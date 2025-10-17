Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari

La visita istituzionale a Bassano del Grappa, tenutasi il 15 ottobre 2025, ha sottolineato l’importanza strategica degli istituti formativi. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, accompagnato da un rappresentante locale, ha incontrato studenti e docenti.

L’Istituto Agrario Parolini e la Scuola di Formazione Professionale IRIGEM sono stati evidenziati come centri di eccellenza, pilastri essenziali per lo sviluppo giovanile e territoriale. La presenza di questi centri potenzia il futuro.

Il ruolo del ministro nell’integrazione scuola-lavoro

Durante l’incontro, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato l’importanza della sinergia tra formazione e mercato del lavoro. Ha sottolineato che l’eccellenza offerta dalle strutture favorisce un tasso di occupazione elevato, garantendo il successo professionale dei diplomati.

Valditara ha enfatizzato il ruolo della qualificazione tecnica come motore strategico per lo sviluppo territoriale e il rafforzamento del sistema produttivo. Questa visione promettente stimola ulteriormente la crescita economica locale.

Il divieto dei cellulari: impatti sul rapporto umano

La misura che vieta l’uso dei cellulari nelle aule favorisce un ambiente scolastico più concentrato e collaborativo. Gli studenti hanno riconosciuto un miglioramento nelle comunicazioni interpersonali e nella partecipazione attiva, contribuendo a una metodologia didattica raffinata.

Questo approccio tecnico e sociale supporta in maniera efficace lo sviluppo di competenze relazionali e formative. La regolamentazione migliora significativamente l’efficacia dell’apprendimento quotidiano complementare.