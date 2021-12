Dove si trova la casa di Babbo Natale? Il villaggio, noto come Santa Claus Village, originale e più famoso del mondo è in Lapponia a Rovaniemi. L’abitazione è sulla misteriosa montagna di Korvatunturi (“La montagna ad orecchio”) nella Lapponia finlandese. Ovviamente, il posto preciso è segreto, altrimenti Babbo Natale passerebbe la vita ad aprire la porta ai curiosi invece di lavorare. È stato così aperto nel 1985 un ufficio di postale e non solo a Rovaniemi, la capitale della Lapponia, dove i visitatori possono recarsi. È un luogo straordinario, pensate che dal 1985 ad oggi Babbo Natale ha ricevuto 15 milioni di lettere da 198 paesi. Qui trovate anche la casa degli elfi.

Oltre a essere un ufficio postale, è un resort e racchiude 50 attrazioni sotto forma di agenzie che offrono attività, negozi, ristoranti e caffè. Troverete gite con husky e renne, escursioni in motoslitta, oggetti di design e souvenir, costruzioni in ghiaccio e neve, sistemazione in un hotel igloo ed in un villaggio vacanze.

Villaggio di Babbo Natale in Lapponia, webcam

Forse non tutti lo sanno, ma il vecchietto trascorre la sua vita nel Villaggio di Babbo Natale. Qui, ogni giorno dell’anno, porta avanti la sua missione, quella di migliorare il benessere dei bambini e la gentilezza degli adulti, oltre a diffondere il messaggio di amore e buona volontà e lo Spirito del Natale in tutto il mondo. Esiste una webcam puntata sul villaggio che trasmette la vita del villaggio in streaming.

Come arrivare al villaggio di Babbo Natale in Lapponia

Rovaniemi è la casa di Babbo Natale in Finlandia, ovvero la sua residenza ufficiale. Qui, Babbo Natale si può trovare ogni singolo giorno dell’anno nel Villaggio di Babbo Natale (Santa Claus Village) che si trova proprio sul circolo polare artico. Il Villaggio costituisce un’attrazione in grado di richiamare più di 500 000 visitatori all’anno da tutto il mondo. E’ aperto tutti i giorni e si può raggiungere con l’autobus locale numero 8, che parte ogni ora dal centro di Rovaniemi. Altrimenti è possibile recarvisi in taxi, in macchina o a piedi: la distanza è di otto chilometri. Inoltre, si trova a soli tre chilometri dall’aeroporto.

Villaggio di Babbo Natale in Lapponia, indirizzo

L’indirizzo dell’ufficio postale di Babbo Natale in Lapponia, Finlandia è questo:

Ufficio postale principale di Babbo Natale

Circolo Polare Artico

96930 Circolo Polare Artico

Finlandia

Qui si possono inviare le proprie lettere nella speranza di essere accontentati!

Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons