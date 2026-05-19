MI AMI 2026, il festival torna all'Idroscalo dal 21 al 24 maggio: biglietti, scaletta e come arrivare

Il MI AMI 2026 festeggia vent’anni portando all’Idroscalo di Segrate, dal 21 al 24 maggio, quattro giornate di musica live, talk e incontri. Il festival si riconferma come il punto di riferimento per chi ama la scena italiana e internazionale, con una programmazione che abbraccia artisti emergenti e nomi consolidati.

La location è quella inaugurata nell’edizione precedente: un grande parco affacciato sul lago, in via Circonvallazione Idroscalo 29, trasformato in un villaggio musicale con più palchi e spazi pensati per una community giovane e appassionata. L’atmosfera resta quella del “festival della musica bella e dei baci”, dove l’esperienza collettiva e la scoperta di nuovi suoni diventano il cuore della festa.

Il MI AMI 2026 si svolge all’Idroscalo di Segrate, in Via Circonvallazione Idroscalo 29, dal 21 al 24 maggio. Il giovedì 21 rappresenta il day 0, con l’apertura dei cancelli nel tardo pomeriggio e i primi concerti sui palchi WeRoad e Idealista fino a tarda serata. Le tre giornate principali – venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 – vedono la programmazione estendersi su cinque palchi contemporaneamente, con aperture intorno alle 16:00 e set fino a notte.

Gli orari completi di ogni artista sono già stati pubblicati, così puoi pianificare il tuo giro tra i palchi senza sovrapposizioni. La struttura prevede che ciascun palco ospiti più esibizioni in sequenza, con fasce orarie precise che partono dal tardo pomeriggio per chiudersi dopo mezzanotte. Sono possibili sorprese e ospiti non annunciati durante tutte le serate.

I biglietti e i pass: dove comprarli e quanto costano

Per partecipare a MI AMI 2026 puoi scegliere tra biglietti giornalieri e abbonamenti multi-giorno, tutti acquistabili sulle principali piattaforme di ticketing segnalate dal festival. Tra le opzioni disponibili trovi il biglietto per il day 0 di giovedì 21 maggio (da circa 25 euro), i ticket singoli per le giornate successive e il 4 days pass che copre l’intero programma. Esiste anche un 4 days VIP pass a prezzo maggiorato, con servizi aggiuntivi pensati per chi vuole vivere il festival con più comfort.

I prezzi indicati sono orientativi: ti consigliamo di controllare sempre il sito ufficiale di MI AMI e i rivenditori autorizzati per verificare disponibilità residua, eventuali sconti e aggiornamenti in tempo reale.

La scaletta degli artisti: palchi e orari giorno per giorno

Il MI AMI 2026 distribuisce la programmazione su cinque palchi principali e diversi spazi club, con una line up che incrocia nomi affermati ed esordi live. Gli organizzatori hanno già pubblicato gli orari, lasciando aperta la possibilità di sorprese dell’ultimo momento. Tra i momenti speciali spiccano i segmenti UNEXPECTED – set a sorpresa – e alcuni concerti-evento come quello di Motta che ripropone La fine dei vent’anni o il debutto italiano di Myd.

Giovedì 21 maggio

Palco WeRoad

19:45 Brucherò nei pascoli

21:00 Maria Antonietta & Colombre

22:25 Ministri

Palco Idealista

18:30 Pepeta & the Dream Team

19:15 TÄRA

20:00 Santamarea

20:45 Satantango

21:40 Les Votives

Venerdì 22 maggio

Palco ING

18:20 Altea

19:20 I Patagarri

20:40 Tutti Fenomeni

22:00 UNEXPECTED

22:30 La Niña

23:55 Dov’è Liana (FR)

Palco WeRoad

17:15 Lea Gavino

17:45 Sissi

18:35 Rareş

19:30 FreshMula

20:25 Silent Bob & Sick Budd (live band)

21:45 Faccianuvola

23:15 Mecna

00:30 Costanza d’Este

Palco Idealista

16:15 Volpi

16:55 Iako

17:40 Basht. (IRL)

