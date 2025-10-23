Mobilitazione studentesca del 14 novembre: oltre 30 città in piazza per una scuola più giusta e partecipata

Il 14 novembre segna un momento cruciale per l’Unione degli Studenti, la cui mobilitazione coinvolge oltre 30 città italiane. Le proteste, instauratesi in un contesto di crescente insoddisfazione rispetto alle politiche scolastiche, rappresentano un culmine di un lungo percorso storico di impegno studentesco.

La manifestazione si inserisce in un clima politico e sociale complesso, dove critiche alle riforme autoritarie e a decisioni incentrate sugli interessi governativi spingono i giovani ad agire. Questo mobilitarsi testimonia la determinazione degli studenti nel rivendicare una scuola più partecipata e inclusiva.

Questo evento evidenzia l’urgenza di riforme strutturali per un’istruzione migliore, a vantaggio degli studenti.

Gli obiettivi istituzionali e politici

Il documento politico dell’UdS si articola in sei punti fondamentali: una didattica più partecipata, il diritto allo studio garantito, una pianificazione dell’edilizia scolastica efficiente, una rappresentanza studentesca autentica, il sostegno al transfemminismo con benessere psicologico e un rapporto scuola-lavoro equilibrato.

Il coordinatore nazionale, Tommaso Martelli, ha evidenziato come le misure proposte contrastino una visione autoritaria della scuola, criticando aspramente il ministro dell’Istruzione e del Merito per aver tentato di plasmare l’istituto secondo linee di governo centralizzate.

Le critiche si concentrano sul timore che gli studenti diventino strumenti passivi, incapaci di esercitare un pensiero autonomo in un sistema fortemente controllato. L’UdS sostiene che solo un sistema educativo aperto e partecipativo possa veramente far emergere il potenziale degli studenti con determinazione costante.

La denuncia delle carenze scolastiche

Gli studenti denunciano gravi carenze nel sistema scolastico, evidenziando il taglio dei finanziamenti e la condizione fatiscente degli edifici. Essi segnalano anche la carenza di servizi psicologici e le misure di sicurezza insufficienti, che compromettono l’apprendimento e il benessere.

Richiedono investimenti urgenti per il restauro delle strutture scolastiche, borse di studio e trasporti gratuiti per garantire il diritto allo studio. Sempre, si auspica una didattica più partecipata e meno nozionistica, accompagnata dalla revisione del PCTO per tutelare i giovani studenti.

Tali proposte mirano a ripristinare un contesto educativo inclusivo e sicuro. Esse potrebbero trasformare radicalmente l’esperienza scolastica quotidiana, di successo.

La critica alle rappresentanze istituzionali

La critica delle istituzioni emerge nelle parole di Tommaso Martelli, che denuncia la repressione e la delegittimazione degli spazi di rappresentanza studentesca. Il coordinatore sottolinea una disintermediazione che evidenzia la crisi della rappresentanza tradizionale, paragonando la mobilitazione studentesca a una risposta contro una gestione centralizzata dell’istruzione.

Martelli richiama l’urgenza di una visione politica partecipativa, che superi meccanismi autoritari e promuova un coinvolgimento autentico nella definizione delle politiche scolastiche. Questa posizione invita studenti e docenti a riorganizzare gli spazi di discussione.

Lo scenario della protesta nelle principali città

Importanti manifestazioni si terranno a Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bari e Palermo; ulteriori associazioni potrebbero unirsi nelle prossime mobilitazioni.