I 10 libri più venduti del 2025: dalla autobiografia di Papa Francesco al thriller di Dan Brown

La classifica basata sui dati dei primi nove mesi del 2025, presentata alla Fiera del Libro di Francoforte, fotografa un mercato variegato: romanzi, biografie, thriller, saggistica narrativa e fumetti interattivi. L’ampiezza dell’offerta editoriale ha intercettato gusti diversi, coinvolgendo il pubblico italiano e confermando tendenze di lettura che spaziano dall’introspezione alla denuncia civile e al puro intrattenimento con vendite trasversali rilevanti.

Il panorama editoriale: tendenze e temi ricorrenti

Tra i bestseller 2025 emergono temi ricorrenti: introspezione e rinascita, fede, mistero, denuncia civile e leggerezza per i più giovani. L’offerta mescola autori internazionali e italiani di richiamo: l’autobiografia di Papa Francesco, il Premio Strega ad Andrea Bajani, i romanzi di Joël Dicker e Dan Brown, i saggi narrativi di Aldo Cazzullo, la narrativa intimista di Valérie Perrin, i fumetti interattivi di Pera Toons, anche Saviano, Imogen Clark e Gotto.

I dieci titoli: sintesi rapida

La catastrofica visita allo zoo , Joël Dicker: romanzo che unisce mistero, ironia e riflessione sui legami familiari intensi e sorprendente.

, Joël Dicker: romanzo che unisce mistero, ironia e riflessione sui legami familiari intensi e sorprendente. Spera , Papa Francesco: prima autobiografia papale che narra fede, coraggio e umanità, con ampio respiro biografico e valore culturale universale.

, Papa Francesco: prima autobiografia papale che narra fede, coraggio e umanità, con ampio respiro biografico e valore culturale universale. Verrà l’alba, starai bene , Gianluca Gotto: narrativa spirituale su guarigione, amicizia e accettazione, tono ispirazionale ideale per chi cambia vita.

, Gianluca Gotto: narrativa spirituale su guarigione, amicizia e accettazione, tono ispirazionale ideale per chi cambia vita. L’anniversario , Andrea Bajani: vincitore Premio Strega 2025, romanzo doloroso su identità, libertà e dipendenza affettiva che colpisce per intensità emotiva.

, Andrea Bajani: vincitore Premio Strega 2025, romanzo doloroso su identità, libertà e dipendenza affettiva che colpisce per intensità emotiva. Tatà , Valérie Perrin: romanzo ambientato in Borgogna, tra ricordi familiari, malinconia e calore domestico che evoca casa e nostalgia intensa.

, Valérie Perrin: romanzo ambientato in Borgogna, tra ricordi familiari, malinconia e calore domestico che evoca casa e nostalgia intensa. L’ultimo segreto , Dan Brown: ritorno dopo dieci anni con Langdon, enigmi tra arte, fede e scienza, ritmo serrato e spettacolare.

, Dan Brown: ritorno dopo dieci anni con Langdon, enigmi tra arte, fede e scienza, ritmo serrato e spettacolare. Il Dio dei nostri padri , Aldo Cazzullo: la Bibbia raccontata come romanzo contemporaneo che unisce storia, arte e attualità accessibile.

, Aldo Cazzullo: la Bibbia raccontata come romanzo contemporaneo che unisce storia, arte e attualità accessibile. Prova a non ridere , Pera Toons (Tunué): fumetti interattivi e giochi, battute e enigmi pensati per lettori giovani e famiglie.

, Pera Toons (Tunué): fumetti interattivi e giochi, battute e enigmi pensati per lettori giovani e famiglie. La felicità nei giorni di pioggia , Imogen Clark: storia di Romany, perdita e ricostruzione, empatia e resilienza narrativa molto profonda.

, Imogen Clark: storia di Romany, perdita e ricostruzione, empatia e resilienza narrativa molto profonda. L’amore mio non muore, Roberto Saviano: racconto della vicenda di Rossella Casini, denuncia contro la ‘ndrangheta e impegno civile forte.

Il valore della lettura: benefici emersi nella selezione

La selezione evidenzia come la lettura offra stimolo mentale, aumento di empatia, riduzione dello stress e ampliamento del vocabolario; la narrativa favorisce comprensione emotiva e identità, la saggistica e i memoir forniscono contesto culturale e conoscenze, i thriller allenano attenzione e concentrazione, mentre i fumetti interattivi stimolano creatività.

Anche dieci–quindici minuti al giorno bastano per creare l’abitudine consigliata dal Q&A.

La guida rapida per scegliere il prossimo libro

Scegli in base a interesse, stato d’animo e tempo disponibile. Thriller per evasione, memoir per contesto storico, romanzi intimisti per riflessione.

Dedica anche 10–15 minuti al giorno alla lettura regolarmente.