Carta giovani dai 14 anni e Valore Cultura dal 2027: i numeri di Abodi su servizio civile e sport

Il 29 aprile 2026 il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha tracciato un bilancio delle iniziative governative in un’intervista pubblicata sul portale Skuola.net. Il quadro presentato copre tre ambiti strategici: la Carta Giovani Nazionale, il Servizio Civile Universale e le infrastrutture sportive di prossimità.

I dati forniti documentano una crescita significativa su tutti i fronti, con numeri in aumento del 30% rispetto all’insediamento dell’attuale esecutivo. Abodi ha anticipato inoltre l’arrivo del Ddl Giovani, una legge quadro destinata a semplificare la normativa frammentata su misure e servizi per studenti e neodiplomati.

La Carta Giovani Nazionale: accesso dai 14 anni allo studio e integrazione ‘Valore Cultura’

La Carta Giovani Nazionale conta oggi quasi 4 milioni di utenti attivi, registrando una crescita del 30% dall’insediamento dell’attuale Governo. Attivabile gratuitamente tramite l’App IO, la tessera copre il 40% della platea compresa tra i 18 e i 35 anni, garantendo sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati.

Il ministro Abodi ha annunciato che è allo studio una formula per estendere l’accesso a partire dai 14 anni, ampliando così i benefici anche agli studenti delle scuole secondarie. La misura mira a offrire opportunità concrete di risparmio e partecipazione culturale a una fascia d’età finora esclusa.

Dal 2027 la carta integrerà il bonus “Valore Cultura“, che permetterà di spendere voucher sia online sia nei negozi fisici. Abodi ha precisato: “Non sarà mai una carta commerciale, è una carta del benessere, nelle sue varie forme“, sottolineando l’obiettivo di promuovere accesso diffuso a servizi e iniziative piuttosto che limitarsi a incentivi economici.

Il Servizio Civile Universale: domanda, posti e riconoscimento delle competenze

Il Servizio Civile Universale registra numeri senza precedenti: quest’anno sono arrivate circa 160.000 domande a fronte di poco più di 66.000 posti disponibili. Un divario che testimonia l’interesse crescente dei giovani, soprattutto se confrontato con il primo bando gestito direttamente dall’attuale governo, che aveva raccolto circa 115.000 adesioni.

La crescita supera il 30% e si accompagna a un investimento triennale di oltre un miliardo di euro.

L’aumento delle risorse ha portato il rimborso mensile da circa 440 a quasi 520 euro, rendendo l’esperienza più sostenibile dal punto di vista economico. Ma le novità riguardano anche le ricadute sul futuro professionale: ogni concorso pubblico riserverà il 15% dei posti a chi ha svolto il servizio, una misura concreta per facilitare l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione.

Parallelamente prosegue il lavoro con il Ministero del Lavoro per certificare le competenze acquisite durante l’esperienza, valorizzandole nei curriculum e nei percorsi di inserimento lavorativo.

Le infrastrutture sportive di prossimità: investimenti e playground

Il Governo ha stanziato 1,6 miliardi di euro in tre anni per le infrastrutture sportive, con particolare attenzione agli impianti di prossimità. Nei Comuni del Sud con meno di 10.000 abitanti sono stati realizzati 1.543 playground, di cui il 90% già completati in due anni e mezzo. Altri 85 impianti sono stati inaugurati nelle grandi città.

Gli spazi offrono attività gratuite all’aperto come basket, pallavolo, arrampicata sportiva e skateboard, favorendo accessibilità economica e benessere per studenti e giovani delle comunità locali.

Il Ddl Giovani: obiettivo semplificazione normativa

Il Governo si prepara a varare il Ddl Giovani, una legge quadro destinata a fare ordine in una materia finora dispersa tra norme frammentarie. L’obiettivo dichiarato è semplificare il panorama legislativo sulle politiche giovanili, rendendo più accessibile e comprensibile il quadro normativo per studenti e neodiplomati.

Il provvedimento dovrà riordinare i diversi strumenti esistenti e offrire una cornice unica di riferimento per chi cerca informazioni.