Il Corso Magistrale in Scienze economico-aziendali fa parte della Classe di Laurea LM-77. Vuoi saperne di più? Leggi la guida!



La classe di laurea LM-77 fa riferimento un corso di studi biennale che porta ad ottenere una Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali. In questi due anni gli studenti potranno acquisire approfondite conoscenze anche attraverso l’utilizzo delle logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva internazionale e interculturale, di acquisire le metodologie e le abilità di cui c’è bisogno per ricoprire posizioni di responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, inoltre di svolgere le libere professioni dell’area economica.

Questo corso darà modo anche di sviluppare capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni e dei dati aziendali, di capire quali siano le informazioni rilevanti e la loro lettura critica. Tutto questo con lo scopo di formulare e argomentare giudizi autonomi, di permettere l’uso selettivo delle tecniche per l’analisi e la soluzione di problemi specifici in contesti decisionali aziendali reali.

LM-77 nelle Università Italiane

È possibile iscriversi al corso di laurea afferente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali sia nelle università statali, sia nelle università telematiche. Alla fine del corso i futuri laureati avranno acquisito avanzate capacità nelle aree economico e matematico-statistico con metodi e tecniche per occuparsi di amministrazione e risparmio aziendali. Molte facoltà danno la possibilità di fare esperienza e mettere in pratica le abilità grazie a tirocini e stage formativi presso aziende ed organizzazioni economiche.

Ci sono poi diversi indirizzi, dal corso di Economia e Management nelle amministrazioni pubbliche delle istituzioni internazionali al corso di Amministrazione, finanza aziendale e controllo fino al corso di Economia e diritto per l’impresse e le pubbliche amministrazioni. Ecco le migliori università statali in cui è possibile trovare la facoltà di Scienze economico-aziendali:

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Università Commerciale Luigi Bocconi

Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Firenze

Scienze economico-aziendali nelle Università Telematiche

×

Ricevi gratuitamente informazioni sui corsi di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L'Aquila Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Medio Campidano Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Ogliastra Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo ESTERO Seleziona l'area di interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Come si evince dalla tabella, attualmente sono cinque su undici le università online che erogano questo corso:

Ma perché studiare per la classe LM-77 Scienze economico-aziendali online rispetto ad un ateneo tradizionale? Ricordiamo che sono undici le università telematiche riconosciute dal MIUR e che per questo motivo hanno lo stesso valore legale delle università statali. Questo significa che un titolo di studio ottenuto in queste strutture dà le stesse opportunità di lavoro di un titolo di studio tradizionali, ma con molti vantaggi: le lezioni si svolgono da remoto, perciò chi è impossibilito a raggiungere l’aula può seguire tutto semplicemente con un click; inoltre il materiale didattico viene messo a disposizione online ed è compreso nel totale della retta annuale, perciò non c’è bisogno di spendere soldi per l’acquisto di libri extra o delle classiche dispense.

Scienze economico-aziendali: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Chi vuole iscriversi ad un corso di studi LM-77 Scienze economico-aziendali ha molti sbocchi lavorativi come per esempio le figure professionali dei manager e imprenditori oppure come liberi professionisti e nelle attività lavorative come esperti di responsabilità e consulenti con specializzazione nelle funzioni di amministrazione, gestione, organizzazione aziendale, del lavoro e della produzione, marketing, finanza, pianificazione e controllo di gestione, auditing e revisione.

Tra le opzioni troviamo anche quelle come esperto in contabilità, specialista nella gestione e controllo di bilancio per imprese private, nell’area amministrativa e marketing, fiscalista e tributarista, specialista in attività finanziarie, analista di mercato.

Infine grazie ad un Esame di Stato si può entrare nell’albo e diventare Dottore Commercialista e Revisore dei conti presso studi commerciali o società di consulenza.

LM-77: cosa si può insegnare?

Quindi con LM-77 cosa si può insegnare? Una volta ottenuta la laurea magistrale in Scienze economico-aziendali si può ottenere l’abilitazione a partecipare alle seguenti classe di concorso:

A-21 (ex A039 ) – Geografia

A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali

A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche

A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate

La classe di concorso A-21 darà modo di insegnare geografia presso istituti come l’Istituto tecnico ad indirizzo “amministrazione”, “turismo” o “tecnologico” oltre agli istituti professionali.

La classe di concorso A-45 permetterà di insegnare presso una serie molto vasta di Istituti tecnici ad indirizzo amministrativo, economico e tecnologico oltre che presso istituti professionali orientati verso i servizi commerciali, l’enogastronomia e il settore inerente l’industria e l’artigianato.

Anche la classe di concorso A-46 consentirà di insegnare discipline inerenti il diritto, l’economia e il marketing presso diversi istituti tecnici e professionali con diversi indirizzi inerenti i vari settori, presso il liceo sportivo e il liceo delle scienze umane.

Per terminare, la classe di concorso A-47 darà la possibilità di insegnare matematica presso il liceo scientifico, l’istituto tecnico inerente il settore economico e l’istituto professionale specializzato nei servizi, industria e artigianato.

Avete ancora dubbi su questo corso di laurea? Allora compilate il form qui sotto con tutte le vostre domande!