Angelina Mango torna all'università: un look ribelle in aula

Angelina Mango, la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato il suo ritorno sui banchi universitari alla facoltà di Lettere di Bologna. Tramite un divertente video pubblicato su TikTok, la cantante 23enne ha condiviso questa decisione con i fan, ironizzando sul proprio outfit tutt’altro che convenzionale per l’ambiente accademico.

“Volevo vestirmi in modo modesto, ma non sono mai stata così ribelle”, ha commentato la giovane artista, mostrando come anche una star della musica possa decidere di riprendere il proprio percorso di studi dopo il successo.

Dettagli sulla scelta di tornare a studiare

La vincitrice di Sanremo ha condiviso su TikTok un video in cui appare con un look tutt’altro che convenzionale per il suo ritorno in aula. Nel filmato, accompagnato dalla canzone “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, compare la scritta “Volevo essere demure“ (modesta, pudica).

La cantante 23enne scherza proprio su questa contraddizione: “La verità è che non sono mai stata più ‘brat‘ di così. Così andrò a fare il mio esame all’università. Però non ho messo i mocassini”. Il termine inglese “brat” (ribelle, monello) utilizzato da Angelina sottolinea ironicamente il contrasto tra il suo stile audace e l’ambiente accademico più formale che sta per affrontare.

Carriera e percorso personale

Dopo il liceo scientifico, Angelina si era inizialmente iscritta all’università prima di intraprendere il suo percorso artistico partecipando ad “Amici”. La sua carriera ha preso il volo con la vittoria al Festival di Sanremo 2024 grazie alla canzone “La noia”, seguita dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Recentemente, la cantante ha dovuto affrontare problemi di salute che l’hanno costretta a sospendere il tour autunnale. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”, aveva spiegato ai suoi fan, motivando la difficile decisione di annullare le date in programma.

Impatto e riflessioni per il pubblico studentesco

La decisione di Angelina di riprendere gli studi rappresenta un esempio positivo per molti giovani. Dimostra come sia possibile conciliare carriera artistica e formazione universitaria, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute senza rinunciare alle proprie passioni e ambizioni accademiche.