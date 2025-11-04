Vacanze di Natale 2025, le date per regione: quando riprendono le lezioni

Vacanze di Natale 2025, le date per regione: quando riprendono le lezioni

La pausa natalizia 2025 inizia tra il 22 e il 24 dicembre e termina il 6 gennaio in quasi tutte le regioni, con rientro il 7 gennaio. La Sicilia prolunga fino al 7 gennaio.
Vacanze di Natale 2025, le date per regione: quando riprendono le lezioni
michela

La pausa natalizia è fondamentale per studenti, personale scolastico e amministrativo: consente riposo, ripresa delle energie e tempo per la famiglia. Nella maggior parte delle regioni la pausa va dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro il 7 gennaio 2026.

L’inizio può variare tra il 22 e il 24 dicembre; Sicilia e alcune province autonome presentano eccezioni.

Il calendario regionale delle vacanze di natale 2025

Di seguito le date ufficiali regione per regione per le vacanze di Natale 2025/2026:

  • Abruzzo: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Basilicata: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Calabria: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Campania: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Emilia-Romagna: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Friuli Venezia Giulia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Lazio: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Liguria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Lombardia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Marche: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Molise: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Piemonte: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Puglia: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Sardegna: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Sicilia: 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
  • Toscana: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Umbria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Valle d’Aosta: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Veneto: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Trento: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
  • Bolzano: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Le date corrispondono ai calendari regionali ufficiali dell’anno scolastico 2025/2026. Consultare il sito della regione competente.

Le differenze regionali e eccezioni nel calendario natalizio

Le variazioni d’inizio sono evidenti: il 22 dicembre chiudono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Trento; il 23 dicembre chiudono Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto; il 24 dicembre chiudono Emilia-Romagna, Toscana e Bolzano.

La Sicilia prolunga fino al 7 gennaio e alcune scuole possono anticipare la chiusura alla vigilia.

La ripresa delle lezioni dopo le feste

Con l’Epifania fissata il 6 gennaio 2026, nella maggior parte delle regioni le lezioni riprendono martedì 7 gennaio 2026. In Sicilia, eccezione: le scuole riaprono mercoledì 8 gennaio.

La pausa dura circa due settimane; consigliata verifica sul calendario regionale dell’istituto.

Le informazioni correlate sul calendario scolastico

Sul sito sono disponibili le seguenti risorse per approfondire il calendario scolastico:

  • Calendario scolastico 2025-26 nazionale e regionale
  • Calendario scolastico 2025-26: i ponti d’autunno
  • Ponti e festività 2025-26: tutte le date del calendario scolastico
  • Calendario scolastico 2025-26: vacanze di Pasqua

Ti potrebbe interessare

Tar Lazio, quiz a risposta multipla e correzione automatica legittimi nel concorso docenti
News Scuola

Tar Lazio, quiz a risposta multipla e correzione automatica legittimi nel concorso docenti

Povertà educativa, 200 milioni per scuole e comuni: la legge sulla integrazione con il terzo settore
News Scuola

Povertà educativa, 200 milioni per scuole e comuni: la legge sulla integrazione con il terzo settore

Sciopero 4 novembre, SISA contro i concorsi per dirigenti: richieste di ruolo unico docente e stipendi +20%
News Scuola

Sciopero 4 novembre, SISA contro i concorsi per dirigenti: richieste di ruolo unico docente e stipendi +20%

Educazione affettiva nelle scuole, la proposta della Campania alla Camera: contenuti, responsabilità e iter
News Scuola

Educazione affettiva nelle scuole, la proposta della Campania alla Camera: contenuti, responsabilità e iter

Accorpamento delle classi per supplenze: il rischio di pratiche illegittime con la legge di bilancio 2026
News Scuola

Accorpamento delle classi per supplenze: il rischio di pratiche illegittime con la legge di bilancio 2026

Educazione sessuale alle medie, vietati gli interventi esterni: cosa cambia
News Scuola

Educazione sessuale alle medie, vietati gli interventi esterni: cosa cambia

Scuole statali, 86mila studenti persi ogni anno: il crollo demografico mette a rischio classi e organici
News Scuola

Scuole statali, 86mila studenti persi ogni anno: il crollo demografico mette a rischio classi e organici

Rinnovo contratto scuola: il 5 novembre si decidono gli aumenti
News Scuola

Rinnovo contratto scuola: il 5 novembre si decidono gli aumenti

Link copiato negli appunti