sulla regolamentazione dell’assenza scolastica.

La critica principale riguarda il rischio di normalizzare l’assenza come risposta al dolore, anziché investire risorse nell’individuazione delle cause e nello sviluppo di soluzioni cliniche efficaci.

L’alternativa proposta punta sull’informazione scientifica nelle scuole e sul potenziamento dei servizi sanitari, nell’ottica di affrontare il problema alla radice.

Questa visione contrappone la logica della cura alla logica della tutela, aprendo un dibattito di merito che potrebbe influenzare il percorso della normativa verso una disciplina nazionale.

Le prospettive: dalla sperimentazione alla cornice nazionale

La mozione toscana si propone di trasformare le iniziative frammentarie di singoli istituti in un sistema organico di tutele, garantendo uniformità su tutto il territorio nazionale. Attualmente, alcune scuole hanno adottato in autonomia prassi per il riconoscimento del congedo mestruale, ma l’assenza di una disciplina comune genera disparità di trattamento tra studentesse e personale scolastico.

Il coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale rappresenta il primo passo per sistematizzare l’esperienza toscana e proporla come modello al legislatore nazionale. La collaborazione istituzionale è volta a definire procedure standardizzate che includano criteri chiari per l’accesso al congedo e modalità di gestione amministrativa.

Una legge quadro nazionale consentirebbe di superare le attuali disuguaglianze, assicurando a tutte le alunne, le docenti e il personale ATA le medesime tutele, indipendentemente dalla regione di appartenenza.

La standardizzazione rafforzerebbe la certezza dei diritti e faciliterebbe l’applicazione pratica nelle istituzioni scolastiche.