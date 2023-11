Una Nessuna Centomila in Arena 2024: date, biglietti e come arrivare

Dopo il sold out di sabato 4 maggio 2024, arriva una nuova data per Una Nessuna Centomila in Arena, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne che andrà in scena all’Arena di Verona anche domenica 5 maggio. Nel cast artistico troviamo Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Piero PelÙ, Ornella Vanoni. Presente all’evento anche Carlo Conti.

Una Nessuna Centomila in Arena 2024: biglietti

Platea Numerata Cat 1 85,00 euro

Platea Numerata Cat 2 75,00 euro

Poltroncina Numerata Cat 1 65,00 euro

Poltroncina Numerata Cat 2 60,00 euro

Gradinata Numerata Cat 1 55,00 euro

Gradinata Numerata Cat 2 50,00 euro

Gradinata Numerata Cat 3 45,00 euro

Gradinata Numerata Vis. Laterale 39,00 euro

Gold Package – Buca Orchestra 279,00 euro Il pacchetto include: Un biglietto nei migliori posti di Buca d’orchestra; Ingresso prioritario e staff dedicato in loco; Un Pass laminato e cordino da collezione; Un Gadget Esclusivo; Un invito per accedere all’hospitality dedicata pre- show (dalle 19:30 alle 20:30) e welcome desk riservato. Il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino e sarà erogato esclusivamente nell’orario sopra indicato; Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato; Hostess e cameriere a disposizione



Una Nessuna Centomila in Arena 2024: come arrivare

Autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, uscendo a Verona Sud.

A 22 Brennero – Modena, tramite il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud.

L’Arena è servita dalle linee urbane 11-12-13-51-52 e festive/serali 90-92-94-96-97-98 (Fermata in Piazza Bra).Altre linee transitano in: Piazza Cittadella 30-73, Castelvecchio (percorrendo a piedi Via Roma, circa 500 metri) linee 21-22-23-24-31-32-33-41-61-62-91-93-94-95.

L’arena di Verona dista solo 1,5 km dalla Stazione FS Verona Porta Nuova

L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca si trova a circa 10 chilometri dal centro città: c’è un servizio navetta che porta dritti in centro.

per le due date di Una Nessuna Centomila in Arena 2024 si possono acquistare suai seguenti prezzi:Il denaro raccolto dai due appuntamenti dal vivo sarà erogato a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022.L’Arena di Verona è ben visibile, difficile non notarla nella cornice di Piazza Bra, ma vi diamo tutte le informazioni su come arrivare.Arrivati all’uscita dal casello seguite l’indicazione “tutte le direzioni” e poi quella per il centro.La stazione degli autobus si trova nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova.