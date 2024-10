Cellulari nelle scuole: anche la Danimarca verso il divieto, con qualche eccezione

Sempre più istituti danesi stanno limitando l’uso dei dispositivi elettronici per favorire la socializzazione e migliorare l’attenzione degli studenti.

In Danimarca moltissime scuole hanno deciso di introdurre limitazioni significative all’uso dei cellulari in classe. Questa scelta riflette la crescente preoccupazione di insegnanti e genitori rispetto all’impatto che un uso prolungato della tecnologia potrebbe avere sulla vita sociale e scolastica delle giovani generazioni. I dispositivi elettronici, infatti, sono sempre più presenti nella vita quotidiana e sembrano essere responsabili di un isolamento progressivo tra gli studenti, con rare interazioni faccia a faccia e una minore capacità di concentrazione. Il nuovo modello adottato dalle scuole danesi mira, quindi, a restituire centralità al dialogo e alla partecipazione attiva, elementi considerati cruciali per lo sviluppo personale e sociale dei ragazzi.

Un divieto flessibile per promuovere un uso piĂą consapevole della tecnologia

Gli educatori danesi sono preoccupati che un uso incontrollato della tecnologia possa distogliere i giovani dalla realtà circostante, favorendo legami digitali e superficiali. Molte scuole hanno quindi deciso di limitare il tempo in cui gli studenti possono usare il cellulare a scuola, promuovendo allo stesso tempo attività collettive che rafforzino la comunicazione interpersonale e incoraggino gli studenti a sviluppare abilità sociali senza l’intermediazione di uno schermo.

In linea generale, il divieto non è assoluto: in molti istituti infatti i cellulari possono essere utilizzati in momenti specifici della giornata, ma sempre sotto la supervisione degli insegnanti. Questo approccio elastico mira a educare gli studenti a un uso moderato e responsabile della tecnologia, piuttosto che a imporre un divieto totale che potrebbe risultare difficile da accettare e persino controproducente. La speranza è che, limitando gradualmente l’uso dei dispositivi, i giovani acquisiscano una maggiore consapevolezza e imparino a trovare un giusto equilibrio tra tecnologia e vita reale.

L’allarme degli insegnanti: “I ragazzi perdono motivazione”

“Molti studenti avevano perso la motivazione allo studio, quindi era necessario intervenire” hanno spiegato alcuni insegnanti danesi alla testata Euronews. Secondo loro, la scelta di limitare l’uso dei cellulari non è stata priva di resistenze iniziali, ma la considerano una misura utile per il lungo termine: “Ovviamente, togliere i cellulari è stato percepito come una privazione, ma a lungo termine questa scelta aiuterà i ragazzi. Come adulti, abbiamo la responsabilità di guidare i giovani e prepararli al futuro”. La speranza è che un distacco graduale dalla tecnologia nei contesti educativi contribuisca a rafforzare la motivazione, la curiosità e la capacità di apprendere in modo più profondo e partecipativo.

A supporto di questo approccio, numerosi studi internazionali confermano che un’esposizione prolungata ai dispositivi elettronici può avere effetti negativi su attenzione e memoria, due aspetti chiave per il rendimento scolastico. Un contesto di apprendimento libero dalla distrazione dei cellulari potrebbe quindi favorire una migliore concentrazione e un maggiore interesse per le attività scolastiche, migliorando la partecipazione e il rendimento in aula.

Relazioni interpersonali al centro: una tendenza globale

Con questa iniziativa, la Danimarca si unisce a una lunga serie di Paesi che hanno già preso decisioni simili, ripensando al ruolo della tecnologia nelle scuole. L’obiettivo comune è quello di trovare un equilibrio sostenibile, in cui la tecnologia continui a rappresentare un prezioso strumento educativo senza compromettere lo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative degli studenti.

Educare i giovani a un uso moderato e consapevole dei dispositivi potrebbe diventare un investimento prezioso per il loro futuro, aiutandoli a costruire una solida base di capacitĂ relazionali, empatia e abilitĂ comunicative fondamentali per la vita adulta.