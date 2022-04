Tra i titoli di studio attualmente più richiesti la laurea in Ingegneria Informatica online merita senza dubbio un posto di rilievo. L’enorme ventaglio dei campi d’applicazione e la possibilità di accesso al mondo del lavoro fanno di questo corso uno dei più gettonati tra gli studenti e i lavoratori in cerca di occupazione o di un miglioramento professionale.

In questa guida scoprirai quali sono le università che erogano il corso di laurea online in ingegneria informatica e potrai documentarti sui percorsi di specializzazione e sui costi. Avrai inoltre tutte le informazioni sui metodi didattici e sui vantaggi di studiare presso un ateneo online.

In Italia il corso di laurea in Ingegneria Informatica a distanza è infatti erogato, oltre che dalle università tradizionali, anche dalle università online riconosciute dal Miur: esse rilasciano titoli legalmente riconosciuti, equipollenti a quelli delle università statali e pertanto utilizzabili in tutti i contesti previsti dalle leggi.

Per chi sta pensando di investire in Ingegneria Informatica a distanza per il proprio futuro esistono due classi di laurea: quella triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado, e quella specialistico o magistrale, che dura due anni e al quale si può accedere con la laurea triennale. Sono molti gli atenei online che offrono entrambi i cicli di studio e consentono quindi a chi si iscrive di modulare il proprio percorso in base alle proprie necessità e ambizioni.

Laurea in Ingegneria Informatica Online: le opzioni disponibili

Se stai pensando a Ingegneria Informatica per il tuo futuro hai a disposizione le seguenti opzioni:

Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-08)

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

La classe di laurea (L-08) identifica il corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione, che forma professionisti in grado di operare nella gestione della sicurezza in fase di prevenzione o emergenza, sia come liberi professionisti che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.

Aree di azione sono nella progettazione, nella produzione, nella gestione ed organizzazione, nell’assistenza delle strutture tecnico-commerciali, nonché nell’analisi del rischio. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali gli ingegneri che conseguono la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione possono trovare impiego nel campo dell’automazione, dell’elettronica, delle telecomunicazioni e, ovviamente, dell’informatica.

Il corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica online comprende sia un approccio tecnico-scientifico che matematico-statistico. Alla fine del percorso biennale i laureati della classe (LM-32) sono esperti in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione e sanno progettare sistemi informatici in grado di supportare i cicli di controllo e di produzione delle industrie e delle aziende.

Rami di specializzazione possono riguardare i campi relativa all’Automazione, alla Sicurezza, il rapporto hardware/software. Tale formazione consentirà al laureato di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e in rapida evoluzione con ruoli di promozione e gestione dell’innovazione tecnologica, di progetto e di gestione di sistemi complessi, di coordinamento di gruppi di lavoro e di responsabilità in ambito tecnico e produttivo.

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica online: i corsi disponibili

Chi vuole iscriversi ad un corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica online ha a disposizione varie opzioni. Le Università online riconosciute dal MIUR che erogano il corso infatti sono attualmente 5 su 11 e consentono di poter scegliere tra numerosi indirizzi e specializzazioni. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

Unimarconi: Ingegneria Informatica (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Ingegneria Informatica e delle App (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Droni (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Database (L-08)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Sistemi di Elaborazione e Controllo (L-08)

Uninettuno: Ingegneria Informatica (L-08)

Unicusano: Ingegneria Elettronica e Informatica (L-08)

Unifortunato: Ingegneria Informatica (L-08)

Mercatorum: Ingegneria Informatica (L-08)

La laurea triennale Ingegneria Informatica a distanza (L-08) erogata dall’Università Telematica Guglielmo Marconi si basa su una concreta preparazione informatica accompagnata dai fondamenti, oltre che dell’informatica, di altre discipline dell’Ingegneria dell’Informazione, quali l’Elettronica e le Telecomunicazioni, nonché da discipline dell’Ingegneria gestionale. Il corso è ulteriormente arricchito da approfondimenti sull’informatica applicata ai settori dell’energia, della motorizzazione ibrida e di tutte quelle aree emergenti della tecnologia riguardanti la sostenibilità.

