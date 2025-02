Viaggi della Memoria: la proposta di legge da 2 milioni di euro

Al Senato si discute sulla creazione di un fondo triennale per sensibilizzare gli studenti sulla Shoah.

È attualmente in discussione al Senato una proposta di legge avanzata da Lega, M5S e PD finalizzata alla creazione di un fondo di 2 milioni di euro destinato a finanziare i Viaggi della Memoria per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado. L’iniziativa, prevista per il triennio 2023-2025, mira a rafforzare la consapevolezza storica delle giovani generazioni, offrendo loro l’opportunità di visitare i luoghi simbolo delle persecuzioni naziste e della Shoah.

Gli obiettivi della proposta: educazione e memoria

L’iniziativa nasce dal desiderio di trasmettere ai giovani una maggiore consapevolezza storica attraverso esperienze dirette nei luoghi che hanno segnato una delle pagine più buie del Novecento. In particolare, la legge intende:

Incentivare i viaggi nei campi di concentramento , affinché gli studenti possano approfondire la conoscenza della Shoah grazie a testimonianze, documenti e spiegazioni di esperti.

, affinché gli studenti possano approfondire la conoscenza della Shoah grazie a testimonianze, documenti e spiegazioni di esperti. Sviluppare il senso civico e democratico delle nuove generazioni, stimolandole a riflettere sui principi fondamentali di tolleranza, diritti umani e rispetto delle diversità.

delle nuove generazioni, stimolandole a riflettere sui principi fondamentali di tolleranza, diritti umani e rispetto delle diversità. Sensibilizzare i giovani sulle persecuzioni naziste, fornendo strumenti di analisi per comprendere le drammatiche conseguenze dell’odio e dell’intolleranza.

Attraverso questi percorsi di istruzione, il progetto vuole aiutare ragazzi e ragazze a capire l’altissimo valore della memoria, perché solo ricordando si può sperare che le atrocità del passato non vengano dimenticate e soprattutto ripetute.

I finanziamenti e la gestione delle risorse per i viaggi della memoria

La copertura economica del fondo avverrà mediante la riduzione di due capitoli di spesa:

1 milione di euro annuo (per ciascun anno dal 2023 al 2025) sarà sottratto al Fondo di gestione per esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia.

1 milione di euro annuo sarà prelevato dal Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di finanziare integralmente le attività previste.

La gestione e la ripartizione delle risorse saranno affidate al Ministro dell’Istruzione e del Merito, che avrà il compito di stabilire i criteri di utilizzo attraverso un decreto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; tale decreto disciplinerà sia le spese ammissibili per i Viaggi della Memoria, sia le modalità di assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta.

In parallelo, il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvederà ad attuare le modifiche di bilancio necessarie per garantire l’effettiva erogazione dei fondi.

Questa proposta di legge rappresenta un passo concreto verso il consolidamento della memoria storica tra le nuove generazioni attraverso esperienze educative che non si limitano solo allo studio, ma anche alla visita di luoghi in grado di lasciare un segno profondo nella loro formazione culturale e civica.