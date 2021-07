Vacanze studio: le 5 migliori mete italiane

Sappiamo tutti che la stagione estiva è quella da dedicare al relax e al divertimento e che tutto si vorrebbe fare meno che mettersi a studiare, ma se c’è necessità di farlo perché non approfittare delle vacanze studio? Non si deve necessariamente andare all’estero, si può anche rimanere in Italia, anche qui abbiamo dei posti magnifici in cui poter unire l’utile al dilettevole, in cui potersi divertire senza, però, dimenticare obblighi scolastici o eventuali recuperi di alcune materie che si sono trascurate durante l’anno e che vanno riprese. Quindi se avete bisogno dei nostri consigli sulla meta da scegliere, ecco le 5 migliori in Italia per l’estate 2021.

Vacanze studio in Italia: le 5 migliori mete

Se non volete rinunciare alle vostre vacanze a causa dello studio e volete rimanere in Italia, rimanete con noi e scoprirete quali sono le 5 migliori mete in cui andare quest’estate. Se qualcuno di voi ha qualche materia da recuperare, o vuole unire l’utile al dilettevole partendo per una vacanza in cui potrà anche studiare, può scegliere fra queste 5 mete italiane che stiamo per proporvi:

Toscana: esistono parecchi villaggi organizzati per garantire relax, divertimento e attività di studio per coloro che vogliono vivere una vacanza studio; Puglia: il mare e la buona cucina pugliesi sono un ottimo incentivo per chi, nonostante sia in vacanza, deve dedicare del tempo allo studio; Rimini: tanto studio, mare, relax e la sera grandi salti e balli in discoteca, senza dimenticare che il giorno dopo si dovrà continuare a studiare; Valle d’Aosta: per stare lontani dal mare, ma immersi nella natura per rilassarvi e concentrarvi nello studio, la Valle d’Aosta è la meta ideale; Sardegna: infine, per tornare al mare, che ne dite di un bel tuffo in Sardegna dopo aver trascorso delle ore a studiare inglese?

5 mete italiane per le vacanze studio: come organizzarvi

Dopo aver dato un’occhiata alle mete che vi abbiamo consigliato e dopo aver valutato le varie offerte di studio, relax e divertimento, dovete scegliere quella che più fa la caso vostro. Dopo aver scelto la vostra destinazione dovete iniziare ad organizzarvi cercando un volo, preferibilmente low cost; secondariamente dovrete trovare un alloggio, se non acquistate un pacchetto completo che lo comprenda insieme al volo. Le vostre scelte dovranno avere un obiettivo: permettervi di trascorrere delle giornate tra relax, studio e divertimento, che non siano eccessivamente dispendiose e che soddisfino tutte le vostre esigenze.

