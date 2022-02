ELENCO UNIVERSITÀ ONLINE RICONOSCIUTE DAL MIUR

Da un po’ di anni a questa parte sono tante le persone che seguono corsi di laurea online, una modalità molto comoda per chi ha problemi a spostarsi in un’altra città o a recarsi in sede, potendo così partecipare le lezioni dal proprio pc anche stando a casa. Come scegliere l’università online? Importante è sapere che ci sono università telematiche riconosciute dal Miur: si tratta di università che attivano ogni anno corsi di laurea con modalità a distanza, al cui termine l’università può rilasciare titoli accademici. Per quanto riguarda l’Italia, le università telematiche riconosciute al momento sono 11. Vuoi scoprire quali sono? Vediamolo insieme!

Leggi la nostra maxi guida Università Telematica: tutte le info

UNIVERSITÀ TELEMATICHE RICONOSCIUTE DAL MIUR: QUALI SONO

Come abbiamo visto, le Università Telematiche riconosciute dal Miur sono 11: ecco i nomi delle Università online che possono fare al caso tuo!

Università Telematica eCampus Si possono seguire online i corsi di laurea di 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere-Filosofia e Psicologia, oltre a Master di I e II livello, corsi di specializzazione e di perfezionamento. Gli esami sono online oppure possono essere sostenuti di persona, in una delle sedi dell’Università telematica e-Campus. La sede principale è a Novedrate (Como).

Università Telematica Guglielmo Marconi Si possono seguire online i corsi di laurea di 7 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere-Filosofia, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze Umanistiche, oltre a Master di I e II livello. La didattica è strutturata secondo tre modalità, tradizionale, online e mista. Gli esami a causa della pandemia possono essere sostenuti online oppure di persona. La sede principale è a Roma.

Università Telematica Uninettuno Si possono seguire online i corsi di laurea di 6 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Beni culturali, Psicologia e Scienze della comunicazione, oltre a corsi di specializzazione. Il voto finale si baserà sia sulla valutazione qualitativa e quantitativa della partecipazione dello studente al percorso formativo sia sui risultati della prova finale in presenza. La sede principale è a Roma.

Università Telematica San Raffaele Si possono seguire online i corsi di laurea di 4 facoltà: Agraria, Architettura e Design Industriale, Giurisprudenza e Scienze Motorie, oltre ai Master di I e II livello. Le lezioni online sono integrate da seminari e ore di laboratorio, mentre gli esami sono da sostenersi in modalità frontale scritta o orale. La sede principale è a Roma.

Università Telematica Niccolò Cusano Si possono seguire online i corsi di laurea di 6 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze Umanistiche, oltre a Master di I e II livello e corsi di specializzazione. Le prove d’esame si possono svolgere in forma scritta e/o orale. La sede principale è a Roma. Università degli Studi Giustino Fortunato Si possono seguire online i corsi di laurea di 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Scienze e tecnologie della navigazione, Psicologia, Scienze Umanistiche, oltre a Master di I livello e corsi di perfezionamento. Gli esami però vanno dati di persona, in modalità scritta o orale. La sede principale è a Benevento. Università Telematica Unitelma Sapienza Si possono seguire online i corsi di laurea di 5 facoltà: Economia, Archeologia, Psicologia, Scienze e tecnologie informatiche e Giurisprudenza, oltre a Master di I e II livello, corsi di perfezionamento e di alta formazione. Gli esami possono essere dati in modalità scritta o orale. La sede principale è a Roma.

Università Telematica IUL Si può seguire online il corso di laurea di Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze Motorie, oltre a un Master di I livello e a un corso di perfezionamento. Gli esami però vanno dati di persona presso una delle sedi dell’Ateneo. La sede principale è a Firenze.

Università Leonardo Da Vinci Si possono seguire online i corsi di laurea di 4 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze Umanistiche, oltre a Master di I. Le prove d’esame si possono svolgere in forma scritta e/o orale presso la sede principale di Chieti.

