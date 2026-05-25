Festival musicali estate 2026 in Italia: da Rock in Roma agli I-Days, il calendario completo

L’estate 2026 trasforma l’Italia in uno dei principali poli europei per la musica dal vivo, con un calendario che copre l’intera finestra maggio–settembre attraverso centinaia di eventi diffusi su tutto il territorio nazionale.

L’offerta spazia dal rock internazionale all’elettronica d’avanguardia, dal jazz al cantautorato, alternando grandi arene cittadine a format territoriali. Tra gli appuntamenti principali figurano gli I-Days Milano (25 giugno–10 settembre) all’Ippodromo Snai San Siro, il Rock in Roma (9 giugno–18 luglio) tra Capannelle e Cavea, il Lucca Summer Festival (24 giugno–29 luglio) in Piazza Napoleone, il Kappa FuturFestival (3–5 luglio) al Parco Dora di Torino e Umbria Jazz (3–12 luglio) a Perugia.

Le grandi arene nazionali: I-Days, Rock in Roma e Lucca Summer

Tre poli urbani definiscono l’ossatura dell’offerta live nazionale. I-Days Milano occupa l’Ippodromo Snai San Siro e La Maura dal 25 giugno al 10 settembre, presentando System of a Down, Maroon 5 e Bad Bunny in un cartellone che attraversa rock, pop e reggaeton.

Rock in Roma si articola tra le Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica dal 9 giugno al 18 luglio, affiancando Mannarino, The Offspring, Ateez e Marilyn Manson in una proposta che intreccia energia open-air e cornici raccolte.

Lucca Summer Festival trasforma Piazza Napoleone e le Mura Storiche dal 24 giugno al 29 luglio in palcoscenico per Katy Perry, Jamiroquai e John Legend, confermando il format che unisce monumentalità urbana e portata internazionale.

Le onde elettroniche e club culture: Nameless, Kappa Futur e Decibel Open Air

Il Nameless Festival ad Annone di Brianza, in provincia di Lecco, inaugura la stagione elettronica dal 30 maggio all’1 giugno sotto il claim “Disconnect to Reconnect”. Sul palco Calvin Harris, John Summit e Fisher promettono tre giorni immersi nella musica senza distrazioni digitali.

A Torino, il Kappa FuturFestival trasforma il Parco Dora dal 3 al 5 luglio nella più grande arena italiana per la club culture. La line-up riunisce Skrillex in B2B con Four Tet, Armin van Buuren e Amelie Lens, confermando il festival come punto di riferimento europeo per l’elettronica.

Chiude il trittico il Decibel Open Air a Firenze, che dal 4 al 6 settembre debutta nel formato a tre giorni al Parco delle Cascine. Fatboy Slim, Cosmo e Klangkuenstler guidano un cartellone che spazia tra hard techno e tech house.

Le rassegne d’autore: Umbria Jazz, Roma Summer Fest e Tener-a-mente

L’estate 2026 conferma il prestigio delle rassegne dedicate a jazz, cantautorato e pop d’autore. Umbria Jazz trasforma Perugia dal 3 al 12 luglio in polo internazionale della musica live con Sting, Jon Batiste ed Elvis Costello, celebrando il poster ufficiale attraverso le grafiche storiche di Dario Fo.

Roma Summer Fest anima l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 13 giugno al 14 settembre, ospitando John Legend, Diana Krall e Ludovico Einaudi in uno scenario all’aperto affacciato sulla capitale.

Sul Lago di Garda, Tener-a-mente occupa l’Anfiteatro del Vittoriale dal 26 giugno al 31 luglio con Diana Krall, Yann Tiersen e Ludovico Einaudi, fondendo musica internazionale e patrimonio monumentale della dimora di Gabriele d’Annunzio.

Le rotte del Sud e delle isole: Red Valley, Alguer e Porto Rubino

L’estate sarda e pugliese si concentra su tre rassegne che combinano cartelloni trasversali e scenari costieri. Il Red Valley Festival (Olbia Arena, 13–15 agosto) schiera nella sua undicesima edizione Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Kid Yugi, coprendo pop, rap ed elettronica.

L’Alguer Summer Festival (Anfiteatro Ivan Graziani, Alghero, 25 luglio–22 agosto) ospita Blanco, Claudio Baglioni e Tommaso Paradiso lungo quattro settimane che valorizzano la costa nord-occidentale sarda.

Porto Rubino (Taranto, Savelletri, Otranto, 14–18 luglio) è il “festival dei mari” ideato dal cantautore Renzo Rubino: un format itinerante che fonde canzone d’autore e tutela ambientale, portando Carmen Consoli, Dardust e Ditonellapiaga tra porti e palcoscenici a pelo d’acqua della Puglia meridionale.