18:35 Umarell

19:40 Pacifica (AR)

20:45 Dutch Nazari

21:55 6occia

22:25 SKT

23:00 Visino Bianco

23:50 EMMA

Pepsi Club

17:30 Discorsi d’autore (talk SIAE)

18:45 Club Mondo Soundsystem

20:10 Aldolà Chivalà

21:10 Coco Maria (MEX)

22:50 Lua De Santana (BR)

00:00 Tresca y Tigre

Palco Quanto

18:30 Kay Carter

19:00 Gallas

19:30 R£d (debutto live)

20:10 Scar

21:05 Flamen

21:55 Lamakkina

23:05 Hachiko

00:00 Maximilian

Sabato 23 maggio

Palco ING

17:30 Sara Gioielli

18:10 Angelica Bove

19:00 Zè Ibarra (BR)

20:10 Marco Castello

22:00 Nu Genea live band

23:50 Myd live (FR) debutto italiano

Palco WeRoad

17:10 Gioia Lucia

18:05 Birthh

19:05 Francamente

20:05 Fausto Lama (debutto live)

20:55 Mille

22:00 Lamante

23:05 UNEXPECTED

23:50 Motta (suona La fine dei vent’anni)

Palco Idealista

16:15 Gommarosa

16:50 Rosita Brucoli

17:30 Irossa

18:20 Primogenito

19:15 Labadessa

20:10 SI! BOOM! VOILA!

21:20 Il Nemico (debutto live)

22:15 UNEXPECTED

22:55 Gazebo Penguins

00:00 Cavalli Mongoli invite Dimension Bonus (FR)

Pepsi Club

18:15 Arieti Rilassati

19:25 Est Radio Soundsystem

20:50 Euro Nettuno

21:50 Polyamore Special Hybrid Set

23:00 Propaganda Family DJs

00:00 Eva Bloo

Palco Quanto

17:00 Mai state così vicine (talk)

18:00 Sandri

18:50 Motel Cecil

19:40 Altro

20:30 Tare

21:30 Joaquim Merdavic

22:25 Glitter Boy

23:30 Marco Fracasia (suona 4321hz)

00:20 assorI

Domenica 24 maggio

La chiusura del festival prevede la matinée La Fonte con Cosmo: un appuntamento pensato per chi vuole salutare il MI AMI con una dimensione più diurna e raccolta.

Il viaggio: come arrivare in metro, auto e bici

Raggiungere l’Idroscalo di Segrate per il MI AMI 2026 è semplice grazie a diverse opzioni di trasporto pensate anche per chi si muove con mezzi pubblici o soluzioni sostenibili.

La scelta più comoda è la metro M4, linea blu, in direzione Linate: si scende al capolinea e si prosegue a piedi lungo il percorso ciclopedonale che collega l’aeroporto all’ingresso del festival in circa 15 minuti. La M4 è attiva fino alle 00:30, dopodiché proseguono i bus sostitutivi notturni NM4, con fermata alla porta 8 dell’aeroporto.

Chi arriva in auto può prendere la Tangenziale Est fino all’uscita “Linate”, proseguire su via Forlanini e, al bivio per l’aeroporto, svoltare a sinistra verso Novegro Idroscalo. Dopo le prime due rotonde si raggiunge l’ingresso Villaggio del Bambino, lungo il lago.

Per chi preferisce la bici, la Ciclovia Linea 5 di Cambio collega il centro di Milano con l’Idroscalo passando da via Corelli. Le bici si parcheggiano gratuitamente all’esterno del cancello.

La preview con Dimartino: la serata dell’11 maggio

Prima dell’apertura ufficiale del festival, MI AMI propone un appuntamento speciale al Teatro Filodrammatici di Milano l’11 maggio. Dimartino torna dal vivo in formato solista con un concerto unplugged intimo, presentando anche brani inediti in una doppia replica serale. I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali del teatro e dell’artista, con prezzi accessibili per chi vuole entrare nel clima del festival già dieci giorni prima dell’inizio.