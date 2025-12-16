Valditara stanzia 136 milioni per ITS Academy e filiera 4+2: focus su formazione e orientamento

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato uno stanziamento complessivo superiore a 136 milioni di euro destinato a rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale. L’investimento, definito attraverso un decreto ministeriale, punta a potenziare i percorsi formativi e le attività di orientamento degli ITS Academy, istituti di alta formazione tecnologica che rappresentano un’alternativa strategica all’università tradizionale.

Le risorse si inseriscono nel quadro della filiera formativa 4+2, che collega quattro anni di istruzione tecnico-professionale con due anni di specializzazione presso gli ITS Academy, offrendo agli studenti un percorso diretto verso il mercato del lavoro e rispondendo alle esigenze del sistema produttivo nazionale.

La ripartizione delle risorse: oltre 121 milioni ai percorsi formativi

La quota preponderante dello stanziamento, superiore ai 121 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla creazione delle nuove figure professionali introdotte dalla riforma del sistema degli ITS Academy. Queste figure sono definite nel nuovo repertorio ministeriale e rispondono alle esigenze concrete del mercato del lavoro italiano.

L’allocazione mira a garantire che i percorsi formativi siano costantemente aggiornati e allineati con i fabbisogni delle imprese, facilitando l’inserimento professionale dei diplomati. Le risorse finanzieranno la progettazione e l’attivazione di corsi specifici che integrano competenze tecniche avanzate con esperienze pratiche in contesti produttivi reali.

Le aree professionali interessate: energia, mobilità, chimica e ICT

Il nuovo repertorio ministeriale degli ITS Academy individua settori strategici ad alta domanda sul mercato del lavoro. Tra le aree coperte figurano:

Energia

Mobilità e logistica

Chimica e nuove tecnologie della vita

Meccatronica

Sistema moda

Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati

Queste specializzazioni rispondono ai fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo, garantendo ai diplomati competenze immediatamente spendibili. L’investimento punta a formare figure tecniche qualificate capaci di inserirsi rapidamente nei comparti strategici per l’economia nazionale, valorizzando l’integrazione tra formazione e mondo del lavoro.

Le azioni di orientamento: 15 milioni per famiglie e studenti

Il decreto prevede l’allocazione di 15 milioni di euro specificamente destinati ad ampliare la conoscenza dell’offerta formativa degli ITS Academy tra famiglie e studenti. L’obiettivo è migliorare le azioni di orientamento, consentendo scelte più consapevoli anche in relazione ai percorsi della filiera 4+2.

Questo finanziamento sosterrà progetti promossi dalle fondazioni ITS in rete tra loro, favorendo un coordinamento più efficace nella diffusione delle informazioni. L’intento è facilitare l’accesso alle molteplici opportunità formative offerte dagli ITS Academy, riducendo il gap informativo che spesso ostacola le scelte post-diploma e potenziando la visibilità di percorsi professionali avanzati presso il pubblico studentesco.

Le parole del ministro Valditara: obiettivi e impatto atteso

Il ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato la portata strategica dell’intervento: “Ho voluto destinare le risorse di questo ulteriore investimento al potenziamento del nostro sistema ITS, sostenendo l’incremento degli iscritti ai percorsi formativi e l’innovazione delle figure professionali per renderle sempre più rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro”.

L’obiettivo dichiarato riguarda anche lo sviluppo di interventi mirati a far conoscere alle famiglie e agli studenti le opportunità formative promosse dagli ITS Academy, favorendo un orientamento più efficace verso percorsi professionali avanzati. Secondo il ministro, il decreto contribuirà a rafforzare l’intera filiera tecnologico-professionale, producendo benefici diretti per i giovani e per il sistema produttivo del Paese.