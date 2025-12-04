Concerti Angelina Mango 2026: date, biglietti e scaletta

Angelina Mango annuncia il tour teatrale "Nina canta nei teatri", che partirà il 2 marzo 2026 da Napoli toccando dieci città italiane.
Angelina Mango annuncia il tour teatrale “Nina canta nei teatri”, che partirà il 2 marzo 2026 da Napoli e toccherà dieci città italiane tra marzo e aprile. Il progetto segna il ritorno dell’artista sul palco dopo uno stop per motivi di salute, offrendo uno show intimo pensato per ricreare l’atmosfera dello studio con arrangiamenti inediti e momenti ravvicinati con il pubblico.

Il tour è legato all’uscita a sorpresa dell’album caramé, pubblicato il 16 ottobre 2025 e disponibile in formato fisico dal 5 dicembre 2025, stesso giorno dell’apertura delle prevendite presso i circuiti ufficiali. La scelta dei teatri sottolinea la volontà di creare un contatto diretto con i fan, lontano dai grandi palchi.

Concerti Angelina Mango 2026: date

Il tour Nina canta nei teatri partirà il 2 marzo 2026 da Napoli, per poi proseguire attraverso tutta Italia con dieci tappe complessive distribuite tra marzo e aprile. Il calendario prevede:

  • 2 marzo 2026 – Napoli
  • 4 marzo 2026 – Roma
  • 7 marzo 2026 – Catania
  • 9 marzo 2026 – Palermo
  • 12 marzo 2026 – Bari
  • 16 marzo 2026 – Torino
  • 18 marzo 2026 – Bologna
  • 21 marzo 2026 – Fermo
  • 24 marzo 2026 – Firenze
  • 27 marzo 2026 – Milano

Il percorso geografico attraversa il Paese dal Sud al Nord, toccando città di diversa dimensione. La scelta dei teatri come venue riflette la volontà di creare un’atmosfera raccolta e intima, lontana dai grandi palchi.

Questi spazi permetteranno ad Angelina Mango di instaurare un contatto diretto e ravvicinato con il pubblico, coerentemente con il concept del tour che punta a ricreare l’atmosfera dello studio e a mostrare il processo creativo dietro le sue canzoni. Un’opportunità unica per vivere la musica dell’artista in una dimensione più personale e autentica.

Concerti Angelina Mango 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale di “Nina canta nei teatri” non è stata ancora divulgata, ma è lecito ipotizzare un percorso che alterna successi consolidati e brani recenti da caramé. L’artista potrebbe aprire con La noia, il brano vincitore di Sanremo 2024, per poi alternare momenti intimi e collettivi con tracce come:

  • caramé (intro)
  • 7up
  • le scarpe slacciate
  • pacco fragile
  • ioeio
  • la vita va presa a morsi
  • come un bambino
  • mylove

Questa selezione rispecchia il concept intimo del tour e offre uno spaccato del nuovo album, sebbene la sequenza definitiva possa variare in base alle scelte artistiche e all’atmosfera teatrale.

Concerti Angelina Mango 2026: biglietti e prezzi

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali Ticketmaster, TicketOne, Vivaticket e LiveNation. L’apertura della vendita generale è il 5 dicembre alle 12:00.

L’ultimo album

Il 16 ottobre 2025 Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa caramé, disco che da dicembre è disponibile anche in formato fisico. Prodotto dall’etichetta LaTarma Records in collaborazione con ADA Music Italy, l’album è frutto di un lavoro creativo condiviso con il fratello Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

Tra le collaborazioni spiccano nomi come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna, artisti che hanno contribuito a definire la cifra stilistica del progetto. caramé racconta in modo intimo gli ultimi dodici mesi di vita di Angelina, offrendo un ritratto senza filtri che si riflette anche nell’atmosfera raccolta del tour teatrale 2026.

Biografia e Carriera

Nata a Maratea nel 2001, Angelina Mango si è affermata come una delle voci più interessanti della scena italiana contemporanea. Dopo il secondo posto ad Amici nel 2023, ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 con La noia, classificandosi poi settima all’Eurovision.

Il suo percorso prosegue con Poké Melodrama (2024) e caramé (2025).

Fonte immagine: Corriere della Sera

