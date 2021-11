Black Friday 2021: arrivano gli sconti più attesi della stagione

Amanti dello shopping, forza e fatevi avanti! Venerdì 26 novembre arriverà il Black Friday, il giorno dedicato agli sconti più attesi della stagione invernale. La svendita in questione nasce da una tradizione prettamente americana ed ogni anno cade esattamente il giorno successivo alla festività del Ringraziamento. Durante tutta la giornata in America è normale vedere file chilometriche alle entrate dei negozi e gente che cerca di accaparrare quanti più prodotti possibili. Anche in Italia è arrivato il fenomeno del Black Friday ma in maniera meno incisiva ed invasiva. Inoltre le modalità sono diverse in quanto, per quanto riguarda il nostro Paese, i maggiori sconti sono inerenti ai siti online e molto meno ai negozi in carne ed ossa.

Leggi anche:

Black Friday 2021: data di inizio e di fine

La data precisa del Black Friday cade il giorno successivo alla festività americana del Ringraziamento quindi quest’anno sarà venerdì 26 Novembre. Sarà quello il giorno dedicato agli sconti più pazzeschi sia per quanto riguarda i capi d’abbigliamento che gli accessori di elettronica. Dato il successo della grande svendita invernale, da qualche anno i colossi dell’e-commerce hanno addirittura deciso di prolungare il periodo dedicato alle offerte spalmandolo nell’arco di una settimana, come ad esempio Amazon, che dedica una settimana intera alle promozioni. Pronti a monitorare le svendite migliori inerenti a quei prodotti che desiderate da sempre?

Black Friday 2021: i siti con i maggiori sconti

Da qualche anno Amazon si è imposto sull’e-commerce grazie alla vastissima varietà di prodotti che offre ai suoi clienti. Esistono, però, anche altri siti da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Uno di questi è ePrice: visitando il sito si potrà usufruire di tantissime offerte. Altri siti da monitorare sono quelli di Mediaworld e Euronics per l’elettronica, e quelli di Zalando e H&M per l’abbigliamento.