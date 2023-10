Campionati di italiano: date e info utili

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito si impegna attivamente a promuovere e organizzare i Campionati di Italiano, che sono un elemento chiave del “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2023/2024″.

Questi Campionati costituiscono una straordinaria opportunità per gli studenti delle scuole di secondo grado in Italia e all’estero di dimostrare le loro abilità linguistiche nella lingua italiana.

I Campionati di Italiano sono competizioni individuali che accolgono partecipanti da diverse istituzioni scolastiche, inclusi istituti statali, paritari e le scuole italiane all’estero di livello equivalente. Questa iniziativa è inclusiva e coinvolge anche le Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali al di fuori dei confini italiani, nonché le scuole straniere presenti sul territorio italiano.

I campionati di italiano

La competizione si svolge in tre fasi distintive, a cui studentesse e studenti possono partecipare in base alla loro categoria di età.

La prima tappa è la Gara di Istituto, che si terrà il 22 e il 23 febbraio 2024, dove i partecipanti dimostreranno le loro competenze linguistiche italiane. Successivamente, i vincitori e i migliori partecipanti avanzeranno alla fase successiva, la Gara Regionale o Semifinale, che avrà luogo il 21 marzo 2024. Infine, i migliori dei migliori si sfideranno nella Finale Nazionale, prevista per il 18 aprile 2024. La cerimonia di premiazione per i vincitori di questa competizione orgogliosamente celebrerà i loro successi il 19 aprile 2024.

Per le scuole interessate a partecipare a questa stimolante competizione, è fondamentale notare che la registrazione è un passo cruciale. L’iscrizione può essere effettuata tramite il sito web dedicato www.olimpiadi-italiano.it, e il periodo per farlo inizia il 23 ottobre 2023 e termina entro il 15 febbraio 2024. Pertanto, le istituzioni scolastiche devono agire tempestivamente per garantire la partecipazione dei loro studenti a questa eccitante sfida linguistica.

I Campionati di Italiano rappresentano una straordinaria opportunità per gli studenti di dimostrare la loro competenza nella lingua italiana e promuovere la valorizzazione delle eccellenze linguistiche nelle scuole italiane e internazionali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione, sostiene questa iniziativa come un passo avanti nella promozione dell’apprendimento della lingua italiana e dell’eccellenza scolastica.