Netflix novembre 2025: Frankenstein di del Toro, Stranger Things 5 e i nuovi film

Novembre su Netflix offre uscite variegate: “Frankenstein” di Guillermo del Toro (7 novembre), il primo film natalizio 2025 “Buon Natale-ex” (12 novembre) insieme a “Being Eddie” (documentario, 12 novembre), “Train Dreams” (period drama, 21 novembre) e la prima parte di “Stranger Things 5” (27 novembre).

Il film Frankenstein: riadattamento gotico firmato Guillermo del Toro

Si tratta di un riadattamento del romanzo gotico di Mary Shelley, diretto da Guillermo del Toro, che arriverà su Netflix il 7 novembre. L’uscita rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di cinema e per chi segue il lavoro del regista, segnando il ritorno di un classico della letteratura nella produzione contemporanea della piattaforma.

Attesa anche dagli studenti di cinema.

I film: commedie, documentari e period drama

Tra i film in arrivo spiccano commedie, documentari e un period drama. Il 12 novembre approdano su Netflix Buon Natale-ex, commedia romantica con Alicia Silverstone e Melissa Joan Hart: la trama segue una donna divorziata che decide di trascorrere l’ultimo Natale in famiglia prima di trasferirsi, ma la situazione si complica quando l’ex marito presenta la sua nuova fidanzata.

Sempre il 12 novembre esce Being Eddie, documentario in cui Eddie Murphy racconta la propria vita, dai primi passi nella comicità fino al successo hollywoodiano. Il 21 novembre arriva Train Dreams, adattamento del racconto di Denis Johnson che narra le vicende di Robert Grainier, un inno alle esistenze semplici e intense.

Le serie: panoramica e titoli principali

Il mese offre novità seriali tra reality, thriller e crime: Squid Game: la sfida 2 (4 novembre), Non stare a guardare (7 novembre), Il cuculo di cristallo (14 novembre) e il primo volume di Stranger Things 5 (27 novembre).

Il calendario copre generi diversi e propone titoli pensati per spettatori con gusti variegati e pubblici di età differenti e internazionali.

La serie: Stranger Things 5 primo volume

Il primo volume della quinta e ultima stagione di Stranger Things arriva su Netflix il 27 novembre. Questa prima parte è composta da quattro episodi, come segnalato dalla fonte. L’uscita rappresenta un appuntamento significativo per i fan: i primi quattro episodi riaprono la trama principale e anticipano il prosieguo della conclusione.

La scelta di pubblicare la stagione a volumi accentua l’attesa e frammenta la rivelazione degli eventi finali dello show.

Le serie: Squid Game, Non stare a guardare e Il cuculo di cristallo

Sul fronte seriale arrivano tre titoli di generi diversi: Squid Game: la sfida 2, reality ispirato a Squid Game, debutta 4 novembre. Non stare a guardare, thriller in cui due donne in matrimoni violenti progettano un omicidio, arriva 7 novembre.

Il cuculo di cristallo, crime spagnolo (14 novembre), segue una studentessa con trapianto di cuore; anche con Itziar Ituno presente.

Il calendario rapido delle uscite