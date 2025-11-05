I 10 libri più venduti del 2025: dalla autobiografia di Papa Francesco al thriller di Dan Brown

La classifica dei primi nove mesi del 2025 fotografa un mercato variegato con romanzi, biografie, thriller e fumetti che hanno conquistato il pubblico italiano.
La classifica basata sui dati dei primi nove mesi del 2025, presentata alla Fiera del Libro di Francoforte, fotografa un mercato variegato: romanzi, biografie, thriller, saggistica narrativa e fumetti interattivi. L’ampiezza dell’offerta editoriale ha intercettato gusti diversi, coinvolgendo il pubblico italiano e confermando tendenze di lettura che spaziano dall’introspezione alla denuncia civile e al puro intrattenimento con vendite trasversali rilevanti.

Il panorama editoriale: tendenze e temi ricorrenti

Tra i bestseller 2025 emergono temi ricorrenti: introspezione e rinascita, fede, mistero, denuncia civile e leggerezza per i più giovani. L’offerta mescola autori internazionali e italiani di richiamo: l’autobiografia di Papa Francesco, il Premio Strega ad Andrea Bajani, i romanzi di Joël Dicker e Dan Brown, i saggi narrativi di Aldo Cazzullo, la narrativa intimista di Valérie Perrin, i fumetti interattivi di Pera Toons, anche Saviano, Imogen Clark e Gotto.

I dieci titoli: sintesi rapida

  • La catastrofica visita allo zoo, Joël Dicker: romanzo che unisce mistero, ironia e riflessione sui legami familiari intensi e sorprendente.
  • Spera, Papa Francesco: prima autobiografia papale che narra fede, coraggio e umanità, con ampio respiro biografico e valore culturale universale.
  • Verrà l’alba, starai bene, Gianluca Gotto: narrativa spirituale su guarigione, amicizia e accettazione, tono ispirazionale ideale per chi cambia vita.
  • L’anniversario, Andrea Bajani: vincitore Premio Strega 2025, romanzo doloroso su identità, libertà e dipendenza affettiva che colpisce per intensità emotiva.
  • Tatà, Valérie Perrin: romanzo ambientato in Borgogna, tra ricordi familiari, malinconia e calore domestico che evoca casa e nostalgia intensa.
  • L’ultimo segreto, Dan Brown: ritorno dopo dieci anni con Langdon, enigmi tra arte, fede e scienza, ritmo serrato e spettacolare.
  • Il Dio dei nostri padri, Aldo Cazzullo: la Bibbia raccontata come romanzo contemporaneo che unisce storia, arte e attualità accessibile.
  • Prova a non ridere, Pera Toons (Tunué): fumetti interattivi e giochi, battute e enigmi pensati per lettori giovani e famiglie.
  • La felicità nei giorni di pioggia, Imogen Clark: storia di Romany, perdita e ricostruzione, empatia e resilienza narrativa molto profonda.
  • L’amore mio non muore, Roberto Saviano: racconto della vicenda di Rossella Casini, denuncia contro la ‘ndrangheta e impegno civile forte.

Il valore della lettura: benefici emersi nella selezione

La selezione evidenzia come la lettura offra stimolo mentale, aumento di empatia, riduzione dello stress e ampliamento del vocabolario; la narrativa favorisce comprensione emotiva e identità, la saggistica e i memoir forniscono contesto culturale e conoscenze, i thriller allenano attenzione e concentrazione, mentre i fumetti interattivi stimolano creatività.

Anche dieci–quindici minuti al giorno bastano per creare l’abitudine consigliata dal Q&A.

La guida rapida per scegliere il prossimo libro

Scegli in base a interesse, stato d’animo e tempo disponibile. Thriller per evasione, memoir per contesto storico, romanzi intimisti per riflessione.

Dedica anche 10–15 minuti al giorno alla lettura regolarmente.

