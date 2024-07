Borsa di studio "Talenti per l'e-Learning" promossa da AteneiOnline: 3° edizione con 2.000€ in palio

Ritorna con la terza edizione la borsa di studio “Talenti per l’e-Learning”

Con il successo delle prime due edizioni, che hanno visto quasi 200 candidature, AteneiOnline è lieta di annunciare l’apertura della terza edizione della borsa di studio “Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica”.

Nata per premiare l’interesse e la passione per le nuove tecnologie applicate alla formazione, la borsa di studio si rivolge a tutti gli studenti universitari, sia di università online che tradizionali, che hanno dimostrato un forte interesse accademico per l’e-Learning e la didattica a distanza.

Il premio per il vincitore ammonta a 2.000€ e sarà assegnato sulla base di una valutazione congiunta di una lettera di presentazione redatta da un docente e di un elaborato motivazionale scritto dal candidato.

Come partecipare?

Per candidarsi entro il 16 settembre 2024 è necessario scrivere all’indirizzo email [email protected], inviando la documentazione consultabile a questo indirizzo, presso il quale è presente anche il regolamento completo.

Specifichiamo intanto che la partecipazione alla borsa di studio “Talenti per l’e-Learning” non è incompatibile con la fruizione di altre borse di studio, in quanto si tratta di un’iniziativa privata. Inoltre, possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse universitarie regolarmente iscritti/e presso una delle università italiane riconosciute dal MIUR.