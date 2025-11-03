Negramaro, concerti 2026: date, biglietti e scaletta

Il tour estivo Una storia ancora semplice – Tour 2026 segna il ritorno dei Negramaro ai festival all’aperto dopo dieci anni ed è annunciato come l’ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa. Pensato come «un grande abbraccio collettivo», il progetto celebra vent’anni di carriera ripercorrendo hit storiche come Mentre tutto scorre, Estate, Meraviglioso, Solo 3 minuti e Casa 69 oltre ai brani recenti tratti da Free Love.

Ecco le date e le location per i concerti dei Negramaro nel 2026:

20 giugno – Roma – Rock in Roma

3 luglio – Marostica – Marostica Summer Festival Volksbank

4 luglio – Collegno – Flowers Festival

10 luglio – Brescia – Brescia Summer Music

11 luglio – Genova – AltraOnda Festival

24 luglio – Riccione – Riccione Music City

25 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

1 agosto – Lecce – Cave del Duca (OverSound Music Festival)

12 agosto – Follonica – Summer Nights

13 agosto – Cinquale – Vibes Summer Festival

17 agosto – Santa Maria del Cedro – Arena dei Cedri

18 agosto – Roccella – Roccella Summer Festival

21 agosto – Palermo – Dream Pop Fest

22 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest

29 agosto – Montesilvano – Marea Festival

4 settembre – Caserta – Reggia di Caserta

8 settembre – Milano – Parco della Musica

Biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” disponibili su TicketOne dalle ore 18.00 di giovedì 30 ottobre. L’acquisto avverrà sul sito ufficiale indicato; Radio Italia è la radio ufficiale del tour, con dettagli su settori e prevendite imminenti.

Concerti Negramaro 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale non è stata comunicata per tutte le date; quella qui proposta si basa sulle canzoni eseguite negli ultimi concerti. La scaletta può variare e offre un’anteprima dei brani che i fan potrebbero ascoltare.

Luna piena

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Nuvole e lenzuola

Io direi di sì

Berlino Est

Diamanti

Fino al giorno nuovo

Estate

Un passo indietro / Solo 3 min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi

Marziani

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

L’ultimo album

L’ultimo album della band, Free Love, è uscito nel novembre dello scorso anno e contiene il singolo Ricominciamo tutto, presentato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo; il brano figura regolarmente nella scaletta dei live, arricchendo il repertorio per fan.

La biografia e carriera dei Negramaro

Attivi da oltre vent’anni, i Negramaro esordiscono nel 2003 e costruiscono un legame profondo con il pubblico; scoperti da Caterina Caselli e legati all’etichetta Sugar, vantano 8 album di studio, 1 live, 1 greatest hits, 2 docu‑film e numerosi dischi multiplatino, ottenendo riconoscimenti nazionali e certificazioni di vendita commerciali significative.