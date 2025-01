Università Pompeu Fabra: siesta obbligatoria di 30 minuti per studenti e docenti

Un’iniziativa per migliorare il benessere e la produttività della comunità accademica di Barcellona.

L’Università Pompeu Fabra (UPF) di Barcellona ha deciso di promuovere un’iniziativa che non ha precedenti nel panorama accademico: introdurre una pausa obbligatoria di 30 minuti per il riposo post-pranzo. La decisione, soprannominata UPF’N’SLEEP, entrerà in vigore a partire dal secondo semestre di quest’anno e coinvolgerà studenti, docenti e personale amministrativo. L’obiettivo principale? Migliorare il benessere psicofisico e, di conseguenza, la produttività accademica e lavorativa.

L’idea nasce da uno studio interno condotto dall’ateneo, che ha monitorato gli effetti del sonnellino pomeridiano sui livelli di serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”. Paco Muñoz, professore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Vita, ha sottolineato come i test pilota abbiano evidenziato un incremento significativo della serotonina nei partecipanti dopo una breve pausa di riposo: “Abbiamo riscontrato che il sonnellino aiuta a riequilibrare i livelli di cortisolo, riducendo lo stress e migliorando la capacità di concentrazione nelle ore successive”.

Un campus a misura di relax: spazi e kit per la siesta

Per rendere possibile questa innovazione, l’università sta rimodulando gli spazi del campus e organizzando diverse attività collaterali. Dalle 15 alle 16, sale riunioni, auditorium e aule si trasformeranno in zone silenziose, con luci soffuse e un’atmosfera pensata per favorire il relax. Inoltre, sarà distribuito un kit dedicato, contenente coperte, mascherine per dormire e calzature comode, per garantire il massimo comfort durante la siesta.

Per chi non riesce a rilassarsi facilmente, l’ateneo offrirà sessioni di yoga e meditazione, ideali per favorire uno stato di calma mentale e fisica. Questa attenzione al benessere è stata accolta con entusiasmo dal corpo docente, che ha spesso riscontrato difficoltà da parte degli studenti nel mantenere alta l’attenzione durante le lezioni pomeridiane.

Fina Lorente, direttrice del campus di Ciutadella, ha evidenziato i benefici di questa iniziativa anche per il personale amministrativo: “Una breve pausa permette di ricaricare le energie e affrontare con più positività il resto della giornata lavorativa.” L’università ha inoltre annunciato il lancio di una linea di merchandising sostenibile, chiamata “UPF’N’SLEEP”, che includerà accessori utili per il riposo, come tappetini e stivaletti.

La scienza dietro la siesta: benefici per il corpo e la mente

Secondo gli esperti, il sonnellino post-pranzo può avere effetti positivi significativi sull’organismo. La pausa permette di riequilibrare i livelli di cortisolo, abbassando lo stress e migliorando la vigilanza; anche la produzione di serotonina, stimolata dal riposo, è fondamentale per regolare funzioni biologiche come il sonno, l’appetito e il tono dell’umore.

Per supportare questa iniziativa, saranno distribuiti opuscoli informativi con consigli pratici su come ottimizzare il riposo: spegnere il telefono, utilizzare mascherine per oscurare la luce e scegliere una posizione confortevole. Lo scopo dell’iniziativa è quindi garantire un equilibrio tra vita accademica e personale, rendendo le giornate più produttive e piacevoli.

Con UPF’N’SLEEP, l’Università Pompeu Fabra si propone di essere un esempio di innovazione accademica e attenzione al benessere, unendo tradizione e modernità per offrire un’esperienza unica ai suoi studenti e al personale.