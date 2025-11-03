Negramaro, concerti 2026: date, biglietti e scaletta

Il tour estivo Una storia ancora semplice – Tour 2026 segna il ritorno dei Negramaro ai festival all’aperto dopo dieci anni ed è annunciato come l’ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa. Pensato come «un grande abbraccio collettivo», il progetto celebra vent’anni di carriera ripercorrendo hit storiche come Mentre tutto scorre, Estate, Meraviglioso, Solo 3 minuti e Casa 69 oltre ai brani recenti tratti da Free Love.
Concerti Negramaro 2026: le date del tour
Ecco le date e le location per i concerti dei Negramaro nel 2026:
- 20 giugno – Roma – Rock in Roma
- 3 luglio – Marostica – Marostica Summer Festival Volksbank
- 4 luglio – Collegno – Flowers Festival
- 10 luglio – Brescia – Brescia Summer Music
- 11 luglio – Genova – AltraOnda Festival
- 24 luglio – Riccione – Riccione Music City
- 25 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin
- 1 agosto – Lecce – Cave del Duca (OverSound Music Festival)
- 12 agosto – Follonica – Summer Nights
- 13 agosto – Cinquale – Vibes Summer Festival
- 17 agosto – Santa Maria del Cedro – Arena dei Cedri
- 18 agosto – Roccella – Roccella Summer Festival
- 21 agosto – Palermo – Dream Pop Fest
- 22 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest
- 29 agosto – Montesilvano – Marea Festival
- 4 settembre – Caserta – Reggia di Caserta
- 8 settembre – Milano – Parco della Musica
Biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” disponibili su TicketOne dalle ore 18.00 di giovedì 30 ottobre. L’acquisto avverrà sul sito ufficiale indicato; Radio Italia è la radio ufficiale del tour, con dettagli su settori e prevendite imminenti.
Concerti Negramaro 2026: la scaletta
La scaletta ufficiale non è stata comunicata per tutte le date; quella qui proposta si basa sulle canzoni eseguite negli ultimi concerti. La scaletta può variare e offre un’anteprima dei brani che i fan potrebbero ascoltare.
- Luna piena
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Nuvole e lenzuola
- Io direi di sì
- Berlino Est
- Diamanti
- Fino al giorno nuovo
- Estate
- Un passo indietro / Solo 3 min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi
- Marziani
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
L’ultimo album
L’ultimo album della band, Free Love, è uscito nel novembre dello scorso anno e contiene il singolo Ricominciamo tutto, presentato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo; il brano figura regolarmente nella scaletta dei live, arricchendo il repertorio per fan.
La biografia e carriera dei Negramaro
Attivi da oltre vent’anni, i Negramaro esordiscono nel 2003 e costruiscono un legame profondo con il pubblico; scoperti da Caterina Caselli e legati all’etichetta Sugar, vantano 8 album di studio, 1 live, 1 greatest hits, 2 docu‑film e numerosi dischi multiplatino, ottenendo riconoscimenti nazionali e certificazioni di vendita commerciali significative.