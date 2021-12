Natale ad Arezzo: in giro per i mercatini

Quanti di voi vivono ad Arezzo? Siete davvero fortunati a vivere in questa città perché durante le feste natalizie potrete ammirare, per le strade, i bellissimi mercatini. L’atmosfera natalizia è magica, e anche se i grinch vorrebbero diffondere l’avversione per questa festa, non c’è negatività che regga; la gioia, l’adrenalina e la magia che regala il Natale non ha eguali. Anche se si esce con l’intenzione di non spendere soldi, è comunque bello fare una passeggiata tra i mercatini per dare un’occhiata a quello che si vende e alla fantasia di artigiani che ce la mettono tutta per creare qualcosa di indimenticabile. Ma scopriamo dove sono e quando andare.

Mercatini di Natale ad Arezzo: dove sono

Piazza grande di Arezzo, anche quest’anno, torna ad illuminarsi e a riempirsi con le sue bellissime baite. Quest’anno sono previste grandi novità rispetto all’edizione dello scorso anno; tra le baite, ne emergeranno altre due in cui si potrà degustare la birra e alcuni tra i dolci tipici tirolesi. Oltre al buon cibo e alle buone bevande, altre attività sono in programma per tutti coloro che vorranno andare a fare un giro nella città incantata:

Palazzo della Fraternità: torna la casa di Babbo Natale con cene tipiche, musica il venerdì sera e cocktail; Villaggio Tirolese: torna con le sue caratteristiche Baitine di legno artigianato, oggettistica, addobbi natalizi, degustazioni e prodotti tipici; Christmas Garden: i più importanti scultori esibiranno le loro opere insieme agli espositori provenienti da tutta Europa; Grande Villaggio Lego Brick Natalizio: ci sarà una mostra organizzata dai collezionisti in collaborazione con il Club del Mattoncino.

Mercatini di Natale: quando andare ad Arezzo

I mercatini di Natale rimarranno allestiti nella piazza grande di Arezzo dal 20 novembre al 26 dicembre. Per un mese e più gli abitanti della città e coloro che vorranno visitarli, avranno l’occasione di farlo e di godere dal vivo della magia del natale. Per scegliere i giorni in cui partire dovrete tenere presente diversi fattori; se volete evitare di trovare troppa confusione vi conviene andare un fine settimana prima della festa dell’Immacolata. Se invece la confusione non vi disturba, scegliete un giorno e immergetevi con tutte le scarpe nell’atmosfera natalizia di Arezzo e dei suoi mercatini.

Leggi anche: