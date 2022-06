Il team di StudentVille è lieto di presentare la seconda edizione della borsa di studio Talenti per l’e-Learning: dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica. La borsa di studio, del valore di 2.000 €, è rivolta agli studenti meritevoli che abbiano dimostrato un chiaro interesse accademico per il mondo dell’e-learning e della Didattica a Distanza.

Dopo avere raccolto nel 2021 quasi 100 candidature, l’iniziativa rinnova anche per il 2022 il proprio obiettivo di incoraggiare il miglioramento e l’evoluzione della formazione a distanza in ogni sua forma, anche alla luce dell’importanza che questa ha assunto oggi nella vita di ogni studente.

La Didattica a Distanza adottata durante il periodo del lock-down, infatti, sembra essere entrata nella quotidianità per restarci: sono molti oggi gli studenti universitari che continuano per scelta a seguire le lezioni in modalità telematica piuttosto che in presenza – stando a dati raccolti da Skuola.net, circa il 40% degli studenti italiani. Ancora di più sono, in proporzione, i liceali che considerano di avviare il proprio percorso universitario studiando presso una università online – settore a cui è interessato il 50% della popolazione studentesca e a cui da qualche mese dedichiamo una intera sezione.

Il nostro team raccoglie il testimone della gestione e promozione dell’iniziativa da AteneiOnline.it, portale di orientamento didattico specializzato nella Formazione Universitaria a Distanza ideatore della prima edizione, che anche quest’anno ne gestirà gli aspetti formali e amministrativi.

La borsa di studio Talenti per l’e-Learning, proprio perché nata per stimolare lo studio di tecnologie e metodologie di insegnamento sempre più importanti per il Paese, è aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti a un ateneo universitario (sia di tipo tradizionale che di tipo telematico) che abbiano mostrato con successo un chiaro interesse accademico per il settore dell’e-Learning e della Didattica a Distanza.

Per partecipare all’iniziativa, a candidati e candidate sarà sufficiente inviare all’indirizzo email talenti@ateneionline.it, la documentazione indicata nel punto 4 del regolamento di seguito riportato entro le ore 23:59 del 31/08/2022.

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO

1) Soggetto promotore

Il soggetto promotore della seconda edizione di Talenti per l’e-Learning è U Lead SRL, con sede legale in Via dei Castani 183, Roma (P. IVA n. 15846351003).

2) Oggetto dell’iniziativa

In collaborazione con il portale StudentVille.it, U Lead SRL mette in palio una borsa di studio di € 2.000, con l’intento di supportare uno/a studente/essa meritevole che abbia dimostrato, durante il proprio percorso di studi, un forte interesse per tematiche legate all’e-learning e alle implicazioni tecnologiche, didattiche, sociali, economiche, legislative o etiche di questo approccio didattico.

3) Chi può partecipare

Possono partecipare alla selezione studenti universitari, di ambo i sessi, che siano regolarmente iscritti presso una delle università riconosciute dal MIUR con sede sul territorio italiano.

4) Come partecipare

4.1. Per poter partecipare all’iniziativa, il/la candidato/a deve inoltrare, all’indirizzo email talenti@ateneionline.it la documentazione di seguito indicata, entro le ore 23:59 del 31/08/2022:

una lettera di presentazione scritta e firmata da un tutor o professore universitario del proprio ateneo di appartenenza;

una lettera motivazionale che illustri perché il candidato ritiene di essere meritevole della ricezione della borsa di studio e come, in caso di vittoria, intende usufruire di essa;

un certificato di iscrizione all’università, in corso di validità, rilasciato dal proprio ateneo;

scansione di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura dovrà inoltre recare, nel testo dell’email, le seguenti informazioni:

Cognome e Nome del candidato o della candidata

Codice Fiscale

Paese di residenza

Cittadinanza

Data di nascita

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Inoltre nel testo dell’email dovrà essere inserita la seguente dicitura, a conferma del fatto che il candidato/a ha preso attenta visione del presente regolamento e della privacy policy reperibile al link https://www.ateneionline.it/privacy-policy/ e rispettivamente accetta le previsioni ivi contenute ed acconsente al trattamento dei propri dati personali:

“Dichiaro di aver preso attenta visione del regolamento relativo all’iniziativa ‘Talenti per l’e-Learning’ edizione 2022 presente sul sito StudentVille.it, e confermo di accettare tutte le previsioni ivi contenute, che saranno per me vincolanti dal momento dell’inoltro della mia richiesta di partecipazione. Dichiaro inoltre di aver preso attenta visione della privacy policy reperibile all’indirizzo Web https://www.ateneionline.it/privacy-policy/ e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità nella stessa indicate”.

4.2. Le domande ricevute oltre il termine previsto (ore 23:59 del 31/08/2022) non verranno in alcun caso prese in considerazione, anche qualora l’errore o l’impossibilità di procedere all’invio entro i termini non fossero imputabili al/la candidato/a stesso/a.

4.3. L’assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni sopra riportati, comporterà l’automatica esclusione del candidato/a dalla partecipazione alla selezione.

4.4. Non sono previste spese di partecipazione o rimborsi.

4.5. Con l’invio della richiesta di partecipazione all’iniziativa, il candidato/a accetta espressamente e integralmente il presente regolamento e acconsente al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto disciplinato nella privacy policy reperibile al link https://www.ateneionline.it/privacy-policy/ .

5) Selezione del vincitore

Un’apposita Commissione composta da addetti alle risorse umane, all’orientamento accademico ed esperti di settore a cura di U Lead SRL provvederà, a suo insindacabile giudizio, a selezionare e a premiare il/la candidato/a sulla base del merito e della motivazione emersi dai documenti prodotti per la partecipazione

6) Esclusioni

6.1. Non possono partecipare all’iniziativa familiari entro il sesto grado di parentela di dipendenti delle società U Lead SRL e della società TUB Network Srl.

6.2. Saranno inoltre esclusi tutti i candidati e le candidate che non posseggano i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 o che abbiano inviato la propria domanda di partecipazione incompleta o oltre il termine massimo.

7) Comunicazione della vincita

7.1. La commissione comunicherà il nominativo del/la candidato/a vincitore della borsa di studio entro e non oltre il giorno 15/09/2022.

La comunicazione del vincitore o della vincitrice verrà indicata in apposita sezione del sito StudentVille.it (pagina https://www.studentville.it/universita-telematica/talenti-elearning). nonché comunicato tramite posta elettronica all’indirizzo email che vincitore o della vincitrice indicato nella candidatura.

7.2. Qualora il vincitore o vincitrice risultasse impossibilitato ad accettare la borsa di studio, essa verrà assegnata ad altro candidato/a secondo l’ordine di classifica decretato dalla commissione valutatrice.

8) Revoca dell’iniziativa

8.1. U Lead SRL si riserva di revocare la presente iniziativa in ogni momento, laddove si verificasse un’ipotesi di giusta causa.

8.2. In tal caso, provvederà a fornire comunicazione della revoca mediante messaggio nell’area del sito StudentVille.it dedicata all’iniziativa (pagina https://www.studentville.it/universita-telematica/talenti-elearning). Inoltre, laddove la revoca avvenisse dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione, la comunicazione verrà fornita anche all’indirizzo email dei partecipanti.

9) Legge applicabile e foro competente

9.1. Il presente regolamento è soggetto alla legge italiana.

9.2. Qualsiasi controversia connessa al presente regolamento ed all’iniziativa verrà deferita al foro esclusivo di Roma. Nel caso di controversie con un consumatore, troveranno applicazione le regole inderogabili sulla giurisdizione e legge applicabile. Inoltre, in tale caso, sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.