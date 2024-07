Cogne, strade interrotte per l'alluvione: studentessa arriva alla Maturità in elicottero

La giovane, residente nel comune isolato, è stata portata ad Aosta in elicottero per sostenere l’esame orale.

La Maturità è un evento impresso nella memoria di ciascuno di noi, ma per Gaja Jeantet, studentessa del liceo linguistico Bérard di Aosta, sarà per sempre legato ai tragici avvenimenti che hanno colpito il suo paese. Cogne, in Valle d’Aosta, era stata infatti appena colpita da una terribile alluvione che ha isolato il centro abitato e costretto le autorità a evacuare i residenti. Proprio in quei giorni, Gaja avrebbe dovuto sostenere l’esame orale della maturità. Quando le strade sono diventate impraticabili a causa delle piogge torrenziali, l’unica opzione per non perdere l’importante appuntamento è stata quella di salire a bordo di un elicottero: “Niente zaino, i libri erano troppi e sull’elicottero possiamo portare poche cose,” ha raccontato Gaja al Tg Regione “e non ero sicura al 100% di arrivare, visto che in caso di pioggia l’elicottero non può volare”.

L’avventura aerea e l’esame superato

La distanza tra Cogne e Aosta è di circa quattordici chilometri, che Gaja ha percorso in volo con il cuore in gola nella speranza di non mancare il tanto atteso esame di Maturità. La giovane è partita il giorno prima dell’orale e ha passato la notte a casa di un’amica, per essere pronta il mattino seguente ad affrontare la commissione d’esame.

Dopo aver superato l’orale, il primo pensiero di Gaja è stato quello di tornare a casa per aiutare i suoi concittadini a ripristinare la normalità dopo l’alluvione “I miei genitori hanno un albergo e quando riaprirà andrò sicuramente a dare una mano”.

Spirito di solidarietà e tanta determinazione

La storia di Gaja Jeantet non è solo una testimonianza della determinazione e dell’impegno di una giovane studentessa, ma anche un esempio di come la comunità possa unirsi e sostenersi nei momenti di difficoltà. L’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta ha messo a dura prova molte famiglie, ma ha anche mostrato la forza e la resilienza di chi vive in queste zone.

Gaja ha affrontato una situazione di emergenza con coraggio e intraprendenza, dimostrando che, con determinazione e supporto reciproco, è possibile trovare una soluzione anche di fronte agli ostacoli più difficili. Il suo impegno non si è fermato con l’esame: il desiderio di tornare subito a casa per aiutare i genitori e la comunità dimostra un forte senso di responsabilità e appartenenza.