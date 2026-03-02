Tribunale di Roma riconosce la parità retributiva: supplenti brevi avranno la rpd

Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 8526/2025, ha riconosciuto ai docenti precari il diritto alla retribuzione professionale docenti (rpd), componente fissa dello stipendio fino a oggi negata ai supplenti brevi. La pronuncia equipara il trattamento economico dei lavoratori a tempo determinato a quello del personale di ruolo, superando la discriminazione basata sulla sola durata del contratto.

La rpd è un emolumento che fa parte integrante della retribuzione ordinaria, erogato mensilmente senza essere legato a obiettivi specifici o prestazioni aggiuntive. Con questa decisione, il giudice ha ordinato all’amministrazione scolastica di versare al ricorrente le somme non corrisposte per i giorni di servizio effettivamente prestati.

La sentenza rappresenta un punto di svolta per migliaia di insegnanti a termine, che potranno rivendicare lo stesso diritto. Per chi si avvicina al mondo della scuola, questa pronuncia chiarisce che la funzione docente ha pari dignità retributiva a prescindere dal tipo di contratto.

Il principio di non discriminazione e la direttiva 1999/70/CE

La sentenza n. 8526/2025 del tribunale di Roma trova il suo fondamento giuridico nella clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE. Questa norma vieta esplicitamente che un lavoratore a tempo determinato riceva un trattamento meno favorevole rispetto a un collega a tempo indeterminato quando si trovano in situazioni comparabili.

I giudici hanno applicato concretamente questo principio al caso dei supplenti brevi, rilevando che la semplice durata diversa del contratto non costituisce ragione sufficiente per escludere i docenti precari dalle componenti fisse della retribuzione. La funzione svolta quotidianamente in aula resta identica, indipendentemente dalla scadenza formale del rapporto di lavoro.

La pronuncia corregge così una prassi consolidata che negava sistematicamente ai docenti a termine l’accesso alla retribuzione professionale, contrastando apertamente con il diritto dell’Unione Europea e con il principio di parità di trattamento.

La natura fissa della rpd e l’orientamento della Cassazione

Un punto centrale della controversia riguarda la natura della retribuzione professionale docenti. Il giudice ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione per chiarire che questo emolumento presenta caratteristiche precise: è fisso, ossia non dipende dal raggiungimento di particolari obiettivi né da prestazioni aggiuntive, ed è continuativo, facendo parte integrante della struttura retributiva ordinaria.

In termini pratici, “fisso” significa che l’importo è stabilito a priori e spetta a tutti coloro che svolgono la funzione docente, senza condizioni ulteriori. “Continuativo” indica che non si tratta di un premio occasionale, ma di una componente stabile dello stipendio.

Poiché la funzione docente è identica a prescindere dalla durata del contratto, la rpd rientra nelle “condizioni di impiego” che devono essere garantite a tutto il personale. Questa qualificazione giuridica ha reso inevitabile l’estensione dell’emolumento anche ai supplenti brevi, eliminando ogni distinzione basata esclusivamente sul tipo di contratto.

Le ricadute per il personale precario e per chi entra nella scuola

Il tribunale ha respinto le argomentazioni del datore di lavoro che cercavano di giustificare la disparità invocando la natura pubblica dell’amministrazione o disposizioni generali interne. In mancanza di ragioni oggettive che differenzino il lavoro svolto dai supplenti brevi rispetto ai colleghi di ruolo, la parità economica diventa cogente.

La pronuncia ha ordinato il versamento delle somme dovute al ricorrente, quantificate in base ai giorni di servizio effettivamente prestati. La decisione costituisce un precedente rilevante per migliaia di docenti precari che operano nella scuola pubblica italiana con contratti a tempo determinato.

Per studenti e neolaureati che valutano la carriera nell’insegnamento, questa sentenza rappresenta un’informazione preziosa: anche chi inizia con supplenze temporanee ha diritto alla piena retribuzione professionale, esattamente come i docenti assunti a tempo indeterminato.