Filosofia nei licei, 60 docenti contro Valditara: «Rischio di impoverimento storico»

Il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato le indicazioni nazionali per l’insegnamento della filosofia nei licei italiani, introducendo un’organizzazione per correnti di pensiero. Gli autori vengono ora inquadrati in categorie più ampie come empirismo o razionalismo moderno, con l’obiettivo dichiarato di equilibrare approccio tematico e sviluppo storiografico.

Loredana Perla, presidente della Commissione ministeriale, ha chiarito che si tratta di “indicazioni” non prescrittive, pensate per tutelare pienamente la libertà d’insegnamento: ogni docente può strutturare i percorsi secondo la propria esperienza didattica. Il dicastero ha confermato la volontà di raccogliere contributi attraverso il dialogo con le società scientifiche, impegnandosi a considerare ogni osservazione per ottimizzare l’impianto finale.

Questa semplificazione, nata con l’intento di rendere più coerente il percorso formativo, ha però innescato un vivace dibattito nel mondo accademico e tra gli insegnanti, preoccupati per le possibili ricadute sulla formazione critica degli studenti.

Le critiche dei 60 docenti: autori omessi e rischio di impoverimento storico

Sessanta docenti universitari hanno firmato una lettera aperta per denunciare quella che definiscono una “polpetta avvelenata al mondo della scuola, ai docenti e, soprattutto, alle nuove generazioni”. Tra i firmatari figura Massimo Cacciari, che insieme ai colleghi considera i nuovi programmi di filosofia un “disastro” culturale.

Le contestazioni si concentrano sulla presunta esclusione o marginalizzazione di autori fondamentali come Marx, Spinoza e Fichte. Secondo gli accademici, il rischio è ridurre il pensiero filosofico a categorie generali prive di profondità storica, impoverendo così la capacità degli studenti di analizzare criticamente la realtà.

L’appello denuncia quello che viene definito un progetto di “egemonia culturale” che limiterebbe la formazione critica delle nuove generazioni. I firmatari ritengono che l’approccio per correnti di pensiero, se non adeguatamente bilanciato da un solido impianto storiografico, possa compromettere la comprensione dei contesti storici e delle specificità di ciascun pensatore, elementi essenziali per sviluppare un pensiero autonomo e pluralista.

La posizione del ministero: indicazioni non vincolanti e libertà d’insegnamento

Loredana Perla, presidente della Commissione ministeriale, ha chiarito che le nuove disposizioni rappresentano indicazioni e non vincoli prescrittivi, garantendo pienamente la libertà d’insegnamento. L’obiettivo dichiarato non è eliminare figure chiave del pensiero filosofico, ma riorganizzarle all’interno di correnti più ampie quali l’empirismo o il razionalismo moderno.

Il dicastero ha confermato la disponibilità a raccogliere ogni contributo proveniente dal mondo accademico e a proseguire il dialogo con le società scientifiche per ottimizzare i programmi di filosofia. Si punta a un equilibrio tra approccio tematico e sviluppo storiografico, permettendo ai docenti di strutturare i percorsi didattici secondo la propria esperienza professionale e le esigenze delle classi.

Il quadro della riforma liceale: separazione storia-geografia e intelligenza artificiale in matematica

La revisione dei programmi di filosofia si inserisce in una più ampia riorganizzazione delle materie liceali promossa dal ministro Valditara. Tra le novità già attuate figura la separazione dello studio della storia da quello della geografia, una scelta che ha riconfigurato gli equilibri orari e le modalità di approfondimento disciplinare.

Un’altra innovazione riguarda l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei percorsi di matematica, segnalando l’intenzione di integrare competenze tecnologiche all’interno dei curricula tradizionali. La riforma evidenzia inoltre un’attenzione particolare alla prospettiva occidentale nella narrazione storica, elemento che ha alimentato discussioni sull’eventuale orientamento ideologico del sistema scolastico e sulle conseguenze per la formazione pluralista degli studenti.

Queste modifiche puntano a coniugare sapere umanistico e competenze tecniche, ma sollevano interrogativi sulla tenuta complessiva dell’impianto culturale dei licei italiani di fronte alle sfide della modernità e alla necessità di garantire una preparazione critica ed equilibrata.