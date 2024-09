Boom di iscritti all'Università di Pavia: a Milano affitti sempre più cari

Boom di iscritti all’Università di Pavia

L’Università di Pavia sta vivendo un vero e proprio boom di immatricolazioni, con un incremento dell’88% rispetto al 2019 (pre-pandemia) e del 45% rispetto al 2020. Questo forte aumento di iscritti ha reso l’ateneo pavese un caso di studio nel panorama universitario italiano. Pur essendo storicamente un’università molto attrattiva, grazie anche al fatto di essere una delle più antiche d’Italia, è possibile che questa crescita sia influenzata anche dall’aumento esorbitante dei costi delle abitazioni a Milano. Infatti, molti studenti potrebbero aver scelto Pavia come alternativa più economica e accessibile.

Secondo un rapporto di Immobiliare Insights pubblicato a fine agosto, si è registrato un aumento significativo della domanda di case per studenti a Pavia (+180% rispetto all’anno precedente) e a Brescia (+160%). Al contrario, la domanda di stanze a Milano è calata leggermente (-1%). Questo boom nella richiesta di alloggi per studenti a Pavia è ora confermato dal numero record di nuove immatricolazioni: 5.857 al 20 settembre, un dato che supera il record precedente del 2023. Di questi, 4.451 sono iscritti a corsi di laurea triennale, mentre 1.406 a corsi di laurea magistrale.

Il rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto, attribuisce questo successo a diversi fattori: l’aumento dei posti disponibili, l’introduzione di nuovi corsi, un orientamento più mirato per gli studenti delle scuole superiori e il forte legame con le imprese del territorio. Inoltre, si è registrato un aumento di iscrizioni da parte di studenti stranieri e di ragazze che scelgono corsi STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), settori tradizionalmente a prevalenza maschile.

Fuga da Milano

Un altro fattore che potrebbe aver contribuito al successo dell’Università di Pavia è il costo proibitivo degli affitti a Milano, dove una stanza può arrivare a costare tra i 600 e i 700 euro. Alcuni studenti potrebbero quindi optare per Pavia, una città più piccola e vicina a Milano, ma molto più accessibile sia in termini di prezzi che di qualità della vita. La vita studentesca a Pavia è facilitata dalla possibilità di spostarsi comodamente a piedi o in bicicletta, grazie alle dimensioni ridotte della città e alla distribuzione dei dipartimenti. Inoltre, quasi 10.000 studenti dell’ateneo pavese usufruiscono di un abbonamento annuale ai mezzi pubblici al costo di soli 25 euro, rispetto ai 200 euro necessari per un abbonamento a Milano per gli under 27. L’università offre anche uno sportello dedicato per supportare gli studenti nella ricerca di alloggi.