Bonus e aiuti per studenti fuori sede: ecco le opportunità disponibili

Quanto costa la vita di un fuori sede? Tra retta, libri, affitto e vita quotidiana si possono spendere cifre davvero importanti. Ma potrebbero esserci alcuni aiuti.

Gli studenti fuori sede possono usufruire di una serie di agevolazioni per affrontare le spese legate all’università, dall’affitto ai libri di testo. Ecco un riepilogo dei principali bonus e aiuti economici disponibili, i requisiti richiesti e le modalità per accedervi.

Borse di studio: un sostegno per il percorso accademico

Uno degli strumenti più efficaci per gli studenti universitari fuori sede è rappresentato dalle borse di studio, erogate dalle Regioni e dagli Enti di Diritto allo Studio. Oltre a fornire un supporto economico, permettono di ottenere l’esonero totale delle tasse universitarie per chi risulta idoneo.

Le borse di studio possono includere anche la possibilità di accedere a posti letto a tariffa agevolata presso le residenze universitarie. Per ottenere questi benefici, però, gli studenti devono rispettare specifici requisiti economici e di merito:

Requisito economico : ISEE e ISPE devono essere inferiori alle soglie stabilite dai bandi regionali.

: ISEE e ISPE devono essere inferiori alle soglie stabilite dai bandi regionali. Requisito di merito: gli studenti devono acquisire un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU), numero che varia in base all’anno di corso.

Gli importi delle borse di studio dipendono da chi lo eroga e dalla categoria dello studente: in sede, pendolare o fuori sede ‒ ovviamente, a quest’ultimi, spettano gli importi più alti. Chi è interessato può consultare i bandi pubblicati sui siti degli Enti di Diritto allo Studio e delle Istituzioni AFAM.

Bonus affitto: agevolazioni per chi studia lontano da casa

Gli studenti universitari che vivono lontano dalla propria residenza possono richiedere il bonus affitto, un’agevolazione fiscale pensata per alleggerire il costo mensile della locazione.

Il bonus affitto è finanziato dal Fondo per studenti fuori sede e per richiederlo bisogna appartenere a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro.

In alternativa, è possibile usufruire di una detrazione fiscale prevista dall’art. 15 del T.U.I.R. per i contratti di locazione di studenti universitari. Questa agevolazione prevede:

Domicilio situato ad almeno 100 chilometri dal Comune di residenza.

dal Comune di residenza. Detrazione del 19% su un massimo di 2.633 euro, per un beneficio massimo di 500 euro annui.

su un massimo di 2.633 euro, per un beneficio massimo di 500 euro annui. Per redditi familiari fino a 120.000 euro, la detrazione è totale; per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, è parziale.

Carta Giovani Nazionale: agevolazioni su cultura, viaggi e tempo libero

Per i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, la Carta Giovani Nazionale rappresenta un’opportunità per accedere a sconti e agevolazioni in diversi settori, tra cui:

Cultura e formazione (musei, eventi, corsi)

(musei, eventi, corsi) Sport e tempo libero

Viaggi e trasporti

Disponibile esclusivamente in formato digitale tramite l’app IO, la carta può essere richiesta accedendo con SPID o CIE. Una volta ottenuta, gli studenti possono consultare le offerte dei partner aderenti e sfruttare le agevolazioni disponibili.

La Carta Giovani Nazionale fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), che coinvolge 36 Paesi europei e oltre 7 milioni di giovani, consentendo di ottenere sconti anche all’estero.

Come accedere ai benefici

Gli studenti interessati ai vari bonus e agevolazioni possono consultare i bandi pubblicati dagli enti competenti, verificare i requisiti richiesti e presentare la domanda attraverso le piattaforme ufficiali delle università, degli enti di diritto allo studio e dell’Agenzia delle Entrate.