Università Telematica Pegaso Si possono seguire online i corsi di laurea di 6 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Motorie, Scienze Turistiche e Scienze Umanistiche, oltre ai Master di II livello, corsi di alta formazione e di perfezionamento. Gli esami però vanno dati di persona, in una delle sedi dell’Università Pegaso. La sede principale è a Napoli.

Università Mercatorum Si possono seguire online i corsi di laurea di 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Ingegneria e Scienze Umanistiche, oltre ai Master di II livello. Le lezioni online sono integrate con ore di attività con docenti, gruppi classe e tutor, mentre gli esami sono da sostenersi in modalità frontale scritta o orale. La sede principale è a Roma.

UNIVERSITÀ ONLINE: COME FUNZIONA

Da diversi anni ormai si sente tantissimo parlare di università online riconosciute dal Ministero: si tratta di università che attivano ogni anno corsi di laurea con modalità a distanza, in base alle diverse Facoltà. I corsi vengono erogati attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione e l’università può rilasciare titoli accademici in base alla legge che vige nello Stato in cui è presente. A tal proposito il Consiglio dei ministri dell’istruzione dell’Unione europea ha emanato, il 13 luglio 2001, una risoluzione sull’e-learning, incoraggiando gli Stati membri a trovare nuovi metodi di insegnamento. Di seguito il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pensato di supportare, con diverse iniziative, gli Stati Membri nel settore dell’insegnamento a distanza, in particolare in quello universitario. Per quanto riguarda l’Italia, le università telematiche riconosciute al momento sono 11; vorresti iscriverti e frequentare uno dei corsi di laurea online, ma non sai come fare? Sei nel posto giusto: in questa guida troverai tutto quello che devi sapere su come iscriverti, sui costi, su come funzionano le lezioni e che valenza hanno i titoli rilasciati.

Università Online: cosa sapere prima di iscriversi

L’università telematica è la soluzione per chi non può spostarsi, per chi lavora e non ha il tempo di recarsi presso le sedi universitarie e seguire le lezioni ogni giorno. Le opinioni a riguardo sono contrastanti: il MIUR reputa queste università al pari di quelle tradizionali, c’è chi invece non le vede di buon occhio, dando per scontato che si riceva una formazione di un livello più basso rispetto a quella conferita attraverso i corsi che si svolgono in aula. Inoltre, è opinione comune che non ci siano affatto esami o che siano addirittura più facili: in realtà, gli esami ci sono eccome, e vengono svolti normalmente da docenti presso le sedi universitarie. In Italia si ci sono numerose Università telematiche statali, e tra le università online molte sono accreditate in Europa. Vediamo brevemente tutto quello che c’è da sapere:

Iscrizione : come fare? Per pima cosa occorre capire quale corso di laurea si intende seguire e successivamente scegliere l’università che offre il piano di studi scelto. Fatto questo si può procedere con l’immatricolazione: in genere ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, ma è bene controllare le scadenze sul portale dell’università scelta. Occorrerà compilare un modulo online con tutti i dati richiesti, inviare i documenti e pagare la tassa di iscrizione entro i termini stabiliti. Scopri i dettagli: Come iscriversi in un’università telematica

: come fare? Per pima cosa occorre capire quale corso di laurea si intende seguire e successivamente scegliere l’università che offre il piano di studi scelto. Fatto questo si può procedere con l’immatricolazione: in genere ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, ma è bene controllare le scadenze sul portale dell’università scelta. Occorrerà compilare un modulo online con tutti i dati richiesti, inviare i documenti e pagare la tassa di iscrizione entro i termini stabiliti. Scopri i dettagli: Come iscriversi in un’università telematica Come funzionano le lezioni? Una volta iscritti, si potranno seguire le lezioni online in videoconferenza. Il materiale didattico potrà essere scaricato ddirettamente dalla piattaforma Internet dell’università. Alcuni atenei prevedono anche lezioni frontali, e ogni studente ha a disposizione un tutor che lo seguirà per tutto il corso di studi. Gli esami invece dovranno essere sostenuti presso le sedi universitarie, e si svolgeranno normalmente, come negli altri atenei.

