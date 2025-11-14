Bambino di due anni muore soffocato al nido di Arezzo: aperta inchiesta per omicidio colposo

Il 12 novembre scorso, ad Arezzo, un bambino di due anni ha perso la vita in un asilo nido dopo essere rimasto impigliato a un ramo nel giardino della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe rimasto soffocato durante il gioco all’aperto.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I medici e il personale dell’ambulanza hanno tentato per oltre un’ora di rianimare il bambino, senza successo. L’elisoccorso allertato non ha fatto neppure in tempo ad atterrare: quando l’elicottero è arrivato, era ormai troppo tardi.

Nonostante gli sforzi incessanti degli operatori sanitari, i tentativi di salvare la vita al piccolo si sono rivelati vani.

Una delle maestre presenti sul luogo ha accusato un malore durante la drammatica sequenza degli eventi. La donna ha avuto una crisi d’ansia ed è stata trasportata in ospedale, dove le è stato somministrato ossigeno per stabilizzare le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno fatto evacuare immediatamente la struttura. Tutto il personale educativo e le maestre sono stati fatti uscire mentre le forze dell’ordine avviavano i primi rilievi. La rapidità dell’intervento sanitario non è bastata a modificare l’esito tragico dell’incidente.

L’indagine della procura di Arezzo: ipotesi di reato e accertamenti

La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’ipotesi di reato costituisce il presupposto per raccogliere elementi utili a chiarire dinamiche e contesto dell’evento.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della struttura, con particolare attenzione al giardino in cui si è consumata la tragedia. Gli investigatori dovranno esaminare condizioni, conformità e allestimento dello spazio esterno utilizzato dai bambini. Probabile, benché non ancora formalizzata, l’autopsia sul corpo del piccolo per determinare con precisione le cause del decesso e confermare le prime ipotesi.

I nodi centrali dell’inchiesta riguardano diversi profili: stabilire se l’episodio sia stato davvero imprevedibile o se vi siano stati deficit nella sorveglianza; verificare tempi e modalità di intervento del personale tra il momento dell’incidente e la richiesta di soccorso; ricostruire la sequenza degli eventi e le responsabilità individuali o organizzative.

Gli accertamenti tecnici e testimoniali rappresentano strumenti essenziali per definire il perimetro delle responsabilità. Solo l’esito dell’inchiesta potrà chiarire se si sia trattato di fatalità o se siano emerse carenze nella gestione della sicurezza.

Le reazioni istituzionali: la sicurezza dei più piccoli come priorità

Il tragico episodio ha suscitato immediata attenzione a livello istituzionale. Maria Elena Boschi, presidente di Italia Viva e aretina, è intervenuta per esprimere vicinanza e ribadire l’urgenza di garanzie concrete: “Oltre al dolore c’è il dovere di fare chiarezza su quanto accaduto. La sicurezza dei più piccoli deve essere una priorità e ogni scuola, ogni luogo educativo, deve essere un posto sicuro”.

La dichiarazione richiama il tema più ampio della tutela dell’infanzia nei servizi educativi, sottolineando che trasparenza e accertamenti rigorosi rappresentano passi necessari per rafforzare la fiducia delle famiglie e prevenire futuri drammi nei contesti scolastici.

Le domande aperte per la comunità scolastica: vigilanza, tempi di intervento, trasparenza

L’inchiesta dovrà chiarire se l’incidente sia stato imprevedibile o se vi siano state carenze nella sorveglianza dei bambini. Un altro nodo riguarda i tempi: c’è stato ritardo tra l’incidente e l’intervento del personale?

La comunità educativa attende risposte chiare, nel rispetto dei tempi investigativi e della trasparenza necessaria per comprendere quanto accaduto.