L’Università Telematica eCampus offre una ricca scelta di corsi di laurea triennali in Ingegneria informatica e dell’Automazione online. E’ infatti possibile scegliere tra ben quattro indirizzi:

Ingegneria Informatica e delle App

Droni

Database

Sistemi di Elaborazione e Controllo

Attraverso un percorso altamente qualificante già dal triennio eCampus mira a formare professionisti capaci di trovare numerosi sbocchi lavorativi nella progettazione, simulazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici e di controllo automatico. Importante anche l’impiego nello sviluppo e integrazione di soluzioni hardware e software per lo sviluppo del web.

L’Università Telematica Uninettuno, forte del suo approccio votato a una formazione di tipo pratico, organizza il corso di laurea in Ingegneria Informatica on line (L-08) con l’obiettivo di formare una figura professionale in possesso di solide competenze nell’Ingegneria dell’Informazione e in grado di operare nella programmazione, lo sviluppo, l’utilizzo e la gestione di applicazioni e di sistemi informatici, reti informatiche, calcolatori elettroniche e banche dati.

Ingegneria Elettronica e Informatica online di Università Telematica Niccolò Cusano si articola in due curricula diversi:

Informatica

Elettronica e Telecomunicazioni

Il percorso di di laurea triennale in Informatica online vuole soddisfare una necessità sempre crescente, sia nel comparto industriale che in quello manifatturieri, di figure in grado di gestire sistemi e infrastrutture hardware e software per la fornitura di servizi nell’area dell’Information and Communication Technology.

Il curriculum in Elettronica e Telecomunicazioni invece concentra la formazione nel settore dell’Ingegneria della Informazione, con speciale riferimento alla trasmissione dei segnali.

La laurea triennale in Ingegneria Informatica (L-08) online erogata dall’Università Telematica Mercatorum si propone di integrare saperi e strumenti propri dell’informatica con metodi e tecnologie legate all’informazione, dall’elettronica alle telecomunicazioni.

Tale percorso consente ai laureati di ricevere una preparazione ad ampio spettro in grado di ampliare gli orizzonti professionali, che vanno dal settore della Information and Communication Technology (ICT) all’insieme degli altri settori dell’Ingegneria dell’Informazione delle altre tecnologie.

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica (L-08) dell’Università Telematica Giustino Fortunato, infine, ha lo scopo di formare delle figure professionali orientate all’uso dell’informatica nella gestione dell’impresa, dando però una preparazione ingegneristica completa. L’obiettivo è quello di insegnare ai futuri ingegneri tutto quello che c’è da sapere sulle telecomunicazioni, sull’elettronica e sull’automazione.

Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica Online: le specialistiche disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica online può scegliere tra una discreta offerta di corsi:

Unimarconi: Ingegneria Informatica (LM-32)

eCampus: Ingegneria Informatica – Artificial Intelligence (LM-32)

eCampus: Ingegneria Informatica – Cybersecurity (LM-32)

eCampus: Ingegneria Informatica e dell’Automazione – (LM-32)

Uninettuno: Ingegneria Informatica (LM-32)

Unicusano: Ingegneria Informatica (LM-32)

La laurea magistrale di Ingegneria Informatica online erogata dall’Università Telematica Guglielmo Marconi si struttura come un percorso biennale che intende fornire elevati standard formativi sia in campo informatico che in campo matematico e statistico. Lo scopo è creare un professionista in grado di operare nel campo dell’innovazione tecnologica, nella progettazione e gestione di sistemi di produzione. Il corso prevede tre diversi curricula: Digital Transformation e Data Science, Infrastrutture Digitali e Internet delle Cose, Sistemi Informativi e Qualità del Software.

L’Università Telematica eCampus, come nei corsi triennali, propone per la laurea magistrale in Ingegneria informatica online un nutrito numero di indirizzi:

Artificial Intelligence (LM-32)

Cybersecurity (LM-32)

Ingegneria Informatica e dell’Automazione – (LM-32)

L’indirizzo in Artificial Intelligence mira a creare, attraverso lo studio dell’informatica e della robotica, delle neuroscienze cognitive, una figura professionale di alto profilo in grado di operare nel campo dell’innovazione e dell’automatizzazione di processi.

