Vince il Concorso Docenti a 20 anni: le reazioni sui social

Una giovane docente di soli 20 anni sta facendo parlare di sé nel mondo della scuola italiana. Sabrina Meli, nata a Ferrara il 21 novembre 2004, ha recentemente ottenuto un posto di ruolo dopo aver superato il concorso PNRR. La sua carriera nell’insegnamento era già iniziata come docente precaria a 19 anni, ma ora è ufficialmente tra gli insegnanti più giovani d’Italia.

La vittoria del concorso

Il 23 dicembre 2024 è arrivata la notizia che ha cambiato la vita di Sabrina Meli: il superamento del concorso PNRR e l’assegnazione del ruolo di docente di Informatica presso l’Istituto Burgatti di Cento. La giovane insegnante ha espresso il suo entusiasmo attraverso una lettera in cui racconta il suo approccio alla didattica, caratterizzato da un metodo innovativo e partecipativo.

Abbandonando spesso la cattedra per avvicinarsi agli studenti, Sabrina condivide con loro la sua passione per l’informatica, creando un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente. La sua precedente esperienza come docente precaria, iniziata a soli 19 anni, le ha permesso di sviluppare le competenze necessarie per affrontare con successo il concorso e ottenere il contratto a tempo indeterminato.

Reazioni e polemiche

La notizia della giovane docente ha scatenato un’ampia discussione sui social media. Numerosi utenti hanno espresso critiche, sottolineando come molti insegnanti con anni di esperienza non abbiano ancora ottenuto il ruolo. “Ha solo il diploma e pretende pure applausi? Il sistema scolastico italiano rischia l’implosione”, si legge in uno dei commenti più condivisi.

Altri hanno manifestato preoccupazione sulla sua limitata esperienza: “Aspetta i primi colloqui con i genitori, poi vedrai come passa l’entusiasmo”. Non sono mancate però le voci di sostegno: “Sono felice per questi giovani, possono costruirsi un futuro, pagare le tasse e crearsi una famiglia, opportunità rare di questi tempi”.

L’impegno accademico

Nonostante il ruolo di docente, Sabrina Meli sta continuando gli studi universitari. Frequenta infatti il corso di laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica, portando avanti parallelamente sia la carriera professionale che quella accademica.

Questa duplice dedizione riflette non solo la sua passione per l’insegnamento e la materia, ma anche la consapevolezza dell’importanza di un costante aggiornamento professionale nel settore informatico, in continua evoluzione.

Foto copertina via Freepik