Prime Video novembre 2025: film e serie tv in uscita, dal thriller alla commedia natalizia

Prime Video aggiorna mensilmente il catalogo: novembre propone una corposa selezione di titoli, tra commedia romantica, action comedy, thriller, film natalizio, reality, animazione, fantasy e young adult, offrendo varietà per tutti i gusti e appuntamenti da segnare.

La programmazione film: titoli principali e sinossi

5 novembre: Alla ricerca di Joy (commedia romantica, regia di Tyler Perry): Joy (Shannon Thornton), stilista, segue l’uomo che ama in Colorado ma una tempesta di neve e una rivelazione la fermano. Durante l’imprevisto incontra Ridge (Tosin Morohunfola), che la cambia.

12 novembre: Playdate (action comedy, regia di Luke Greenfield): Brian (Kevin James), contabile senza lavoro, diventa papà. Il figlio fa amicizia con un bambino il cui padre è irrequieto; Brian viene coinvolto in una lotta per la sopravvivenza inseguito da mercenari.

26 novembre: Educazione criminale (thriller): Nate (Taron Egerton), ex-detenuto, torna in libertà ma è minacciato da nemici del passato. Deve proteggere Polly, undicenne che conosce a malapena, mentre fuggono.

28 novembre: Natale senza Babbo (commedia natalizia italiana): Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Gassmann interpreta Babbo Natale in crisi che prende una vacanza; Margaret tenta di salvare il Natale.

La programmazione serie tv: formati, titoli e calendario

La programmazione serie tv di novembre su Prime Video mostra formati diversi e schemi di rilascio: dal reality all’animazione, dal young adult al thriller e al fantasy.

Il 6 novembre escono gli episodi 5 e 6 del finale di The Traitors Italia (reality), che chiude la stagione con concorrenti famosi e traditori che manipolano le missioni.

Il 7 novembre debutta la seconda stagione di Maxton Hall, composta da 6 episodi totali: i primi tre il 7 novembre, poi un episodio a settimana fino al 28; la trama segue Ruby e le complicazioni nella famiglia di James.

BAT-FAM, serie animata DC di 10 episodi, arriva il 10 novembre tra azione e commedia con Batman, Damian Wayne e Alfred.

Malice (14 novembre) è un thriller inglese in 6 episodi: Adam Healy si infiltra come babysitter nella famiglia Tanner tra Londra e Grecia.

The Mighty Nein, fantasy animato per adulti di 8 episodi, rilascia i primi tre il 19 novembre, poi uno a settimana.

La distribuzione delle uscite e il calendario operativo

Il calendario di novembre (articolo 02/11/25) conferma uscite per i film:

  • Alla ricerca di Joy: 5/11
  • Playdate: 12/11
  • Educazione criminale: 26/11
  • Natale senza Babbo: 28/11

Serie su due modelli: tranche iniziali a rilasci settimanali (Maxton Hall: 7/11 3 episodi fino al 28/11; The Mighty Nein: 19/11 3 episodi settimanali) o drop completi (The Traitors 6/11, BAT-FAM 10/11, Malice 14/11).

La guida per lo spettatore: scelta per genere

  • Commedie romantiche: Alla ricerca di Joy
  • Action comedy: Playdate
  • Thriller: Educazione criminale, Malice
  • Animazione: BAT-FAM, The Mighty Nein

