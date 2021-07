Viaggi on the road in Italia: gli itinerari

Se siete amanti dei viaggi avventurosi e dei viaggi on the road, dovete rimanere con noi e scoprire quali sono gli itinerari più belli che potrete fare e vivere in Italia. Per vivere queste forti emozioni, non dovrete necessariamente spostarvi dalla nostra bella Italia, possiamo vantare di almeno dieci itinerari da vivere e scoprire e noi oggi vogliamo elencarveli tutti in modo da darvi una mano per un’eventuale organizzazione di un viaggio on the road. Non ci soffermeremo troppo a consigliarvi cosa portare con voi, ricordate solo di mettere nel vostro zaino solo lo stretto necessario e di lasciare tanto spazio all’avventura, alle forti emozioni e alla voglia di conoscere posti nuovi.

Da non perdere:

Itinerari per un viaggio on the road in Italia: le Marche

Le Marche sono una bellissima regione che abbiamo l’onore di poter dire che è nostra. Percorrendola in macchina, potrete passare dal mare alla campagna, dalle colline fino alla montagna.

Viaggio on the road in Italia: la Toscana

Spostiamoci in Toscana e percorriamola in macchina, passando tra le sue caratteristiche città come Pisa, e la sua torre, l’immancabile Firenze e non solo. Potrete ammirare da un’altra prospettiva borghi medievali, splendidi paesaggi e meravigliose colline.

10 itinerari per un viaggio on the road in Italia: Trieste

Le attrazioni da ammirare e contemplare non mancheranno, l’obiettivo è fare un giro, non solo dentro Trieste stessa, ma andando alla scoperta di tutto il circondario.

On the road in Italia: la Sardegna

La regione della Sardegna non ha bisogno di tante presentazioni, è uno spettacolo della natura, in particolare in estate grazie alle sue spiagge paradisiache. Percorretela in macchina passando da Sassari, Sistino, Capo Caccia, Alghero e Piscinas.

itinerari per un viaggio on the road: Salento

Anche il Salento, come la Sardegna, ci rende orgogliosi di essere italiani per i fantastici posti in cui i turisti vengono e lasciano il cuore. Pensate a quanto può essere forte attraversare le città di Otranto, Lecce o Santa Maria di Leuca in un viaggio on the road; provate.

10 itinerari per un viaggio on the road in Italia: Umbria

Si parte da Gubbio, e il suo affascinante centro storico, passando da Assisi, Perugia, Orvieto e infine a Pitigliano.

10 itinerari per un viaggio on the road: Costiera Amalfitana

Se possiamo darvi un consiglio, se deciderete un giorno di intraprendere il vostro viaggio on the road in costiera amalfitana, scegliete di farlo in primavera, rimarrete col fiato sospeso di fronte allo spettacolo a cui i vostri occhi potranno assistere.

Viaggio on the road in Italia: Basilicata

Se avete visto il film Basilicata Coast to Coast, potete farvi un’idea dello spettacolare viaggio che vi aspetta, non tentennate ulteriormente, è un’esperienza unica, da vivere.

On the road in Italia: Isole Eolie

Con questo itinerario avrete l’opportunità di passare nei pressi del Monte Etna, il vulcano ancora attivo più grande d’Europa; passare poi per Taormina e finire alle Isole Eolie.

10 itinerari per un viaggio on the road: le Cinque Terre

Si tratta di un tratto di costa in provincia di La Spezia, tra Punta Mesco e Punta di Montenero. Fate che i vostri occhi possano ammirare uno, o tutti, dei paesini che compongono le cinque terre e che sono Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

