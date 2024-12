Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo brano della band

Fa parte dell’ultimo album della band “Amaro”, il singolo dei Pinguini Tattici Nucleari estratto da “Hello World“, pubblicato il 6 dicembre scorso. Di seguito trovate il testo ed il significato della canzone, che racconta di una relazione finita.

Il testo di Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari

Imparerò a dormire qui da solo

Avere i giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

So che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salire su tutti i treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei No a chi verrà dopo di te

Mi amerà ma nella tua ombra, baby

Che vuoi che dica ora

Che potevamo essere una frase scritta sopra alle lenzuola

Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabotarsi

Io, che vuoi che dica ora

Che immaginavo che avremmo litigato per portare i bimbi a scuola

ma dai mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà un amaro per stare lontano

Non chiedermi Scappiamo ancora

Mi servirà un amaro per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana però non mi importa dove

arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Il significato di Amaro

Il brano racconta la fine di una relazione intensa. I versi si soffermano sul dolore derivante dalla perdita e sul difficile percorso di accettazione. Il protagonista riflette su ciò che ha condiviso con l’ex partner, dai piccoli gesti quotidiani (Noi che ci amavamo come due bibliotecari, Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati) ai sogni di un futuro insieme, ora infranti. Deve imparare a vivere senza di lei, affrontando la solitudine e il vuoto lasciato dalla sua assenza (ora io ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimpararti).

La nostalgia emerge in ogni verso, e si intreccia al ricordo dei momenti felici e spensierati come le notti trascorse insieme o i sogni mai realizzati. Il protagonista si rende conto che la memoria dell’ex influenzerà inevitabilmente le sue future relazioni, poiché lei ha rappresentato un amore unico e insostituibile.

Nel brano viene fuori anche una dolorosa consapevolezza, l’ammissione dell’avere tendenze all’autosabotaggio (imparerò che è impossibile salvarsi, per chi passa una vita ad autosabotarsi) che potrebbero aver contribuito alla fine della relazione. Nonostante questo, prova gratitudine per ciò che hanno vissuto insieme e brinda al passato, pur sapendo che deve lasciarlo andare.

L’amaro che dà il titolo al brano diventa il simbolo del dolore e del rimpianto, ma anche della consapevolezza di una storia finita.

Foto apertura tratta dalla pagina Facebook dei Pinguini Tattici Nucleari