L’Intelligenza artificiale investe ormai i campi più disparati, dalle app per smartphone alla domotica, dalle apparecchiature mediche a sistemi di guida automatica. Non sarà difficile per un laureato in questo campo trovare impiego.

Il corso di laurea Magistrale online in Ingegneria Informatica con indirizzo in Cybersecurity è stato istituito di recente. Prerogativa del corso è un approccio interdisciplinare che unisce Informatica, Ingegneria, Statistica, Scienze Giuridiche e un focus centrato sulla prevenzione dei cyber attacchi.

Il laureato in questo indirizzo conosce i fondamenti dell’informatica giuridica e del diritto commerciale elettronico e li utilizza per tutte le mansioni e operazioni legate alla sicurezza informatica delle aziende.

Ingegneria Informatica e dell’Automazione (LM-32) organizzato da eCampus. Campi di studi sono quelli della gestione e organizzazione aziendale, linguaggi di programmazione, sistemi di controllo, interfacce uomo-macchina, sicurezza informatica, data mining. Il risultato di questo percorso è un professionista in grado di operare in svariati campi di applicazione, dalla libera professione alle imprese manifatturiere o di servizi.

La magistrale in Ingegneria Informatica dell’Università Telematica Uninettuno forma laureati in grado di operare nel campo dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione, della pianificazione, della programmazione sia a livello software che hardware. Due gli indirizzi: Big Data e Programmazione e Sicurezza.

Anche l’Università Telematica Niccolò Cusano consente ai suoi studenti in possesso di laurea triennale di completare il percorso di studi in Ingegneria Informatica con un corso magistrale (LM-32). Il percorso include aree didattiche quali Ingegneria dei Software, Sistemi embedded, Gestione dell’innovazione e dei progetti, Intelligenza artificiale, sicurezza dei sistemi allo scopo di formare un professionista in grado di gestire processi e risolvere problemi legati alla produzione, alla gestione di sistemi complessi nell’ambito dei servizi informatici.

Università Telematiche con Ingegneria Informatica: le facoltà online

Se stai pensando di iscriverti ad una università telematica con Ingegneria Informatica oggi puoi contare sulle seguenti Università Telematiche:

Unimarconi

eCampus

Uninettuno

Unicusano

Mercatorum

UniFortunato

Comune a tutti gli atenei elencati è la facoltà di rilasciare titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con video lezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento dal web. Le prove d’esame presso gli Atenei Telematici, aspetto che occorre evidenziare, si svolgono in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio: attualmente però questa pratica è soggetta a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. In questo momento pertanto potrebbero esserci sessioni d’esame a distanza.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga sia la classe di corso triennale che quella magistrale. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza grazie all’attività di seminari, laboratori, sessioni tematiche: l’obiettivo è quello di fornire agli studenti una struttura universitaria in tutto identica a quella delle università tradizionali, con in più la flessibilità data dall’e-learning. Unimarconi è sottoposto ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

L’Università Telematica eCampus è un ateneo privato online che propone una metodologia di studio a distanza che può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo.

La facoltà di Ingegneria Informatica a distanza propone sia corsi di laurea triennale (L-08) che corsi di laurea Magistrale (LM-32) con la possibilità di scegliere tra numerosi indirizzi, anche di recentissima istituzione. eCampus è oggi tra le più grandi realtà del panorama della didattica a distanza e dispone di 5 facoltà e 56 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti.

L’Università Telematica Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale. Eroga i corsi di laurea in 5 lingue che servono più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi. Rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di Ingegneria propone sia corsi triennali (L-08) sia i biennali magistrali (LM-32).

Anche l’Università Telematica Niccolò Cusano eroga sia corsi Triennali che Magistrali in Ingegneria Informatica. Si tratta di un ateneo non statale con sede a Roma, legalmente riconosciuto dal MIUR. La formazione blended (o mista), e quindi sia in presenza che on line, garantisce momenti di scambio e crescita didattica e personale. Dispone di numerose sedi in tutta Italia, a garanzia di una struttura funzionale ed efficiente.

