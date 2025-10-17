Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari

Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari

Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara visita gli istituti di eccellenza a Bassano del Grappa, sottolineando l'importanza della formazione e del lavoro.
Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari
AndreaP

La visita istituzionale a Bassano del Grappa, tenutasi il 15 ottobre 2025, ha sottolineato l’importanza strategica degli istituti formativi. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, accompagnato da un rappresentante locale, ha incontrato studenti e docenti.

L’Istituto Agrario Parolini e la Scuola di Formazione Professionale IRIGEM sono stati evidenziati come centri di eccellenza, pilastri essenziali per lo sviluppo giovanile e territoriale. La presenza di questi centri potenzia il futuro.

Il ruolo del ministro nell’integrazione scuola-lavoro

Durante l’incontro, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato l’importanza della sinergia tra formazione e mercato del lavoro. Ha sottolineato che l’eccellenza offerta dalle strutture favorisce un tasso di occupazione elevato, garantendo il successo professionale dei diplomati.

Valditara ha enfatizzato il ruolo della qualificazione tecnica come motore strategico per lo sviluppo territoriale e il rafforzamento del sistema produttivo. Questa visione promettente stimola ulteriormente la crescita economica locale.

Il divieto dei cellulari: impatti sul rapporto umano

La misura che vieta l’uso dei cellulari nelle aule favorisce un ambiente scolastico più concentrato e collaborativo. Gli studenti hanno riconosciuto un miglioramento nelle comunicazioni interpersonali e nella partecipazione attiva, contribuendo a una metodologia didattica raffinata.

Questo approccio tecnico e sociale supporta in maniera efficace lo sviluppo di competenze relazionali e formative. La regolamentazione migliora significativamente l’efficacia dell’apprendimento quotidiano complementare.

Ti potrebbe interessare

Il burnout studentesco è reale: eccesso di verifiche e carico scolastico insostenibile
News Scuola

Il burnout studentesco è reale: eccesso di verifiche e carico scolastico insostenibile

Alessio, studente autistico, subisce un incidente: insegnante di sostegno a rischio processo
News Scuola

Alessio, studente autistico, subisce un incidente: insegnante di sostegno a rischio processo

Novità scuola dal 2026: quattro materie all’orale e card docente estesa ai supplenti
News Scuola

Novità scuola dal 2026: quattro materie all’orale e card docente estesa ai supplenti

Scuola e lavoro, un legame fragile: l’Inapp svela il peso delle disuguaglianze e delle carenze di orientamento
News Scuola

Scuola e lavoro, un legame fragile: l’Inapp svela il peso delle disuguaglianze e delle carenze di orientamento

Prove invalsi 2026: organizzazione delle sessioni d’esame per primaria, secondaria e superiori
News Scuola

Prove invalsi 2026: organizzazione delle sessioni d’esame per primaria, secondaria e superiori

Insegnanti italiani oltre la media OCSE per età e passione, ma non per stipendio
News Scuola

Insegnanti italiani oltre la media OCSE per età e passione, ma non per stipendio

Scuola e Intelligenza Artificiale: il Ministero approva le Linee guida per l’uso didattico dell’IA
News Scuola

Scuola e Intelligenza Artificiale: il Ministero approva le Linee guida per l’uso didattico dell’IA

Piano “Scuole sicure”, il Viminale stanzia 1,5 milioni di euro per videosorveglianza e agenti locali
News Scuola

Piano “Scuole sicure”, il Viminale stanzia 1,5 milioni di euro per videosorveglianza e agenti locali

Link copiato negli appunti