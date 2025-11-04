Vacanze di Natale 2025, le date per regione: quando riprendono le lezioni

La pausa natalizia è fondamentale per studenti, personale scolastico e amministrativo: consente riposo, ripresa delle energie e tempo per la famiglia. Nella maggior parte delle regioni la pausa va dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro il 7 gennaio 2026.
L’inizio può variare tra il 22 e il 24 dicembre; Sicilia e alcune province autonome presentano eccezioni.
Il calendario regionale delle vacanze di natale 2025
Di seguito le date ufficiali regione per regione per le vacanze di Natale 2025/2026:
- Abruzzo: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Basilicata: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Calabria: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Campania: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Emilia-Romagna: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Friuli Venezia Giulia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Lazio: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Liguria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Lombardia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Marche: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Molise: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Piemonte: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Puglia: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Sardegna: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Sicilia: 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
- Toscana: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Umbria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Valle d’Aosta: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Veneto: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Trento: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Bolzano: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Le date corrispondono ai calendari regionali ufficiali dell’anno scolastico 2025/2026. Consultare il sito della regione competente.
Le differenze regionali e eccezioni nel calendario natalizio
Le variazioni d’inizio sono evidenti: il 22 dicembre chiudono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Trento; il 23 dicembre chiudono Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto; il 24 dicembre chiudono Emilia-Romagna, Toscana e Bolzano.
La Sicilia prolunga fino al 7 gennaio e alcune scuole possono anticipare la chiusura alla vigilia.
La ripresa delle lezioni dopo le feste
Con l’Epifania fissata il 6 gennaio 2026, nella maggior parte delle regioni le lezioni riprendono martedì 7 gennaio 2026. In Sicilia, eccezione: le scuole riaprono mercoledì 8 gennaio.
La pausa dura circa due settimane; consigliata verifica sul calendario regionale dell’istituto.
