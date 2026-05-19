MI AMI 2026, il festival torna all'Idroscalo dal 21 al 24 maggio: biglietti, scaletta e come arrivare

Il MI AMI 2026 festeggia vent’anni portando all’Idroscalo di Segrate, dal 21 al 24 maggio, quattro giornate di musica live, talk e incontri. Il festival si riconferma come il punto di riferimento per chi ama la scena italiana e internazionale, con una programmazione che abbraccia artisti emergenti e nomi consolidati.
La location è quella inaugurata nell’edizione precedente: un grande parco affacciato sul lago, in via Circonvallazione Idroscalo 29, trasformato in un villaggio musicale con più palchi e spazi pensati per una community giovane e appassionata. L’atmosfera resta quella del “festival della musica bella e dei baci”, dove l’esperienza collettiva e la scoperta di nuovi suoni diventano il cuore della festa.
Le date e gli orari: dal 21 al 24 maggio tra day 0 e serate lunghe
Il MI AMI 2026 si svolge all’Idroscalo di Segrate, in Via Circonvallazione Idroscalo 29, dal 21 al 24 maggio. Il giovedì 21 rappresenta il day 0, con l’apertura dei cancelli nel tardo pomeriggio e i primi concerti sui palchi WeRoad e Idealista fino a tarda serata. Le tre giornate principali – venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 – vedono la programmazione estendersi su cinque palchi contemporaneamente, con aperture intorno alle 16:00 e set fino a notte.
Gli orari completi di ogni artista sono già stati pubblicati, così puoi pianificare il tuo giro tra i palchi senza sovrapposizioni. La struttura prevede che ciascun palco ospiti più esibizioni in sequenza, con fasce orarie precise che partono dal tardo pomeriggio per chiudersi dopo mezzanotte. Sono possibili sorprese e ospiti non annunciati durante tutte le serate.
I biglietti e i pass: dove comprarli e quanto costano
Per partecipare a MI AMI 2026 puoi scegliere tra biglietti giornalieri e abbonamenti multi-giorno, tutti acquistabili sulle principali piattaforme di ticketing segnalate dal festival. Tra le opzioni disponibili trovi il biglietto per il day 0 di giovedì 21 maggio (da circa 25 euro), i ticket singoli per le giornate successive e il 4 days pass che copre l’intero programma. Esiste anche un 4 days VIP pass a prezzo maggiorato, con servizi aggiuntivi pensati per chi vuole vivere il festival con più comfort.
I prezzi indicati sono orientativi: ti consigliamo di controllare sempre il sito ufficiale di MI AMI e i rivenditori autorizzati per verificare disponibilità residua, eventuali sconti e aggiornamenti in tempo reale.
La scaletta degli artisti: palchi e orari giorno per giorno
Il MI AMI 2026 distribuisce la programmazione su cinque palchi principali e diversi spazi club, con una line up che incrocia nomi affermati ed esordi live. Gli organizzatori hanno già pubblicato gli orari, lasciando aperta la possibilità di sorprese dell’ultimo momento. Tra i momenti speciali spiccano i segmenti UNEXPECTED – set a sorpresa – e alcuni concerti-evento come quello di Motta che ripropone La fine dei vent’anni o il debutto italiano di Myd.
