L'ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia: testo e significato

È disponibile da oggi il videoclip ufficiale de “L’ultima canzone” degli Eugenio in Via Di Gioia, diretto da Mòndeis. Il brano rappresenta uno dei singoli più significativi contenuti nel loro nuovo album “L’amore è tutto”, confermando ancora una volta la capacità della band torinese di unire melodie coinvolgenti a testi profondi e riflessivi.

Gli Eugenio in Via Di Gioia, quartetto indie-pop nato nelle strade di Torino, hanno saputo conquistare negli anni un pubblico sempre più vasto grazie al loro stile inconfondibile che mescola sonorità fresche a tematiche sociali e personali. Con “L’ultima canzone” la band esplora il potere salvifico della musica in un mondo sempre più caotico e disorientante.

Il testo di L’Ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia

Signore e signori è stato un onore suonare con voi

Questa è l’ultima canzone

Che c’avevano ragione

Che cantar non è un mestiere

Che cantar non fa campare

Si ma a noi ci fa sfogare La vita è un karaoke che ti sfonda le casse

La storia del Titanic che commuove le masse

Finché la barca va ma se un bel giorno affondasse

Io l’ultima canzone la dedico a te Maestro Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiеttando me ne andrò Signore е signori stiamo affondando

Guarda il cielo sta cambiando

Guarda il mare sta tornando

Ha ha ha stavo scherzando

Canta canta che sei vivo

Urla senza un motivo

Pensa sempre positivo Sui calici di plastica presi a risparmiare

C’è ancora il nostro nome

Noi per sempre nel mare

Finché la barca va beh tu lasciala andare

Io l’ultima canzone la dedico a me (Quattro) Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiettando me ne andrò

Fischiettando me ne andrò Se tutto cambia tutto resta uguale

Se correre in ufficio o correre per scappare

Se farsi una vacanza oppure migrare

Facciamo la valigia e non torniamo mai più C’e chi si butta al mare e chi si brucia al sole

C’è chi fa il morto a galla e chi conta le ore

È la fine del mondo cosa vuoi di più

Nell’occhio del ciclone il cielo è ancora più blu Maestro

Orchestra Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiettando me ne andrò

Il Significato di L’Ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia

Come dichiarato dagli stessi artisti, questo brano rappresenta “la presa di coscienza davanti al mondo”. In un’epoca dove ogni evento diventa click, ogni notizia clamore e ogni azione spettacolo, la musica si trasforma in rifugio, non come fuga dalla realtà, ma come gesto consapevole e forma di resistenza.

Il riferimento all’orchestra del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda diventa così metafora potente di come l’arte possa essere l’ultimo baluardo di umanità anche di fronte all’inevitabile.