Vacanze di Natale 2025, le date per regione: quando riprendono le lezioni

La pausa natalizia è fondamentale per studenti, personale scolastico e amministrativo: consente riposo, ripresa delle energie e tempo per la famiglia. Nella maggior parte delle regioni la pausa va dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro il 7 gennaio 2026.

L’inizio può variare tra il 22 e il 24 dicembre; Sicilia e alcune province autonome presentano eccezioni.

Il calendario regionale delle vacanze di natale 2025

Di seguito le date ufficiali regione per regione per le vacanze di Natale 2025/2026:

Abruzzo: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Basilicata: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Calabria: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Campania: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Emilia-Romagna: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Friuli Venezia Giulia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Lazio: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Liguria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Lombardia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Marche: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Molise: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Piemonte: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Puglia: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Sardegna: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Sicilia: 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026

Toscana: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Umbria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Valle d’Aosta: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Veneto: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Trento: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Bolzano: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Le date corrispondono ai calendari regionali ufficiali dell’anno scolastico 2025/2026. Consultare il sito della regione competente.

Le differenze regionali e eccezioni nel calendario natalizio

Le variazioni d’inizio sono evidenti: il 22 dicembre chiudono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Trento; il 23 dicembre chiudono Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto; il 24 dicembre chiudono Emilia-Romagna, Toscana e Bolzano.

La Sicilia prolunga fino al 7 gennaio e alcune scuole possono anticipare la chiusura alla vigilia.

La ripresa delle lezioni dopo le feste

Con l’Epifania fissata il 6 gennaio 2026, nella maggior parte delle regioni le lezioni riprendono martedì 7 gennaio 2026. In Sicilia, eccezione: le scuole riaprono mercoledì 8 gennaio.

La pausa dura circa due settimane; consigliata verifica sul calendario regionale dell’istituto.