Giovedì 21 maggio
Palco WeRoad
- 19:45 Brucherò nei pascoli
- 21:00 Maria Antonietta & Colombre
- 22:25 Ministri
Palco Idealista
- 18:30 Pepeta & the Dream Team
- 19:15 TÄRA
- 20:00 Santamarea
- 20:45 Satantango
- 21:40 Les Votives
Venerdì 22 maggio
Palco ING
- 18:20 Altea
- 19:20 I Patagarri
- 20:40 Tutti Fenomeni
- 22:00 UNEXPECTED
- 22:30 La Niña
- 23:55 Dov’è Liana (FR)
Palco WeRoad
- 17:15 Lea Gavino
- 17:45 Sissi
- 18:35 Rareş
- 19:30 FreshMula
- 20:25 Silent Bob & Sick Budd (live band)
- 21:45 Faccianuvola
- 23:15 Mecna
- 00:30 Costanza d’Este
Palco Idealista
- 16:15 Volpi
- 16:55 Iako
- 17:40 Basht. (IRL)
- 18:35 Umarell
- 19:40 Pacifica (AR)
- 20:45 Dutch Nazari
- 21:55 6occia
- 22:25 SKT
- 23:00 Visino Bianco
- 23:50 EMMA
Pepsi Club
- 17:30 Discorsi d’autore (talk SIAE)
- 18:45 Club Mondo Soundsystem
- 20:10 Aldolà Chivalà
- 21:10 Coco Maria (MEX)
- 22:50 Lua De Santana (BR)
- 00:00 Tresca y Tigre
Palco Quanto
- 18:30 Kay Carter
- 19:00 Gallas
- 19:30 R£d (debutto live)
- 20:10 Scar
- 21:05 Flamen
- 21:55 Lamakkina
- 23:05 Hachiko
- 00:00 Maximilian
Sabato 23 maggio
Palco ING
- 17:30 Sara Gioielli
- 18:10 Angelica Bove
- 19:00 Zè Ibarra (BR)
- 20:10 Marco Castello
- 22:00 Nu Genea live band
- 23:50 Myd live (FR) debutto italiano
Palco WeRoad
- 17:10 Gioia Lucia
- 18:05 Birthh
- 19:05 Francamente
- 20:05 Fausto Lama (debutto live)
- 20:55 Mille
- 22:00 Lamante
- 23:05 UNEXPECTED
- 23:50 Motta (suona La fine dei vent’anni)
Palco Idealista
- 16:15 Gommarosa
- 16:50 Rosita Brucoli
- 17:30 Irossa
- 18:20 Primogenito
- 19:15 Labadessa
- 20:10 SI! BOOM! VOILA!
- 21:20 Il Nemico (debutto live)
- 22:15 UNEXPECTED
- 22:55 Gazebo Penguins
- 00:00 Cavalli Mongoli invite Dimension Bonus (FR)
Pepsi Club
- 18:15 Arieti Rilassati
- 19:25 Est Radio Soundsystem
- 20:50 Euro Nettuno
- 21:50 Polyamore Special Hybrid Set
- 23:00 Propaganda Family DJs
- 00:00 Eva Bloo
Palco Quanto
- 17:00 Mai state così vicine (talk)
- 18:00 Sandri
- 18:50 Motel Cecil
- 19:40 Altro
- 20:30 Tare
- 21:30 Joaquim Merdavic
- 22:25 Glitter Boy
- 23:30 Marco Fracasia (suona 4321hz)
- 00:20 assorI
Domenica 24 maggio
La chiusura del festival prevede la matinée La Fonte con Cosmo: un appuntamento pensato per chi vuole salutare il MI AMI con una dimensione più diurna e raccolta.
Il viaggio: come arrivare in metro, auto e bici
Raggiungere l’Idroscalo di Segrate per il MI AMI 2026 è semplice grazie a diverse opzioni di trasporto pensate anche per chi si muove con mezzi pubblici o soluzioni sostenibili.
La scelta più comoda è la metro M4, linea blu, in direzione Linate: si scende al capolinea e si prosegue a piedi lungo il percorso ciclopedonale che collega l’aeroporto all’ingresso del festival in circa 15 minuti. La M4 è attiva fino alle 00:30, dopodiché proseguono i bus sostitutivi notturni NM4, con fermata alla porta 8 dell’aeroporto.
Chi arriva in auto può prendere la Tangenziale Est fino all’uscita “Linate”, proseguire su via Forlanini e, al bivio per l’aeroporto, svoltare a sinistra verso Novegro Idroscalo. Dopo le prime due rotonde si raggiunge l’ingresso Villaggio del Bambino, lungo il lago.
Per chi preferisce la bici, la Ciclovia Linea 5 di Cambio collega il centro di Milano con l’Idroscalo passando da via Corelli. Le bici si parcheggiano gratuitamente all’esterno del cancello.
La preview con Dimartino: la serata dell’11 maggio
Prima dell’apertura ufficiale del festival, MI AMI propone un appuntamento speciale al Teatro Filodrammatici di Milano l’11 maggio. Dimartino torna dal vivo in formato solista con un concerto unplugged intimo, presentando anche brani inediti in una doppia replica serale. I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali del teatro e dell’artista, con prezzi accessibili per chi vuole entrare nel clima del festival già dieci giorni prima dell’inizio.