Per l’Università Telematica Mercatorum, che eroga il solo corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica, la didattica è rivolta alla ricerca costante dell’innovazione e alla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata fondata dalle Camere di Commercio offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica con l’intento di creare un ponte tra studio e lavoro in base alle inclinazioni degli studenti e alle esigenze delle aziende.

Anche l’Università Telematica Giustino Fortunato eroga solamente il corso di laurea triennale. Si tratta di un ateneo alla continua ricerca nell’ottimizzazione della qualità dell’insegnamento partendo da docenti dal valore ben riconosciuto e mantenendo intenzionalmente un rapporto tra docenti e studenti basso, indispensabile per mantenere una università di eccellenza.

Laurea online in Ingegneria Informatica: quanto costa?

Il costo di una laurea online in Ingegneria Informatica varia da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi che dovrai sostenere per ogni annualità leggi con attenzione la tabella riassuntiva riportata qui sotto:

Unimarconi: da € 1.600 a € 2.400

eCampus: da € 2.600 a € 5.900

Uninettuno: da € 1.600 a € 2.200

Unicusano: da € 4.000 a € 5.000

Unimercatorum: da € 3.000

Unifortunato: da € 3.500

I costi per la laurea online in Ingegneria Informatica possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate, che in genere sono due o tre: una si versa all’atto di iscrizione e poi le altre due entro la metà dell’anno accademico.

Il corso in genere prevede comunque delle spese fisse per quanto riguarda i diritti di segreteria, la tassa regionale per il diritto allo studio (nelle regioni ove presente in genere si aggira sui 140 euro) e i bolli necessari per i certificati.

La differenza di costi relativa ad uno stesso corso è dovuta alla possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: gli atenei hanno infatti la possibilità di attivare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria, che possono contribuire ad abbassare in maniera significativa la retta annuale.

Al momento della scelta dell’ateneo la valutazione dei costi rappresenta ovviamente un elemento discriminante e potresti avere la sensazione che i costi degli atenei telematici siano più alti rispetto a quelli delle Università tradizionali. Occorre tuttavia considerare che il costo delle università tradizionali oscilla in base all’ISEE e non include materiale di studio come libri, dispense etc (che viene invece fornito dalle università telematiche).

Ad esso occorre inoltre aggiungere, oltre ai costi di segreteria, anche quelli relativi alla logistica: spostamenti, pasti ed eventuale affitto, qualora il corso che hai scelto non fosse disponibile nella tua città, saranno infatti spese che dovrai considerare. Scegliere una Università Telematica abbatte automaticamente la maggior parte dei costi legati al materiale di studio e alla logistica e ti consente di programmare con più libertà il tuo percorso didattico.

Qual è la migliore Università Telematica con Ingegneria Informatica?

Se a questo punto della lettura di questa guida stai cercando di capire qual è la migliore università telematica con Ingegneria Informatica sappi che dovrai partire da un presupposto importante: la migliore università online è quella che più si addice alle tue necessità.

Il successo degli atenei online risiede infatti nella capacità che questi hanno di assecondare le tue esigenze, siano esse di natura personale, logistica o lavorativa. Valuta quindi con attenzione quali sono gli aspetti per te imprescindibili e confrontali con l’offerta degli atenei telematici, avrai un quadro molto più chiaro della scelta da effettuare.

Vi sono comunque degli aspetti di riferimento che è utile tenere in considerazione:

offerta didattica

sedi dell’ateneo vicini a dove si vive

qualità della piattaforma didattica e del materiale di studio

la ricchezza di indirizzi e specializzazioni

costo

Nell’offerta didattica dell’Università Telematica Guglielmo Marconi, che ricalca le metodologie e i contenuti di un’università tradizionale, è sicuramente tra le più apprezzate, grazie anche a una struttura ricca di docenti di ruolo che consente di erogare il servizio agli studenti con grande attenzione.

L’Università Telematica eCampus spicca invece per la quantità di indirizzi disponibili, che ti consentono di fare una scelta estremamente corrispondente alle tue esigenze.

L’Università Telematica Uninettuno coniuga prezzi interessanti a una formazione di respiro internazionale capace di accrescere la qualità dell’esperienza e della preparazione.