Una volta iscritti, si potranno seguire le lezioni online in videoconferenza. Il materiale didattico potrà essere scaricato ddirettamente dalla piattaforma Internet dell’università. Alcuni atenei prevedono anche lezioni frontali, e ogni studente ha a disposizione un tutor che lo seguirà per tutto il corso di studi. Gli esami invece dovranno essere sostenuti presso le sedi universitarie, e si svolgeranno normalmente, come negli altri atenei. Chi può frequentare un’università telematica? L’università telematica è la soluzione ideale per chi lavora e ha poco tempo, in quanto le lezioni possono essere seguite la sera o durante la pausa pranzo, attraverso applicazioni scaricabili su PC, tablet o smartphone. Tra gli iscritti ci sono inoltre studenti che hanno più di 30 anni e che in altre università erano fuori corso, integrando nel nuovo piano di studi gli esami già sostenuti. C’è chi, infine, sceglie l’università telematica come prima scelta dopo la scuola superiore, optando per i diversi corsi di laurea triennale o magistrale che queste offrono.

L’università telematica è la soluzione ideale per chi lavora e ha poco tempo, in quanto le lezioni possono essere seguite la sera o durante la pausa pranzo, attraverso applicazioni scaricabili su PC, tablet o smartphone. Tra gli iscritti ci sono inoltre studenti che hanno più di 30 anni e che in altre università erano fuori corso, integrando nel nuovo piano di studi gli esami già sostenuti. C’è chi, infine, sceglie l’università telematica come prima scelta dopo la scuola superiore, optando per i diversi corsi di laurea triennale o magistrale che queste offrono. I costi . Per quanto riguarda i costi, le tasse sono abbastanza alte, anche se queste possono essere rateizzate in più soluzioni. Per saperne di più leggi: Università telematiche: costi, agevolazioni e convenzioni

. Per quanto riguarda i costi, le tasse sono abbastanza alte, anche se queste possono essere rateizzate in più soluzioni. Per saperne di più leggi: Università telematiche: costi, agevolazioni e convenzioni Pro e contro. Non trascuriamo poi i pro e i contro riguardanti le università online. Il vantaggio sta sicuramente nel fatto che ci sono orari flessibili, ma, d’altro canto, i costi sono più alti rispetto alle università statali. Per saperne di più leggi: Università telematica: pro e contro

Come iscriversi ad un’università telematica: info utili

Hai trovato la Facoltà che cercavi? Bene, allora non ti rimane che reperire le informazioni che ti servono per procedere con l’iscrizione. Le modalità variano da ateneo ad ateneo, per cui dovete dare un’occhiata al sito dell’università che avete scelto e capire qual è la documentazione da consegnare e quali sono le scadenze da rispettare.

In genere ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, ma in ogni caso è bene rivolgersi all’ateneo se si vogliono avere informazioni più dettagliate. Per potersi iscrivere occorre compilare un modulo online con tutti i dati richiesti. In alcuni casi è possibile inviare la domanda per posta o consegnarla personalmente in sede con tutta la documentazione richiesta.

Università telematica: i costi e tasse

A quanto ammontano i costi delle università telematiche? Questo è un tasto abbastanza dolente in quanto le spese sono più alte rispetto alle università statali tradizionali. I costi sono compresi tra 1.400 e 5.000 euro annui, a cui si aggiungono anche la tassa regionale e in alcuni casi anche la tassa d’esame. Il materiale didattico è compreso nel costo delle tasse, in quanto è possibile scaricarlo dal portale.

Alcune università prevedono agevolazioni: ad esempio, possono usufruire di una riduzione delle tasse coloro che hanno più figli iscritti e coloro che hanno invalidità riconosciuta tra il 40% e il 66%. Coloro che invece hanno un’invalidità riconosciuta oltre il 66% vengono esonerati totalmente dalle tasse.

Università Telematiche: guida e info

Scopri tutte le informazioni utili per scegliere come proseguire al meglio la tua formazione Universitaria e per selezionare la migliore Università Telematica in Italia: