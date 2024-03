L-41: Classe di Laurea Triennale in Statistica

La classe di laurea L-41 fa riferimento ad un corso di studi della durata di tre anni che consente di conseguire una Laurea Triennale in Statistica. Il piano di studi offre una vasta gamma di materie, che spaziano dalla matematica all’informatica, dalla demografia all’econometria. Tra i requisiti per il conseguimento della laurea figurano l’acquisizione di competenze statistiche, lo sviluppo di capacità di ricerca e conoscenze informatiche, nonché la padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano.

In questa guida dettagliata, esamineremo attentamente l’offerta formativa nelle università italiane, le opzioni nelle università telematiche, gli sbocchi lavorativi e le possibilità di insegnamento, fornendo informazioni approfondite per coloro che sono interessati a intraprendere questo percorso di studio.

In questa guida:

L-41 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-41 Statistica si può trovare sia nelle università tradizionali, sia nelle università telematiche.

Le università italiane offrono una vasta gamma di corsi di laurea in Statistica all’interno della Classe L-41. Ad esempio, università rinomate come l’Università di Bologna, La Sapienza di Roma e l’Università di Firenze offrono programmi accademici di alto livello in questo settore.

Ora vediamo le alternative a disposizione nelle università telematiche.

Statistica nelle Università Telematiche

Iscriversi ad un titolo di studio afferente alla classe L-41 Statistica online è possibile attualmente in una sola delle undici università telematiche riconosciute dal MIUR (con la stessa validità quindi di un ateneo statale):

L’Università Mercatorum si distingue per la sua stretta collaborazione con le Camere di Commercio, finalizzata alla formazione di professionisti in sintonia con le esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Il costo della retta per il corso di laurea in Statistica e Big Data si attesta intorno ai 3.000€ all’anno accademico, tuttavia gli studenti affiliati ad associazioni, sindacati o enti convenzionati possono usufruire di significative riduzioni.

Per coloro che desiderano proseguire gli studi dopo aver ottenuto la laurea triennale, è importante conoscere le opzioni disponibili per le lauree magistrali offerte. Questo evita la necessità di trasferirsi da un’università all’altra dopo aver completato il primo ciclo di studi, consentendo agli studenti di pianificare il proprio percorso accademico in modo più efficiente e senza interruzioni.

Statistica: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Il corso di studi L-41 Statistica ha diversi sbocchi lavorativi, con una percentuale di occupazione che si attesta intorno al 72% secondo dati di Almalaurea. I laureati possono trovare impiego come specialisti nella statistica, nell’analisi di mercato e nei sistemi economici, nonché come addetti all’analisi aziendale, nella progettazione di software e nella consulenza bancaria e assicurativa.

La laurea in Statistica (L-41) fornisce anche le competenze necessarie per operare nell’editoria economica e nel marketing, nonché per insegnare o entrare nel settore amministrativo.

L-41: cosa si può insegnare?

Con la Laurea triennale in Statistica cosa si può insegnare? Come per gli altri corsi triennali, non è possibile accedere ai concorsi pubblici per l’insegnamento, visto che non bastano i 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ottenuti nel corso di questo percorso: sono necessari altri 120 CFU che si possono acquisire grazie ad una laurea magistrale o specialistica.

Ottenuta la laurea magistrale, è possibile accedere alle classi di concorso e quindi ottenere l’abilitazione per insegnare nelle scuole elementari, nelle scuole medie, negli Istituti Tecnici e Professionali e nei Licei.