L’Università Telematica Mercatorum, con la sua inclinazione votata a rispondere alle esigenze delle aziende, consente invece una vicinanza notevole tra studio e lavoro che potrebbero tornare utili una volta terminato il ciclo di studi.

Ingegneria online nelle principali città italiane

Le Università online che erogano Ingegneria Informatica sono diffuse in maniera piuttosto equilibrata, dal sud al nord del paese: questo aspetto è molto importante perché consente di avere a disposizione, oltre ai contatti web, una sede fisica nel proprio territorio. Un ateneo vicino a casa agevola infatti una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Vediamo di seguito le sedi degli atenei con Ingegneria Informatica a distanza nelle principali città italiane.

Ingegneria Informatica Online a Roma: sedi e atenei online

Ingegneria Informatica online a Roma dispone di numerose strutture: sedi d’esame, poli didattici e campus infatti non mancano nell’Urbe. Vediamo gli indirizzi.

Unimarconi: via Plinio, 44 (sede centrale); via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame)

eCampus: via Matera, 18

Uninettuno: via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); Via Ostiense 159, Roma (c/o Università degli studi Roma Tre).

Unicusano: via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale); via Artigianato 2/A, Colleferro

Unimercatorum: Piazza Sallustio, 21

Unifortunato: Via XX settembre 68/B

Ingegneria Informatica online a Milano: sedi e atenei disponibili

Gli atenei che erogano Ingegneria Informatica online a Milano sono tutti rappresentati con almeno una sede d’esame. Ecco l’elenco degli indirizzi:

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

eCampus: via privata Chioggia, 4

Uninettuno: Via Carlo Bo 1, Milano, c/o Università IULM

Unicusano: via Bergamo, 11

Mercatorum: via Santa Maria Valle, 2

Unifortunato: Galleria del Corso, 2

Ingegneria Informatica online a Torino: sedi e atenei disponibili

Se vuoi studiare Ingegneria Informatica online o scienze giuridiche online a Torino hai a disposizione i seguenti atenei:

eCampus: Galleria S. Federico, 16/c

Unicusano: Via G. Parini, 7

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Unimarconi non ha invece una sede propria in Piemonte: per gli esami occorre quindi fare riferimento al Centro informativo in convenzione Istituto paritario Alexandria – Via Don Luigi Orione, 1 – Alessandria.

Per gli altri atenei gli studenti piemontesi dovranno recarsi presso le sedi milanesi

Ingegneria Informatica online a Napoli: sedi e atenei disponibili

Ingegneria Informatica online a Napoli vanta numerose sedi, studiare nel capoluogo campano è dunque molto agevole.

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus: P.zza G. Bovio, 22

Unicusano: Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 Scala D, piano 5 int.31

Mercatorum: Piazza Santa Maria La Nova, 44

Perché scegliere un’Università di Ingegneria Informatica online?

Ci sono numerose ragioni valide per scegliere di studiare Ingegneria Informatica in un‘università a distanza. Riassumendo in breve, l’aspetto principale attorno al quale ruota la proposta formativa è la flessibilità. Questo aspetto ha infatti cambiato radicalmente il rapporto tra aspiranti studenti e accesso alla formazione avvicinando notevolmente gli italiani ai valori della formazione continua.

Studiare in un’università telematica consente l’accesso alle lezioni in qualunque momento, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie all’utilizzo piattaforme telematiche, strumenti didattici che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative durante ormai 15 anni di attività: ogni studente è dotato di un’identità digitale che gli consente di seguire le attività accademiche.

Chi già lavora ma vorrebbe accrescere la propria professionalità, la propria posizione lavorativa o semplicemente la propria cultura personale, può finalmente iscriversi ai corsi di laurea online e usufruire di un metodo che gli permette di coniugare gli impegni professionali e personali con lo studio.

Allo stesso modo gli studenti che avrebbero avuto difficoltà a frequentare un corso non presente nella propria regione hanno grazie alle Università Telematiche un ventaglio di opportunità pressoché illimitate.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono ad esempio aperte tutto l’anno, non ci sono test d’ingresso o numero chiuso.

